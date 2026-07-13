VN-Index gần thủng 1.800 điểm, rơi xuống đáy một tháng

Áp lực bán lan rộng trên hầu hết nhóm ngành khiến VN-Index mất gần 28 điểm trong phiên 13/7, lùi xuống 1.800 điểm, mức thấp nhất trong khoảng một tháng.

Chứng khoán bị bán tháo dữ dội. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch tiêu cực trong ngày 13/7 khi áp lực bán tăng mạnh trên diện rộng, khiến các chỉ số đồng loạt lao dốc và sắc đỏ bao trùm toàn thị trường.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index đã mở cửa dưới ngưỡng tham chiếu khi lực bán xuất hiện sớm tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tâm lý thận trọng nhanh chóng lan rộng, kéo theo dòng tiền đứng ngoài quan sát trong khi bên nắm giữ cổ phiếu đẩy mạnh hoạt động chốt lời và cắt lỗ.

Càng về cuối phiên, áp lực bán càng gia tăng, khiến đà giảm mở rộng trên hầu hết nhóm ngành. Các cổ phiếu tài chính - ngân hàng, bất động sản, xây dựng - đầu tư công, vận tải, sản xuất công nghiệp, bán lẻ và phân phối đều chịu sức ép lớn. Ngay cả nhóm vốn hóa lớn - vốn thường đóng vai trò nâng đỡ chỉ số - cũng không tránh khỏi làn sóng bán tháo khiến thị trường gần như không có điểm tựa.

Thanh khoản vì thế tăng vọt khi giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt hơn 23.700 tỷ đồng , tăng khoảng 36% so với phiên cuối tuần trước. Diễn biến này cho thấy lượng cổ phiếu được sang tay tăng mạnh trong bối cảnh áp lực bán áp đảo hoàn toàn lực cầu bắt đáy.

Kết phiên, VN-Index giảm 27,8 điểm (-1,5%) xuống còn 1.800,54 điểm. HNX-Index mất 11,86 điểm (-3,9%) về 291,9 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 2,04 điểm (-1,6%) xuống 126,29 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hoàn toàn về phía giảm giá với 547 mã giảm (gồm 19 mã giảm sàn), 833 mã giữ tham chiếu và 168 mã tăng (gồm 17 mã tăng trần).

Tại rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, áp lực bán càng thể hiện rõ nét khi có tới 27/30 cổ phiếu giảm giá, chỉ 3 mã giữ được sắc xanh. Chỉ số VN30 vì vậy mất hơn 31 điểm, lùi xuống còn 1.939 điểm.

VN-Index rơi xuống mức thấp nhất một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến của VN-Index đều ghi nhận mức giảm đáng kể. Trong đó, VHM (-2,7%), VCB (-2,6%), VIC (-0,7%), CTG (-3,3%), BID (-2,6%), LPB (-3,4%), HPG (-2,4%), GVR (-3,6%), STB (-2,3%) và VJC (-2,6%). Chỉ riêng các mã vốn hóa lớn này đã lấy đi hơn 16 điểm mà VN-Index mất trong phiên.

Nhóm chứng khoán cũng chịu áp lực bán mạnh khi hàng loạt cổ phiếu giảm sâu như SSI (-3,4%), VIX (-5,2%), SHS (-5,4%), VND (-2,8%), MBS (-4,6%), VCI (-2,3%), BVS (-5,3%) và FTS (-4,1%). Đây là nhóm phản ánh khá rõ tâm lý bi quan của dòng tiền trong bối cảnh thị trường điều chỉnh mạnh.

Ở nhóm bán lẻ và tiêu dùng, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với MCH (-1,5%), MSN (-1,3%), 2,1%), DBC (-2,6%), SAB (-2,1%), PET (-1,3%), PNJ (-5,95). Với trường hợp của PNJ, bên cạnh áp lực điều chỉnh chung của thị trường, cổ phiếu này còn chịu sức ép bán ra sau những thông tin về vụ án buôn lậu kim cương liên quan cựu Giám đốc Công ty TNHH Giám định P-Lab - đơn vị thành viên trong hệ sinh thái của doanh nghiệp.

Khối ngoại cũng góp phần gia tăng áp lực lên thị trường khi quay lại bán ròng khoảng 250 tỷ đồng . Lực bán tập trung vào các cổ phiếu ngân hàng và thép như CTG (- 120 tỷ đồng ), HPG (- 109 tỷ đồng ) và VPB (- 100 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài vẫn duy trì mua ròng tại một số mã vốn hóa lớn, nổi bật là VHM với giá trị 129 tỷ đồng , MBB (+ 82 tỷ đồng ) và HDB (+ 58 tỷ đồng ).