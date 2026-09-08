Chi tiết không gian ngầm 4 tầng khu vực Hồ Gươm trong tương lai

Hà Nội nghiên cứu tổ chức hệ thống không gian ngầm đa chức năng tại khu vực quy hoạch Hồ Gươm, đồng thời nghiên cứu kết nối với tuyến đường sắt đô thị.

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B (khu vực hồ Gươm và phụ cận), tỷ lệ 1/2.000 và một phần quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 65,89 ha.

Không gian ngầm 4 tầng, kết nối metro

Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, không gian hồ Gươm sẽ là một không gian quảng trường lớn - biểu tượng của Thủ đô, kết hợp với không gian quảng trường Cách mạng 19/8, Nhà hát Lớn, trở thành một không gian “Lịch sử - Văn hóa - Nghệ thuật” tiêu biểu của Thủ đô.

Nghiên cứu quy hoạch cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Đáng chú ý, trong phạm vi điều chỉnh cục bộ, Hà Nội cũng định hướng quy hoạch không gian xây dựng ngầm, nghiên cứu tổ chức hệ thống không gian ngầm tại các khu vực trọng điểm, gắn với các công trình công cộng, không gian quảng trường, công viên và các đầu mối giao thông, nhằm tăng cường kết nối giữa không gian trên mặt đất và không gian ngầm.

Phối cảnh tầng hầm phía dưới công viên - quảng trường Thời Đại gồm ga C9 và khu dịch vụ thương mại, bãi xe. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Trong đó, tại phía đông Hồ Gươm, khu vực UBND thành phố và vườn hoa Lý Thái Tổ được nghiên cứu tổ chức hệ thống hầm chung 4 tầng, kết hợp các chức năng giao thông, đỗ xe, hạ tầng kỹ thuật và các chức năng công cộng, dịch vụ phù hợp; đồng thời nghiên cứu kết nối với ga metro C9.

Cụ thể, theo phương án lấy ý kiến, quy hoạch cập nhật hướng tuyến đường sắt đô thị số 2 và vị trí ga ngầm C9, đảm bảo kết nối không gian đi bộ của khu vực nghiên cứu với ga ngầm; đồng thời bổ sung tuyến đường sắt đô thị số 2A theo quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, tuyến đi ngầm dưới phố Tràng Thi, phố Hàng Khay, phố Tràng Tiền và phố Lê Thánh Tông.

Hướng tuyến và vị trí ga chính xác sẽ được xác định theo dự án riêng, được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Tại khu vực Nhà hát Lớn và cụm không gian văn hóa - nghệ thuật phía nam, nghiên cứu tổ chức 4 tầng hầm gắn với các công trình văn hóa, nghệ thuật và không gian công cộng, kết hợp tổ chức các tuyến đi bộ ngầm nhằm tăng cường kết nối giữa khu vực Tràng Tiền, Nhà hát Lớn và các không gian lân cận.

Đối với khu vực Hồ Gươm và các không gian quảng trường trung tâm, nghiên cứu tổ chức không gian ngầm theo hướng hỗ trợ hệ thống không gian công cộng và giao thông đi bộ trên mặt đất, bảo đảm kết nối đồng bộ với các khu vực chức năng xung quanh; đồng thời kiểm soát chặt chẽ phạm vi và giải pháp xây dựng nhằm bảo vệ mặt nước, cảnh quan và các công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc.

Bản vẽ mặt bằng tầng hầm được nghiên cứu. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Định hướng bảo tồn và tái thiết không gian khu vực nghiên cứu quy hoạch

Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, vị trí và phạm vi nghiên cứu thuộc phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam.

Trong đó, phía bắc giáp các phố Hàng Gai và Cầu Gỗ; phía nam giáp các phố Hai Bà Trưng và Đặng Thái Thân; phía tây giáp các phố Hàng Trống, Nhà Thờ, Ấu Triệu, khu vực Nhà thờ Lớn và các phố Nhà Chung, Quang Trung; phía đông giáp các phố Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ, Lê Lai, khu vực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các phố Lý Đạo Thành, Tông Đản, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Phương án tái thiết khu vực Hồ Gươm đề xuất tổ chức hồ như một quảng trường lớn, cùng công trình “Khải Hoàn Môn” cao 36 m và hệ thống không gian ngầm. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5, đối với khu vực nội đô lịch sử, trong đó có khu vực Hồ Gươm và phụ cận, định hướng nghiên cứu giải pháp bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có.

Các hoạt động xây dựng mới phải tăng cường chất lượng cảnh quan và phát huy các di sản văn hóa, lịch sử, cách mạng, kiến trúc.

Đồng thời, quy hoạch hướng đến bảo tồn văn hóa, kiến trúc cảnh quan đặc trưng khu vực xung quanh Hồ Gươm; khống chế quy mô phát triển mới và cung cấp tiện ích thêm các du lịch chất lượng cao; cải thiện điều kiện về hạ tầng đô thị và môi trường cho khu vực, tạo các không gian kết nối Hồ Gươm với các quảng trường công cộng như quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quảng trường Nhà thờ Lớn, quảng trường Lý Thái Tổ, quảng trường Nhà hát Lớn, quảng trường trước tượng đài Vua Lê.

Bên cạnh đó, quy hoạch dự kiến tạo lập thêm không gian quảng trường lớn trước trụ sở HĐND, UBND thành phố, tăng cường không gian cây xanh mặt nước nhân tạo nhằm nâng cao giá trị cảnh quan khu vực trung tâm nội đô lịch sử.