Chủ phòng gym California nói lý do đóng cửa 4 câu lạc bộ

Lãnh đạo California Fitness & Yoga lần đầu lên tiếng sau khi dừng hoạt động 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM.

California Fitness & Yoga quyết định đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: California.

Sau khi hệ thống phòng gym California Fitness & Yoga đóng cửa 4 câu lạc bộ gồm AMU (phường Tân Sơn Nhì) và GVC (phường Gò Vấp) tại TP.HCM, cùng PCH (phường Cầu Giấy) và CPT (phường Cửa Nam) tại Hà Nội, ông Dane Fort, Tổng giám đốc California Fitness & Yoga, đã lên tiếng về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp.

Lý do đóng 4 câu lạc bộ

Cụ thể, ông Dane Fort xác nhận trong thời gian tới, California sẽ chính thức dừng hoạt động 4 câu lạc bộ nói trên. Theo ông, các cơ sở này đều đã hết hạn hợp đồng thuê và không đáp ứng yêu cầu về không gian để chuyển đổi sang mô hình "Wellness Hub" mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Toàn bộ hội viên tại 4 câu lạc bộ sẽ được công ty liên hệ trực tiếp nhằm đảm bảo quyền lợi, bao gồm hỗ trợ chuyển sang các cơ sở lân cận, đền bù và nâng cấp gói dịch vụ nếu cần thiết.

CEO California Fitness & Yoga Dane Fort. Ảnh: Fanpage.

Lãnh đạo California nhấn mạnh việc đóng cửa một số cơ sở là một phần trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của hệ thống sau hơn 20 năm hoạt động.

Ông thừa nhận những sai lầm và thất bại trong quá khứ là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Thay vì tiếp tục chiến lược mở rộng mạng lưới với nhiều câu lạc bộ như trước, California sẽ chuyển hướng tập trung vào nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và mang tính cá nhân hóa của khách hàng.

Mục tiêu của doanh nghiệp là chuyển đổi từ một hệ thống phòng tập thể hình truyền thống thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo đó, California định hướng hợp tác với các bệnh viện và chuyên gia y tế để hỗ trợ khách hàng phòng ngừa bệnh tật từ sớm, thay vì chỉ cung cấp dịch vụ tập luyện nhằm giảm cân hay tăng cơ.

Tái cấu trúc mô hình

Để hiện thực hóa mục tiêu này, California xây dựng chiến lược phát triển dựa trên 4 trụ cột.

Thứ nhất là nâng cấp không gian. Doanh nghiệp sẽ rà soát và cải tạo các câu lạc bộ đủ điều kiện thành các Wellness Hub, tích hợp thêm nhiều dịch vụ như làm đẹp, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Cơ sở tại Thảo Điền (TP.HCM) được xem là mô hình thí điểm.

Thứ hai là mở rộng sản phẩm và dịch vụ. California dự kiến bổ sung nhiều tiện ích mới như phòng oxy cao áp, liệu pháp ánh sáng đỏ, vật lý trị liệu... thông qua hợp tác với các đối tác và chuyên gia y tế nhằm cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn y khoa.

Thứ ba là minh bạch hóa chính sách giá. California sẽ chấm dứt tình trạng mỗi khách hàng có một mức giá khác nhau bằng cách công khai bảng giá. Đồng thời, mô hình bán gói dịch vụ trọn gói sẽ được thay thế bằng hình thức A-la-carte, cho phép khách hàng tự lựa chọn và thanh toán theo từng dịch vụ thực tế sử dụng.

Cuối cùng là cá nhân hóa bằng dữ liệu. California cho biết sẽ khai thác và bảo mật dữ liệu khách hàng để xây dựng các chương trình tập luyện phù hợp với thể trạng và mục tiêu riêng của từng người.

Song song với việc thay đổi mô hình kinh doanh, doanh nghiệp cũng sẽ tái phân bổ nguồn lực để nâng cao chất lượng đội ngũ huấn luyện viên cá nhân (PT). Theo kế hoạch, các PT sẽ được đào tạo theo hướng trở thành "Health Coach" (Huấn luyện viên sức khỏe), có khả năng đọc các chỉ số y khoa và kết quả xét nghiệm để tư vấn toàn diện cho khách hàng, thay vì chỉ hướng dẫn các bài tập thể hình như trước.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007, California Fitness & Yoga Center là một trong những chuỗi phòng tập thể hình và yoga lâu đời, có quy mô lớn trên cả nước. Hệ thống này do Công ty TNHH Trung tâm Thể dục Thể hình Yoga California vận hành, với vốn điều lệ 538 tỷ đồng . Chủ sở hữu doanh nghiệp là Ever Smart Assets Limited, pháp nhân có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Hiện California Fitness & Yoga Center sở hữu mạng lưới hơn 30 câu lạc bộ tại 8 tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM.