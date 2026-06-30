Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh có gì để tăng trưởng cao nhất cả nước?

Không chỉ là những trung tâm công nghiệp lớn của miền Bắc, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh còn đang trở thành điểm đến của làn sóng đầu tư vào điện tử, bán dẫn và công nghệ cao.

Ngày 27/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 168 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, qua đó phân bổ chỉ tiêu GRDP cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.

Theo kịch bản mới, Hải Phòng và Quảng Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước, cùng đạt 13%. Xếp sau là Bắc Ninh với 12,5%, tiếp đến là Phú Thọ, Khánh Hòa, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Điện Biên và Nghệ An với mục tiêu 11-12%.

Hai trụ cột kinh tế của cả nước cũng được giao chỉ tiêu tăng trưởng ở mức rất cao, gồm Hà Nội 11% và TP.HCM 10,2%.

Để hoàn thành các mục tiêu này, Chính phủ yêu cầu các địa phương khai thác tối đa các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời thúc đẩy những động lực mới như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Riêng với Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục được xác định là lĩnh vực đóng góp lớn nhất vào lộ trình tăng trưởng. Đây đều là những đầu tàu công nghiệp, điện tử và xuất khẩu quan trọng nhất miền Bắc, đồng thời là điểm đến của nhiều tập đoàn đa quốc gia đang dịch chuyển chuỗi cung ứng vào Việt Nam.

Những "đầu tàu" công nghiệp lớn nhất cả nước

Tại Hải Phòng, khu vực công nghiệp - xây dựng được kỳ vọng tăng 15,4%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đặt mục tiêu tăng 17,08%, cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng chung của địa phương.

Hiện Hải Phòng là cứ điểm sản xuất của hàng loạt tập đoàn đa quốc gia như LG Electronics, LG Display, LG Innotek, Pegatron, Bridgestone, Kyocera, Regina Miracle và Ford Việt Nam. Riêng LG đã đầu tư 7 dự án với tổng vốn hơn 10,6 tỷ USD , đưa Hải Phòng trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất của tập đoàn này tại Việt Nam.

Song song với hệ thống KCN hiện hữu như DEEP C, VSIP và Tràng Duệ, thành phố đang đẩy mạnh phát triển các ngành bán dẫn, điện tử, công nghệ cao, logistics và năng lượng sạch nhằm mở rộng dư địa tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Hiện Hải Phòng sở hữu Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải rộng 22.540 ha, Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô 20.000 ha, Khu thương mại tự do gần 6.300 ha với 17 cơ chế ưu đãi đặc thù, cùng Khu kinh tế chuyên biệt rộng 5.300 ha và 43 KCN có tổng diện tích hơn 12.000 ha.

10 ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC GIAO TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT CẢ NƯỚC

Nhãn Hải Phòng Quảng Ninh Bắc Ninh Hưng Yên Đà Nẵng Nghệ An Điện Biên Hà Nội Ninh Bình Thanh Hóa Mục tiêu % 13 13 12.5 11.5 11.22 11.05 11.02 11 11 11

Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu thu hút 3,8- 4,3 tỷ USD vốn FDI, đồng thời tiếp tục mở rộng quỹ đất KCN để đón làn sóng dịch chuyển sản xuất.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng có 10/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Theo thông tin tại phiên họp thường kỳ tháng 6, tăng trưởng GRDP của thành phố ước đạt 11,31%, dù chưa đạt kịch bản 6 tháng là 12,27% nhưng là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 113.552 tỷ đồng, bằng 58,3% dự toán năm; thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 3,1 tỷ USD , gấp 1,75 lần cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và HĐND thành phố giao.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 40,3% kế hoạch năm. Các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics, du lịch tiếp tục tăng trưởng khá; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 25,9 tỷ USD , sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 96 triệu tấn, du lịch đón hơn 8,7 triệu lượt khách.

Quảng Ninh "đặt cược" vào công nghiệp công nghệ cao

Đối với Quảng Ninh, công nghiệp chế biến, chế tạo được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong năm nay với mục tiêu tăng 24,9%.

Những năm gần đây, Quảng Ninh liên tục thu hút các dự án FDI quy mô lớn của Foxconn, Jinko Solar, Bumjin Electronics, Yadea, Autoliv cùng nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư vào các KCN tại Quảng Yên, Đông Mai, Hải Hà và Việt Hưng. Song song với đó, tỉnh tập trung phát triển các ngành điện tử, năng lượng sạch, công nghiệp phụ trợ và logistics nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.

Lắp ráp ôtô tại Nhà máy ôtô Thành Công Việt Hưng (KCN Việt Hưng). Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ninh.

Về hạ tầng, Quảng Ninh hiện có Khu kinh tế ven biển Quảng Yên quy mô khoảng 13.300 ha, Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái gần 121.000 ha cùng 16 KCN đã được quy hoạch, nổi bật là KCN Sông Khoai do Amata phát triển và cụm KCN Bắc Tiền Phong - Nam Tiền Phong.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, đồng thời mở rộng quỹ đất KCN để đón các dự án công nghệ cao.

Trong nửa đầu năm 2026, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Bên cạnh đó, lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng mạnh với 12,43 triệu lượt khách du lịch, mang lại doanh thu khoảng 35.198 tỷ đồng .

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 58.753 tỷ đồng , tăng tới 95% so với cùng kỳ, trong khi tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 59.620 tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 97% kế hoạch 6 tháng.

Bắc Ninh củng cố vị thế “thủ phủ” điện tử

Tại Bắc Ninh, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được giao mục tiêu tăng trưởng 13,6%. Đây cũng là địa phương được xem là "thủ phủ” điện tử của Việt Nam với sự hiện diện của Samsung, Canon, Amkor Technology, Goertek, Hanwha, ABB cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Trong đó, riêng Samsung đã đầu tư khoảng 23,2 tỷ USD tại Việt Nam, với phần lớn các nhà máy sản xuất smartphone, linh kiện điện tử và trung tâm R&D tập trung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên. Bắc Ninh cũng là nơi đặt nhà máy sản xuất điện thoại thông minh đầu tiên và lớn nhất của Samsung tại Việt Nam.

Một trong những dự án nổi bật khác là nhà máy đóng gói và kiểm thử bán dẫn của Amkor Technology tại KCN Yên Phong II-C, có tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD . Dự án được đánh giá là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và chiến lược phát triển ngành công nghiệp chip của Việt Nam.

Tổ hợp Samsung tại Bắc Ninh. Ảnh: Việt Linh.

Cùng với các KCN hiện hữu như Yên Phong, VSIP Bắc Ninh, Quế Võ, Đại Đồng - Hoàn Sơn, Thuận Thành và Tiên Sơn, tỉnh đang tiếp tục mở rộng mạnh quỹ đất công nghiệp. Theo quy hoạch giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh dự kiến phát triển 66 KCN với tổng diện tích hơn 20.223 ha, sẵn sàng đón các dự án công nghệ cao và quy mô lớn.

Theo ước tính của Chính phủ, GRDP của Bắc Ninh trong 6 tháng đầu năm tăng khoảng 10,27%. Cùng kỳ, các KCN trên địa bàn thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực lên 1.670 dự án với tổng vốn đăng ký gần 41 tỷ USD .

Khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng cốt lõi, chiếm gần 80% giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Hoạt động sản xuất trong các KCN duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng doanh thu khoảng 53 tỷ USD , kim ngạch xuất khẩu đạt 43,4 tỷ USD , nhập khẩu gần 42 tỷ USD và đóng góp khoảng 14.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.