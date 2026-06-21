Phối cảnh đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu 93.000 tỷ trong tương lai

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu được thực hiện theo hợp đồng BT, nhà đầu tư huy động 100% vốn để triển khai công trình, không sử dụng vốn Nhà nước trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 7 năm, trong đó, việc xây dựng được thực hiện giai đoạn 2026-2029. Trong ảnh là đoạn cầu vượt biển trước khi dẫn vào đường hầm.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án hơn 93.000 tỷ đồng . Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư là hơn 65.400 tỷ đồng , tương đương hơn 70% tổng mức đầu tư, ngân sách thành phố dự kiến thanh toán gần 28.000 tỷ đồng , chiếm gần 30%. Trong ảnh là hầm ngầm được xây dựng ở khu vực thông thuyền trên biển, 2 bên là phạm vi cửa hầm.

UBND TP.HCM cho biết giá trị quỹ đất nêu trên mới là mức ước tính sơ bộ để phục vụ xem xét chủ trương đầu tư. Việc xác định giá trị chính thức sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm ban hành quyết định giao đất và trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai dự án. Trong ảnh là đảo nhân tạo ở đầu hầm ngầm hướng Cần Giờ đi Vũng Tàu.

UBND TP.HCM đánh giá việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là cần thiết nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của TP.HCM sau sáp nhập, đồng thời phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng lớn tại khu vực Cần Giờ và Vũng Tàu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và giao thương. Hiện tại người dân muốn di chuyển giữa Vũng Tàu và Cần Giờ phải dùng phà, mất tới 35 phút. Khi hoàn thành, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu sẽ giúp kết nối 2 khu vực, di chuyển chỉ trong 10 phút. Ảnh: Quỳnh Danh.

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