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Kinh doanh

Bước tiến lớn của VinFast tại Ấn Độ

  • Thứ sáu, 7/8/2026 10:49 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Chỉ sau một năm hiện diện tại Ấn Độ, VinFast đã mở rộng mạng lưới lên 60 đại lý trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến trong quá trình mở rộng tại thị trường 1,4 tỷ dân.

VinFast đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên 75 đại lý tại hơn 60 thành phố trên khắp Ấn Độ vào cuối năm 2026. Ảnh: VF.

VinFast Ấn Độ vừa công bố khai trương đại lý 3S đầu tiên tại bang Bihar, đồng thời đánh dấu showroom thứ 60 của hãng xe điện Việt Nam tại thị trường tỷ dân này. Mạng lưới của VinFast hiện đã mở rộng từ các thành phố lớn đến nhiều đô thị cấp 2 và cấp 3 trên khắp Ấn Độ.

Đại lý mới tọa lạc trên Quốc lộ NH-30 tại thành phố Patna - một trong những tuyến giao thông huyết mạch của khu vực. Với diện tích gần 1.070 m2, đại lý được tích hợp đầy đủ các hoạt động bán hàng, dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng.

Việc đưa vào hoạt động đại lý thứ 60 chỉ sau một năm kể từ khi khai trương showroom đầu tiên tại Ấn Độ đã đánh dấu bước tiến quan trọng, đồng thời cho thấy tốc độ mở rộng nhanh chóng của VinFast tại thị trường 1,4 tỷ dân.

Theo VinFast, việc có mặt tại Patna nằm trong chiến lược mở rộng hệ thống phân phối ra ngoài các đô thị lớn, hướng đến những thị trường cấp 2 và cấp 3 còn nhiều dư địa phát triển. Hãng đặt mục tiêu đạt 75 đại lý tại hơn 60 thành phố trên khắp Ấn Độ vào cuối năm 2026.

Song song với việc mở rộng hệ thống phân phối, VinFast cũng tiếp tục phát triển hệ sinh thái xe điện tại Ấn Độ, bao gồm sản xuất trong nước, hạ tầng sạc, hợp tác chiến lược và chuỗi giá trị pin tuần hoàn, qua đó góp phần thúc đẩy giao thông bền vững.

Gần đây, VinFast cũng bổ sung mẫu MPV thuần điện 7 chỗ VF MPV 7 vào danh mục sản phẩm tại thị trường Ấn Độ. Mẫu xe có phạm vi hoạt động 517 km theo tiêu chuẩn ARAI và có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 70% trong khoảng 30 phút.

Bên cạnh đó, hãng triển khai các chương trình như đảm bảo giá trị mua lại, sạc miễn phí trên mạng lưới V-Green đến hết ngày 31/3/2029 và chương trình thu xăng, đổi điện nhằm khuyến khích người dùng nước này chuyển sang xe điện.

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Tuấn Nguyễn

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  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

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