Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô chỉ sau nửa năm

Hòa Phát ghi nhận gần 7 triệu tấn thép thô trong nửa đầu năm 2026, tăng 36% so với cùng kỳ, trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) tiếp tục là động lực tăng trưởng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát đã sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô. Ảnh: HPG.

Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa cập nhật hoạt động sản xuất, kinh doanh quý II với sản lượng hơn 3,6 triệu tấn thép thô (phôi thép), tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 9% so với quý liền trước.

Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao, thép cuộn cán nóng và phôi thép đạt 3,5 triệu tấn, tăng 35% so với cùng kỳ.

Trong đó, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao ghi nhận 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2025 nhưng giảm 9% so với quý đầu năm.

Đối với thép cuộn cán nóng (HRC), sản lượng bán hàng đạt 1,9 triệu tấn, tăng 31% so với quý I và tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Hiện tại, sản lượng tiêu thụ HRC ở thị trường trong nước chiếm 80%, còn lại là xuất khẩu.

Hòa Phát còn sản xuất và cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu nhiều loại sản phẩm chế biến sau thép như ống thép, tôn mạ, thép dự ứng lực các loại. Trong quý II, tập đoàn cung cấp 212.000 tấn ống thép; 83.000 tấn tôn mạ; thép dự ứng lực, thép rút dây các loại đạt hơn 65.000 tấn, tăng 59% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hòa Phát sản xuất gần 7 triệu tấn thép thô, tăng 36% so với cùng kỳ. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,5 triệu tấn, tăng 32%.

Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 3,4 triệu tấn, tăng 57%. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Đầu năm 2026, tập đoàn đã sản xuất và xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu nhiều loại HRC chất lượng cao, đặc chủng phục vụ ngành dầu khí, cơ khí chế tạo.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp được mệnh danh là "vua thép" còn cung cấp ra thị trường 453.000 tấn ống thép, tăng 13%; 189.000 tấn tôn mạ, giảm 5%.

Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn/năm. Trong đó, trên 60% sản lượng là các loại thép chất lượng cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ôtô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng.

Hòa Phát đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy ra mắt sản phẩm thép ray vào quý II/2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.