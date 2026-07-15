Chủ tiệm vàng Kim Lý vừa bị khởi tố trong vụ buôn lậu kim cương là ai?

Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý vừa bị lực lượng chức năng khởi tố trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Tiệm vàng Kim Lý được thành lập vào năm 2002 tại khu vực Chợ Lớn, TP.HCM. Ảnh: Kim Lý.

Trong đợt mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, cơ quan điều tra mới đây ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong số này có bà Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960) - Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, đồng thời là chủ tiệm vàng Kim Lý.

Tiệm vàng hơn 20 năm tuổi ở "phố kim cương" TP.HCM

Kim Lý là một trong những tiệm vàng, kim cương có tiếng tại khu vực Chợ Lớn, đặt trụ sở tại số 34 An Dương Vương, phường An Đông, TP.HCM. Đây cũng là một trong những thương hiệu lâu năm tại khu vực thường được giới kinh doanh gọi là "phố kim cương" của TP.HCM.

Khác với nhiều doanh nghiệp trang sức lớn phát triển theo mô hình chuỗi bán lẻ trên toàn quốc, Kim Lý chủ yếu duy trì hoạt động tại địa điểm kinh doanh truyền thống ở Chợ Lớn - khu vực từ lâu được xem là một trong những trung tâm giao dịch vàng bạc, đá quý lớn nhất TP.HCM.

Tiệm vàng Kim Lý được thành lập ngày 29/3/2002 tại khu vực Chợ Lớn (nay thuộc phường An Đông), hoạt động dưới pháp nhân CTCP Vàng bạc Đá quý Kim Lý.

Theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, đến tháng 10/2019, ông Hồ Chí Lý (sinh năm 1965) là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc doanh nghiệp. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

Đến ngày 17/3/2020, vị trí người đại diện theo pháp luật và Giám đốc được chuyển sang bà Lê Thị Ngọc Mỹ, trong khi ông Hồ Chí Lý giữ chức Chủ tịch HĐQT. Thời điểm này, doanh nghiệp có vốn điều lệ 32 tỷ đồng .

Sau đó, quy mô vốn liên tục được mở rộng. Ngày 29/9/2020, vốn điều lệ tăng lên 45 tỷ đồng . Đến ngày 28/12/2023, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên 79 tỷ đồng .

Đáng chú ý, dù vốn điều lệ đạt 79 tỷ đồng , dữ liệu đăng ký doanh nghiệp cho thấy đến ngày 14/11/2025, công ty chỉ có 2 lao động.

Một tháng sau, ngày 16/12/2025, doanh nghiệp công bố cơ cấu sở hữu với 2 thành viên góp vốn là ông Hồ Chí Lý và bà Lê Thị Ngọc Mỹ, mỗi người góp 39,5 tỷ đồng , tương đương 50% vốn điều lệ. Cùng thời điểm, doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động từ công ty cổ phần sang Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý.

Nhiều lần khẳng định "làm ăn chân chính"

Trước khi bị khởi tố, bà Lê Thị Ngọc Mỹ từng nhiều lần lên tiếng về những thông tin liên quan đến tiệm vàng Kim Lý trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của bà, gia đình đã kinh doanh vàng bạc, kim cương và trang sức từ năm 1983. Bà cho biết sau hơn 4 thập kỷ hoạt động, đây là lần đầu tiên tiệm vàng vướng vào những lùm xùm gây chú ý trên mạng xã hội.

Chỉ chưa đầy 2 tháng trước khi bị khởi tố, giữa thời điểm xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến hoạt động của Kim Lý, bà Mỹ khẳng định doanh nghiệp luôn hoạt động minh bạch và coi chữ tín là yếu tố quan trọng nhất trong kinh doanh.

Theo bà, việc xuất hiện những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội là điều "rất bình thường" bởi "trên mạng có người thương, người ghét", trong khi điều bà quan tâm là khách hàng vẫn tiếp tục tin tưởng và đồng hành cùng cửa hàng.

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ bị khởi tố về tội "Buôn lậu". Ảnh: T.L.

Liên quan đến chính sách thu mua lại kim cương, bà cho biết tùy từng sản phẩm và giá trị giao dịch, cửa hàng có thể thanh toán ngay hoặc hẹn 7-10 ngày theo đúng nội dung ghi trên hóa đơn, đồng thời khẳng định quy trình này diễn ra bình thường và không có dấu hiệu bất thường.

Trước nghi vấn cửa hàng bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ cũng bác bỏ, cho rằng khách hàng có thể mang sản phẩm đến các đơn vị kiểm định có thẩm quyền. Nếu kết quả kiểm định được thực hiện theo yêu cầu của khách, phía cửa hàng sẽ hoàn trả chi phí kiểm định.

Đại diện doanh nghiệp cũng khẳng định đối với những khách hàng có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua hàng tại Kim Lý, không có chuyện cửa hàng chỉ thu mua lại với giá bằng 50% giá trị sản phẩm. Theo bà, mức chênh lệch khi thu mua lại kim cương thông thường chỉ khoảng 5-10%, tùy từng sản phẩm và thời điểm giao dịch.

Trước đó, trong cuộc trao đổi với Báo Người Lao động vào tháng 5, bà Ngọc Mỹ cho biết không quá bận tâm trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Khi được hỏi liệu đã trình báo cơ quan chức năng về các thông tin lan truyền trên mạng xã hội hay chưa, bà Mỹ cho biết thời điểm đó chưa thực hiện động thái này vì hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

"Tiệm chúng tôi làm ăn chân chính nhưng không hiểu sao lại xuất hiện những thông tin như vậy. Đến nay, tôi thấy hoạt động kinh doanh vẫn bình thường nên chưa trình báo công an. Tôi nghĩ ai đã từng mua bán kim cương, vàng bạc tại tiệm thì sẽ tường tận thôi", bà Ngọc Mỹ chia sẻ.