Tạm dừng nhiều dịch vụ tại phòng gym, California nói gì?

Sau thông tin tạm ngưng cung cấp dịch vụ khăn, nước uống và quầy Centuryon đến ngày 19/10, phòng gym California đã lên tiếng trấn an hội viên.

Mới đây, nhiều hội viên của hệ thống gym California Fitness & Yoga nhận được thông báo dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 29/9 đến ngày 19/10 do một số vấn đề liên quan đến khâu vận hành.

Hội viên bức xúc

Trong thời gian tạm ngưng, hệ thống mong hội viên thông cảm và chủ động mang theo khăn cá nhân và bình nước khi đến tập luyện. Ngoài ra, hội viên có thể lựa chọn bảo lưu thẻ trong thời gian tối đa 30 ngày (không mất phí bằng cách điền thông tin theo biểu mẫu yêu cầu bảo lưu.

"Chúng tôi chân thành xin lỗi quý hội viên vì những bất tiện có thể phát sinh trong quá trình điều chỉnh hoạt động này và trân trọng sự cảm thông, đồng hành của quý hội viên", thông báo nói thêm.

Thông báo về việc ngừng cung cấp một số dịch vụ. Ảnh: N.T.N.

Trên website chính thức, California giới thiệu Centuryon là dòng câu lạc bộ cao cấp thuộc hệ thống California. Đây là mô hình dành cho nhóm khách hàng cao cấp, với các quyền lợi và dịch vụ được thiết kế riêng.

Hội viên Centuryon được tập luyện tại tất cả các CLB toàn quốc tại California, Diamond, Centuryon, California Active và mời 1 người thân bất kỳ tham gia. Đồng thời, nhóm hội viên này được sử dụng áo choàng và khăn tắm cao cấp miễn phí, sử dụng 1 thức uống theo thực đơn đồ uống Centuryon/ Champion và 1 phần nước suối mỗi ngày.

Sau thông tin tạm ngừng nhiều dịch vụ, nhiều hội viên Centuryon và các hội viên thuộc CLB cao cấp khác bày tỏ sự bức xúc vì đã đóng số tiền rất lớn để có thể vừa tập, vừa sử dụng các tiện ích. Thế nhưng bây giờ, họ phải tự chuẩn bị nước và khăn mỗi khi đi tập.

Chị N.T.N., (hiện sinh sống tại TP.HCM) chia sẻ đã đăng ký hạng thẻ tập trọn đời bên chuỗi này cho bản thân và mẹ của mình ngoài Hà Nội. "Nếu cộng thêm các gói PT giãn cơ, tôi và mẹ đã đóng tổng cộng 500 triệu đồng cho chuỗi", chị N. nói thêm. Vì vậy, khi không được sử dụng dịch vụ tương xứng với số tiền đã đóng, chị không hài lòng với cách thức hoạt động hiện nay của California.

Đến ngày 30/9, trên trang mạng xã hội chính thức, California lên tiếng giải thích thời gian qua, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và chính chuỗi cũng đang trải qua một giai đoạn nhiều thách thức, hệ thống đã và đang thực hiện một số thay đổi và điều chỉnh trong quá trình tái cấu trúc.

California cũng cho biết đây là một giai đoạn tái thiết cần thiết để chuỗi có thể xây dựng một nền tảng vững vàng hơn, tiếp tục đồng hành cùng người tập trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Hiện tại, đội ngũ đang tập trung mọi nỗ lực để thực hiện những thay đổi cần thiết để từng bước đưa hoạt động trở lại ổn định, củng cố hệ thống và xây dựng nền tảng tốt hơn để tiếp tục phục vụ hội viên trong tương lai.

Khi liên hệ với đường dây nóng và trang mạng xã hội chính thức liên quan đến tình hình hoạt động và việc ngừng cung cấp các dịch vụ, phía California chỉ trả lời ngắn gọn các dịch vụ khăn, nước uống VIP và quầy Centuryon sẽ quay trở lại vào ngày 19/10. Ngoài ra, hệ thống không cung cấp thêm thông tin về trạng thái hoạt động của các phòng gym.

Trên các trang tìm việc trực tuyến, California vẫn đăng bài tuyển dụng các vị trí như huấn luyện viên cá nhân (PT), nhân viên pha chế, lễ tân, chuyên viên tuyển dụng. Trong đó, mức lương của vị trí PT được đề xuất từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Hàng loạt chi nhánh đóng cửa

Vào tháng 7, hệ thống phòng gym California Fitness & Yoga đóng cửa 4 câu lạc bộ gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM, cùng PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội. Ngoài ra, phòng gym Centuryon Saigon Center (TP.HCM) cũng đã tạm ngưng hoạt động.

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga sau đó đã lên tiếng về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

CEO California Fitness & Yoga Dane Fort. Ảnh: Fanpage.

Cụ thể, ông Dane Fort xác nhận trong thời gian tới, California sẽ chính thức dừng hoạt động 4 câu lạc bộ nói trên. Theo ông, các cơ sở này đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không đáp ứng yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình "Wellness Hub" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Toàn bộ hội viên tại 4 câu lạc bộ sẽ được công ty liên hệ trực tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi, bao gồm hỗ trợ chuyển sang các cơ sở lân cận, đền bù và nâng cấp gói dịch vụ nếu cần thiết.

Lãnh đạo California nhấn mạnh việc đóng cửa một số cơ sở là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của hệ thống sau hơn 20 năm hoạt động.

Thay vì tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới với nhiều câu lạc bộ như trước, California sẽ chuyển hướng tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và mang tính cá nhân hóa của khách hàng.

Mục tiêu của doanh nghiệp là chuyển đổi từ một hệ thống phòng tập thể hình truyền thống thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo đó, California định hướng hợp tác với các bệnh viện và chuyên gia y tế để hỗ trợ khách hàng phòng ngừa bệnh tật từ sớm, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ tập luyện nhằm giảm cân hay tăng cơ.

Sau đợt điều chỉnh, hệ thống còn mở cửa hoạt động khoảng 9 cơ sở tại Hà Nội, 14 cơ sở tại TP.HCM và mỗi địa phương Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai một cơ sở.