Cảnh 'bi đát' của công ty đầu tiên báo lỗ quý II

Từng là doanh nghiệp thủy sản đạt doanh thu xấp xỉ 1.000 tỷ đồng mỗi năm, JOS nay gần như không còn hoạt động kinh doanh cốt lõi khi doanh thu bán hàng về 0.

JOS đã dừng các hoạt động kinh doanh chính. Ảnh: JOS.

Theo báo cáo tài chính quý II/2026, CTCP Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS) ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 176 triệu đồng, giảm gần 99% so với mức 16,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, toàn bộ khoản doanh thu này đều đến từ doanh thu khác, trong khi doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đều "trống trơn", cho thấy doanh nghiệp gần như không còn ghi nhận hoạt động kinh doanh cốt lõi trong kỳ.

Dù doanh thu thuần "bốc hơi", JOS vẫn phải gánh hàng tỷ đồng chi phí, chủ yếu là lãi vay. Áp lực tài chính khiến công ty báo lỗ sau thuế hơn 9,3 tỷ đồng trong quý II. Tuy nhiên, mức lỗ này đã thu hẹp so với khoản lỗ 12,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của doanh nghiệp đạt khoảng 815 triệu đồng, giảm gần 97% so với cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế gần 9 tỷ đồng , cải thiện nhẹ so với mức lỗ hơn 13 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Giải trình về kết quả kinh doanh, ban lãnh đạo JOS cho biết doanh nghiệp đã dừng các hoạt động kinh doanh chính nên doanh thu hiện nay chủ yếu phát sinh từ các khoản cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, việc phải tiếp tục ghi nhận chi phí lãi vay quá hạn tại các ngân hàng là nguyên nhân chính khiến công ty thua lỗ.

JOS MẤT HẾT NGUỒN THU VÀ CHÌM TRONG THUA LỖ KQKD hàng quý của JOS Tất cả Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế Bấm chú thích để phân loại. -200 -150 -100 -50 0 50 I/2025 II III IV I/2026 II I/2025 Doanh thu thuần 6,6 II Doanh thu thuần 16 III Doanh thu thuần 19 IV Doanh thu thuần 8 I/2026 Doanh thu thuần 0,6 II Doanh thu thuần 0,1 I/2025 Lợi nhuận sau thuế -0,8 II Lợi nhuận sau thuế -13 III Lợi nhuận sau thuế 0,5 IV Lợi nhuận sau thuế -178 I/2026 Lợi nhuận sau thuế 0,3 II Lợi nhuận sau thuế -9,3 Nguồn: BCTC DN. Đơn vị: tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của JOS chỉ còn hơn 6 tỷ đồng , giảm khoảng 6% so với đầu năm. Trái ngược với quy mô tài sản ngày càng thu hẹp, tổng nợ phải trả vẫn ở mức hơn 519 tỷ đồng , phần lớn là các khoản nợ ngắn hạn.

Đáng chú ý, khoản lỗ lũy kế chưa phân phối của doanh nghiệp đã tăng lên khoảng 770 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, kéo vốn chủ sở hữu âm hơn 513 tỷ đồng .

JOS có tiền thân là Phân xưởng 3 của Công ty Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex), được cổ phần hóa vào năm 1995 và hoàn tất thoái vốn Nhà nước năm 2003.

Doanh nghiệp từng tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2009-2012 với doanh thu xấp xỉ 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm tôm đông lạnh của công ty được phân phối tại các hệ thống bán lẻ lớn như Metro (nay là MM Mega Market), Big C (nay là GO! và Tops Market), đồng thời xuất khẩu sang nhiều thị trường như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, từ năm 2012, doanh nghiệp bắt đầu rơi vào vòng xoáy thua lỗ kéo dài, hoạt động kinh doanh ngày càng thu hẹp và đến nay gần như không còn doanh thu từ lĩnh vực cốt lõi.