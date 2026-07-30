Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Dự án sân vận động lớn nhất thế giới đổi tên thành VinFast

  • Thứ năm, 30/7/2026 18:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự án sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã được đổi tên thành sân vận động VinFast.

Phối cảnh sân vận động VinFast (tên cũ là sân vận động Hùng Vương). Ảnh: VIC.

Vingroup vừa công bố đổi tên sân vận động Hùng Vương thành sân vận động VinFast, trùng với tên thương hiệu xe điện do tập đoàn này phát triển. Đây là lần thay đổi tên gọi thứ 4 của công trình kể từ khi dự án được công bố. Trước đó, công trình lần lượt được giới thiệu với các tên gọi Lạc Việt, Trống Đồng và Hùng Vương.

Sân vận động VinFast được xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha tại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi, gấp 4 lần sân vận động Mỹ Đình hiện nay và được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí và văn hóa quy mô lớn.

Thiết kế sân vận động lấy cảm hứng từ hình tượng chim Lạc và trống đồng Đông Sơn, kết hợp hệ thống mái che đóng mở tự động. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027 và trở thành sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.200 ha, trong đó sân vận động VinFast được cho là điểm nhấn của toàn dự án. Mục đích của khu đô thị này là mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, đại đô thị hướng đến hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

Diễn biến mới ở 'siêu' dự án 18 tỷ USD của Vingroup tại Quảng Ninh

Đến nay, phường Hà An (Quảng Ninh) đã hoàn thành 93% công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, đồng thời bàn giao khoảng 82% diện tích cho chủ đầu tư.

34:2025 hôm qua

'Siêu' dự án Olympic đổi tên

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic nay đã được đổi tên thành Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.

16:55 15/5/2026

Vinhomes lập kỷ lục chưa từng có, lãi 52.000 tỷ chỉ sau nửa năm

Với 52.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng, Vinhomes đã thực hiện gần 87% kế hoạch năm và lập kỷ lục lợi nhuận của một doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

4 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

sân vận động vinfast Hà Nội Vingroup VinFast sân vận động hùng vương đổi tên sân vinfast khu đô thị olympic

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Nam Long lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

Nam Long lãi gần 200 tỷ sau nửa năm

48 phút trước 18:59 30/7/2026

0

Nửa đầu năm, Nam Long ghi nhận lợi nhuận sau thuế 176 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh số presales đạt 5.079 tỷ, tương đương kết quả của 9 tháng đầu năm 2025.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý