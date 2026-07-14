Cổ phiếu PNJ bất ngờ 'cháy hàng' sau chuỗi bán tháo lịch sử

Sau nhiều phiên lao dốc vì thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng hết biên độ trong phiên 14/7 khi lực cầu bắt đáy xuất hiện.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch biên độ trong phiên 14/7. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đảo chiều đầy bất ngờ trong ngày 14/7. Sau cú giảm mạnh ở phiên trước, tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm ngay từ đầu phiên khiến lực bán áp đảo trên diện rộng, đẩy VN-Index chìm trong sắc đỏ.

Áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều nhóm cổ phiếu trụ cột, đặc biệt là ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và nguyên vật liệu, khiến chỉ số có thời điểm mất tới gần 26 điểm. Dòng tiền đứng ngoài quan sát trong buổi sáng khiến thị trường gần như không xuất hiện lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng cung giá thấp.

Tuy nhiên, cục diện đã thay đổi đáng kể sau giờ nghỉ trưa. Lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo theo dòng tiền quay trở lại các nhóm dẫn dắt như ngân hàng, dầu khí, bán lẻ, nguyên vật liệu và bất động sản. Hàng loạt mã từ trạng thái giảm sâu nhanh chóng thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng giá, giúp VN-Index lấy lại toàn bộ số điểm đã mất và vượt lên trên mốc tham chiếu.

Dù vậy, thanh khoản vẫn ở mức khá thấp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư. Tổng giá trị khớp lệnh trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 16.000 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 6,09 điểm (+0,3%) lên 1.806,63 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 5,44 điểm (1,9%) lên 297,34 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,46 điểm (0,4%) xuống 126,03 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về phía tích cực với 388 mã tăng (gồm 16 mã tăng trần), 915 mã giữ tham chiếu, 246 mã giảm (gồm 21 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận diễn biến khả quan hơn khi có 19 cổ phiếu tăng giá, 10 mã giảm và duy nhất CTG giữ giá tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30 tăng hơn 6 điểm, đóng vai trò là động lực chính giúp thị trường đảo chiều thành công.

Cổ phiếu PNJ vẫn neo ở vùng thấp nhất hơn một năm qua. Ảnh: TradingView.

Đóng góp lớn nhất vào đà hồi phục của VN-Index là các cổ phiếu MCH (+4,4%), GAS (+4,1%), BSR (+5,6%), GVR (+3,4%), STB (+2,8%), ACB (+1,8%), BID (+0,8%), VCB (+0,5%), PLX (+3,5%) và đặc biệt là PNJ khi tăng kịch trần.

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận bất ngờ được dòng tiền bắt đáy mạnh sau nhiều phiên liên tiếp bị bán tháo. Chốt phiên, mã này tăng hết biên độ lên 46.900 đồng/cổ phiếu. Dù vậy, thị giá vẫn đang ở vùng thấp nhất trong hơn một năm và thấp hơn đáng kể so với thời điểm trước khi xảy ra biến cố.

Trước đó, cổ phiếu PNJ rơi vào một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ khi niêm yết sau thông tin cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - công ty thành viên của PNJ - bị khởi tố liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Thông tin này đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan, kéo theo làn sóng bán tháo mạnh. Chỉ trong vài phiên giao dịch, cổ phiếu PNJ mất hàng chục phần trăm giá trị, khiến vốn hóa doanh nghiệp bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng.

Để trấn an thị trường, ban lãnh đạo PNJ đã liên tiếp có động thái hỗ trợ. Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung lên tiếng khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, đồng thời nhiều lãnh đạo cấp cao cùng người thân cũng đăng ký mua vào lượng lớn cổ phiếu nhằm phát đi tín hiệu đồng hành với cổ đông.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu "họ Vin" tiếp tục gây áp lực lên thị trường. VIC giảm 1,1%, VHM giảm 1,5%, VPL giảm 1,3% và VRE giảm 1,2%, trở thành những mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index.

Ngoài ra, áp lực điều chỉnh còn đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác như HVN (-1,8%), TCB (-0,5%), VJC (-0,8%), HCM (-1,8%), VCI (-1,3%) và FPT (-0,3%).