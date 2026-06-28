Cập nhật mới nhất về tiến độ sân bay Long Thành

Dự án sân bay Long Thành đã hoàn thành gần 78% khối lượng xây lắp. ACV cam kết hoàn thành toàn bộ hạ tầng để đưa cảng vào khai thác thương mại an toàn trong tháng 12 năm nay.

Dự án sân bay Long Thành đã đạt 77,67% tiến độ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin được ông Nguyễn Đức Hùng, Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia (chuyên đề về lĩnh vực giao thông vận tải) chiều 27/6.

Cam kết khai thác sân bay Long Thành an toàn trong tháng 12

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, tính đến thời điểm hiện tại, tổng giá trị sản lượng thực hiện của dự án sân bay Long Thành đạt 67.069/ 86.348 tỷ đồng , tương đương với 77,67% tổng giá trị hợp đồng.

Đặc biệt, sau các cuộc họp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, công tác thi công trên công trường đã được đẩy mạnh. Các nhà thầu đang nỗ lực tăng cường nhân lực, thiết bị, cam kết thực hiện vượt tiến độ ở nhiều hạng mục đường găng. Tổng số lượng công nhân trực tiếp tại công trường đạt bình quân 7.300 người.

Hạng mục quan trọng nhất là Nhà ga hành khách (Gói thầu 5.10) đang ghi nhận sự tăng trưởng tích cực về sản lượng, đảm bảo sẵn sàng khai thác nhà ga vào tháng 9.

Quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng cam kết đưa sân bay Long Thành hoạt động an toàn trong tháng 12. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Ông Nguyễn Đức Hùng đồng thời cho biết ACV đang xây dựng phương án phân chia và khai thác hài hòa giữa sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học toàn bộ sản lượng. Cụ thể, Tân Sơn Nhất sẽ giữ lại toàn bộ mạng bay nội địa và mạng quốc tế tầm ngắn - trung.

Theo ông, đây là cách tiếp cận để đồng thời đạt hai mục tiêu: Vừa giữ cho Tân Sơn Nhất tiếp tục hoạt động có lãi, vừa đưa Long Thành vào khai thác có hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu.

Đến nay, ACV đã làm việc với các hãng hàng không, các đối tác về phương án, kịch bản khai thác sân bay Long Thành, cũng như tổ chức nhiều đoàn làm việc, khảo sát tại công trường dự án. Ông Hùng cho hay đa số ý kiến của các hãng hàng không trong nước và quốc tế đều bày tỏ mong muốn được khai thác tại Long Thành.

"ACV cam kết sẽ hoàn thành xây dựng toàn bộ 13 gói thầu xây lắp chính của dự án đảm bảo đủ cơ sở hạ tầng để cảng hàng không Long Thành khai thác thương mại, an toàn trong tháng 12", ông khẳng định.

Hà Nội khởi công loạt tuyến metro

Tại hội nghị, các địa phương cũng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ giao cũng như đánh giá cụ thể tiến độ triển khai các dự án, công tác giải ngân.

Tại Thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết địa phương đang tập trung cho các dự án trọng điểm và đến nay đã giải ngân gần 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao trong năm 2026 (đạt trên 50% tổng số vốn).

Đối với Dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên đã hoàn thành từ cuối năm 2025. Các dự án thành phần đường song hành cơ bản đáp ứng tiến độ, riêng đoạn qua Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong tháng 9, sớm khoảng 3 tháng so với yêu cầu.

Với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình, Hà Nội xác định đây là dự án đặc biệt quan trọng, phục vụ kết nối trung tâm Thủ đô với sân bay Gia Bình và đáp ứng yêu cầu tổ chức Hội nghị APEC 2027. Sau khi hợp đồng BT được ký ngày 25/6, nhà thầu đã triển khai các hạng mục ban đầu. Công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội hiện cơ bản đạt gần 100%. Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm thông xe kỹ thuật vào tháng 11/2027, dù việc hoàn thành toàn tuyến có thể kéo dài hơn mốc này.

Đối với các dự án đường sắt quốc gia, gồm tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất tái định cư và các nguồn lực cần thiết.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang tập trung cao độ nhất cho các dự án hạ tầng trọng điểm. Ảnh: Viết Thành.

Trong lĩnh vực đường sắt đô thị, Hà Nội đang triển khai hai tuyến số 2 và số 3, đồng thời đã khởi công thêm 5 tuyến mới và chuẩn bị các điều kiện để sớm triển khai trên thực địa.

Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ sớm hoàn tất thủ tục bàn giao 2 tuyến đường sắt từ Phú Xuyên đến Ngọc Hồi và tuyến đường sắt Vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên. Đây được xem là điều kiện quan trọng để triển khai dự án mở rộng Quốc lộ 1 và tái cấu trúc mạng lưới đường sắt khu vực phía nam Thủ đô.

Chủ tịch Hà Nội cũng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm nghiên cứu, triển khai dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, đặc biệt là đoạn qua địa bàn Hà Nội, nhằm tạo dư địa mở rộng không gian đô thị, tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương trong Vùng Thủ đô.

