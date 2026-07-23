Chuyện gì đang xảy ra với các chuỗi phòng gym?

Hàng loạt chuỗi phòng gym lớn đóng cửa tại TP.HCM và Hà Nội, trong khi số khác cũng thu hẹp quy mô và dần chuyển sang mô hình kinh doanh khác.

Mới đây, California Fitness & Yoga thông báo đóng cửa 4 phòng tập gồm: AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM; PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội. Ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga, sau đó lên tiếng xác nhận các cơ sở này đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không đáp ứng yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình "Wellness Hub" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Hàng loạt chuỗi phòng gym thông báo đóng cửa

Lãnh đạo California nhấn mạnh việc đóng cửa một số cơ sở là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của hệ thống sau hơn 20 năm hoạt động. Ông cũng thừa nhận những sai lầm và thất bại trong quá khứ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới với nhiều câu lạc bộ như trước, California sẽ chuyển hướng tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và mang tính cá nhân hóa của khách hàng.

Như vậy, hiện tại, số lượng phòng tập của chuỗi phòng gym này đã giảm xuống còn 26 phòng, với khoảng 9 cơ sở tại Hà Nội, 14 cơ sở tại TP.HCM và mỗi địa phương Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đồng Nai một cơ sở.

Thực tế, California Fitness & Yoga không phải chuỗi phòng gym cá biệt trên thị trường phải thu hẹp quy mô hoạt động thời gian qua.

Cuối tháng 3 năm nay, ông Võ Trung Tín, nhà sáng lập Fit House - Private Fitness Studio, đã đăng tải thông báo phòng tập sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau 10 năm hoạt động. Trong tâm thư, ông Tín cho biết Fit House chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, bối cảnh kinh tế khó khăn cùng những hạn chế trong công tác vận hành, khiến doanh nghiệp thua lỗ và không thể tiếp tục duy trì hoạt động.

Theo ông, toàn bộ số tiền vay từ khách hàng, đồng nghiệp và người quen đều được sử dụng để duy trì hoạt động của phòng tập, song bản thân ông và gia đình hiện đã mất khả năng thanh toán các khoản nợ.

Hay gần đây nhất vào đầu tháng 5, Elite Fitness Việt Nam đã phát đi thông báo về việc dừng hoạt động của chi nhánh tại Thảo Điền, cơ sở cuối cùng của Elite Fitness tại TP.HCM. Doanh nghiệp cho biết quyết định được đưa ra sau quá trình đàm phán với đơn vị cho thuê mặt bằng nhưng không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi hội viên, Elite Fitness cho biết sẽ hỗ trợ chuyển đổi gói tập sang các câu lạc bộ khác trong hệ thống, chuyển nhượng thẻ hoặc hoàn trả phần phí dịch vụ chưa sử dụng theo chính sách của doanh nghiệp.

Elite Fitness thông báo đóng cửa cơ sở cuối cùng tại TP.HCM vào đầu tháng 5. Ảnh: Elite Fitness.

Không chỉ trong nước, làn sóng đóng cửa các chuỗi phòng gym còn diễn ra từ nhiều năm nay trên toàn cầu. Điển hình vào năm 2024, Blink, chuỗi phòng tập thể dục thuộc sở hữu của nhà điều hành phòng gym cao cấp Equinox, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản sau khi chật vật vượt qua những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19,

Tại Singapore, vào năm 2024, chuỗi phòng tập boutique nổi tiếng Ritual cũng chấm dứt hoạt động tại toàn bộ 4 cơ sở và cho biết đã được đưa vào diện thanh lý tạm thời. Ngoài Singapore, Ritual còn có các cơ sở ở Brazil và Tây Ban Nha, do các đối tác nhận quyền thương hiệu vận hành.

Trong một cuộc trao đổi với CNA, ông Brad Robinson cho biết Ritual chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, đồng thời phải đối mặt với áp lực từ chi phí thuê mặt bằng và lạm phát. "Thành thật mà nói, chúng tôi chưa bao giờ thực sự phục hồi sau Covid-19", ông bày tỏ. Đại diện Ritual nói thêm chuỗi vẫn phải gánh những khoản nợ tiền thuê mặt bằng khá lớn. Trong khi đó, ngành fitness phục hồi rất chậm và chưa thể trở lại như giai đoạn trước năm 2019.

Tiền thuê mặt bằng tăng chóng mặt

Trong nhiều năm qua, mô hình phòng gym phát triển dựa trên một công thức quen thuộc. Cụ thể, các chuỗi sẽ thuê mặt bằng diện tích lớn tại các vị trí trung tâm, sau đó đầu tư mạnh vào trang thiết bị, bể bơi, phòng xông hơi và thúc đẩy việc bán các gói hội viên dài hạn để bù đắp chi phí đầu tư cũng như vận hành.

Mô hình này từng phát huy hiệu quả khi nhu cầu tập luyện tăng nhanh, nhưng sau đại dịch, mọi chuyện dần trở nên khó khăn hơn. Theo Vietdata, trong giai đoạn 2019 trở về trước, ngành fitness tại Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc với ngày càng nhiều phòng tập và trung tâm thể hình được mở ra trên khắp cả nước. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố, bao gồm nhận thức của người dân ngày càng tăng về tầm quan trọng của việc tập thể dục, ảnh hưởng từ nền văn hóa phương Tây cũng như sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội.

Tuy nhiên, từ năm 2019 trở đi, sự xuất hiện bất ngờ của đại dịch Covid -19 đã tạo một "cú sốc" mạnh mẽ tới thị trường fitness Việt Nam, làm toàn bộ hệ thống ngành này tê liệt trong suốt 2 năm. Đồng thời, giá thuê mặt bằng tại TP.HCM và Hà Nội liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây càng gây áp lực lên các chuỗi.

CBRE cho biết tỷ lệ mặt bằng (bán lẻ) trống tại khu vực trung tâm TP.HCM đang ở mức thấp kỷ lục 3,4%, ngay cả ở các khu vực ngoài trung tâm, tỷ lệ này cũng chỉ dao động ở mức 5,8%. Sự khan hiếm về mặt bằng chất lượng đã đẩy giá thuê tại TP.HCM tăng 3-6% so với năm trước.

"Dự báo trong năm 2026, giá thuê sẽ tiếp tục tăng, nhờ vào nguồn cung mặt bằng bán lẻ mới trong năm 2026 dự kiến cực kỳ hạn chế", CBRE nhận định.

Mô hình phòng tập thay đổi

Ngoài tiền thuê mặt bằng, các chuỗi phòng tập cao cấp còn phải đầu tư đáng kể cho hệ thống máy móc, trang thiết bị, khu vực tiện ích như hồ bơi, phòng xông hơi hay phòng chức năng. Khoản đầu tư lớn khiến doanh nghiệp khó điều chỉnh mô hình khi thị trường biến động.

Theo dữ liệu mới công bố của OMR Research, quy mô ngành được dự báo đạt 3,78 tỷ USD vào năm 2030, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 19,08% trong giai đoạn 2022-2030.

Sau giai đoạn bùng nổ mở mới các phòng tập quy mô lớn từ năm 2020 đến 2023, thị trường bắt đầu ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Mô hình thẻ hội viên (membership) truyền thống hiện chiếm khoảng 55% thị phần được dự báo đối diện với những rào cản ngày càng lớn về hiệu quả sử dụng thực tế từ phía người tiêu dùng.

Một trong những yếu tố tái định hình thị trường là sự thay đổi trong hành vi chi tiêu của thế hệ Gen Z và Millennials. Nếu trước đây, việc sở hữu thẻ tập dài hạn được xem như cam kết với mục tiêu sức khỏe, thì hiện nay, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính trở thành ưu tiên hàng đầu.

Nắm bắt được xu hướng mới, một số thương hiệu gym & fitness bắt đầu tham gia thị trường, tập trung vào việc tối ưu chi phí vận hành, ứng dụng công nghệ và xây dựng mức giá dễ tiếp cận hơn.

Một số cơ sở của Waystation còn tích hợp thêm khu vực gaming, bida, kickboxing hay private gym. Ảnh: Waystation.

Một trong những cái tên nổi bật có thể kể đến là Waystation. Dữ liệu của Q&Me cho thấy tính đến năm 2026, Waystation sở hữu 32 cơ sở tại TP.HCM, trở thành hệ thống phòng tập lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau California Fitness. Theo thông tin từ doanh nghiệp, hệ thống vận hành theo mô hình phòng tập mở cửa 24/7, hướng đến nhóm sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ với mức phí khoảng 300.000 đồng/người/tháng. Một số cơ sở thậm chí còn tích hợp thêm khu vực gaming, bida, kickboxing hay private gym nhằm mở rộng trải nghiệm cho khách hàng.

Không chỉ khác về mức giá và nhóm khách hàng mục tiêu, chuỗi này còn thay đổi cả cách vận hành. Người dùng có thể đăng ký trực tuyến, check-in bằng Face ID và sử dụng phòng tập theo hình thức tự phục vụ, giúp giảm đáng kể chi phí.

Tương tự, chuỗi The Gym Pod, mô hình phòng tập thông minh ra đời tại Singapore năm 2018, cũng đã gia nhập thị trường Việt Nam với 2 cơ sở tại TP.HCM. Khác với mô hình gym truyền thống, chuỗi này phát triển các phòng tập có diện tích nhỏ, vận hành theo triết lý "tự phục vụ bằng công nghệ". Trong đó, người dùng sẽ tự đặt lịch và thanh toán qua ứng dụng di động, quét mã QR để mở cửa phòng tập mà không cần lễ tân, bảo vệ hay huấn luyện viên thường trực.