TP.HCM đang tháo gỡ nguồn cung vật liệu

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết có 8 dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn, trong đó UBND TP.HCM là cơ quan chủ quản của 5 dự án (gồm Vành đai 3, Vành đai 4 và 3 dự án cao tốc), đồng thời phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng cho 3 dự án còn lại.

Đối với dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn đi qua thành phố có chiều dài khoảng 55 km, hiện 20 km đã được thảm bê tông nhựa, 35 km còn lại đang trong giai đoạn đắp gia tải, dự kiến dỡ tải trong tháng 7 để thi công lớp mặt, đảm bảo hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm theo đúng cam kết.

Với dự án Vành đai 4 dài hơn 200 km đi qua TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Nai khởi công trong năm 2026, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường với tổng kinh phí hơn 10.000 tỷ đồng và đang tiến hành chi trả. Dự kiến, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được phê duyệt trước ngày 15/7 tới đây, sau đó lựa chọn nhà đầu tư để khởi công vào đầu quý IV/2026, vượt tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành đã khởi công dự án mở rộng vào tháng 2/2025, hiện khối lượng thi công toàn dự án đã đạt 10%, giải phóng mặt bằng đạt 90%. Thành phố đang tập trung các biện pháp quyết liệt để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 7.

Với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt 85%, nhà đầu tư đã được lựa chọn. Dự án sẽ được khởi công vào ngày 2/7 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026). Về tiến độ giải ngân mới chỉ đạt 9%, ông Dinh cho rằng đây là dự án thành phần quy mô nhỏ (tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng ), chủ yếu gồm đường gom và nút giao, thành phố cam kết sẽ giải ngân xong trong quý III/2026.

Ngoài ra, TP.HCM đang triển khai quy hoạch 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 346 km. Bên cạnh các tuyến đã khởi công và đang thực hiện, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng vào tháng 9 để chuẩn bị khởi công và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành được thành phố đặt mục tiêu khởi công trước ngày 2/9.

Về khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo TP.HCM chỉ ra tình trạng nguồn cung nhựa đường và cát đang khan hiếm khi các dự án đồng loạt bước vào giai đoạn thảm mặt đường. Thành phố đang tập trung các giải pháp để tháo gỡ vấn đề này, đảm bảo tiến độ chung của các công trình.

Ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm

Liên quan đến vấn đề thiếu vật liệu xây dựng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng tiếp tục rà soát, nâng công suất khai thác các mỏ đang hoạt động, đẩy nhanh thủ tục cấp phép các mỏ mới và thủ tục gia hạn các mỏ còn trữ lượng nhưng hết thời hạn khai thác; ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án khu vực phía Nam.

Đồng thời, các tỉnh thành cũng phải tăng cường công tác quản lý giá vật liệu xây dựng, công bố giá vật liệu và chỉ số giá xây dựng, bảo đảm phù hợp với diễn biến thực tế của thị trường.

"Các tỉnh như Hưng Yên, Ninh Bình đang thiếu cát san lấp cần chủ động liên hệ để tận dụng nguồn cát từ việc nạo vét các luồng lạch. Nếu chúng ta có nguồn cát nạo vét đủ tiêu chuẩn thì cần tận dụng ngay để làm nền đường", Bộ trưởng đề nghị.

Các địa phương cần chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tiếp tục huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc thiết bị; tổ chức thi công khoa học, linh hoạt; khắc phục khó khăn về thời tiết; bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2026 như Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cao Lãnh - An Hữu, Vành đai 3 TP.HCM.

Đối với các dự án khởi công trong năm 2025, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai ngay từ giai đoạn đầu thực hiện và công tác giải ngân đối với các dự án Quy Nhơn - Pleiku, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Ninh Bình - Hải Phòng, Gia Nghĩa - Chơn Thành, DATP 2 TP.HCM - Mộc Bài.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị ưu tiên nguồn vật liệu cho các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là các dự án khu vực phía Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Hà Nội và TP.HCM được giao tập trung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về phát triển hệ thống đường sắt đô thị; đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị đã được phê duyệt, bảo đảm mục tiêu hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị theo kế hoạch.

Hà Nội và Bắc Ninh sớm hoàn thiện thủ tục ký hợp đồng với nhà đầu tư trước ngày 30/6; chỉ đạo nhà đầu tư lập tiến độ tổng thể, tiến độ chi tiết, báo cáo cơ quan chủ quản thống nhất và gửi Bộ Xây dựng để theo dõi, đôn đốc; huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, khoa học để hoàn thành dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đáp ứng yêu cầu phục vụ APEC.

Về phía Bộ Xây dựng, Bộ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh (ITS), trạm thu phí và các hạng mục còn lại trên các tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án Chợ Mới - Bắc Kạn, Mỹ An - Cao Lãnh, Dầu Giây - Tân Phú, DATP2 Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và đường Hồ Chí Minh bảo đảm hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng thời, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc.

Bộ Xây dựng cũng sẽ chỉ đạo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành 8 hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong năm 2026; hầm Cù Mông hoàn thành trong quý III/2027 và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt quy hoạch tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn và Hải Phòng - Móng Cái.