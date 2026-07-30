Dự án sân vận động lớn nhất thế giới đổi tên thành VinFast

Dự án sân vận động có sức chứa 135.000 chỗ ngồi tại Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã được đổi tên thành sân vận động VinFast.

Phối cảnh sân vận động VinFast (tên cũ là sân vận động Hùng Vương). Ảnh: VIC.

Vingroup vừa công bố đổi tên sân vận động Hùng Vương thành sân vận động VinFast, trùng với tên thương hiệu xe điện do tập đoàn này phát triển. Đây là lần thay đổi tên gọi thứ 4 của công trình kể từ khi dự án được công bố. Trước đó, công trình lần lượt được giới thiệu với các tên gọi Lạc Việt, Trống Đồng và Hùng Vương.

Sân vận động VinFast được xây dựng trên diện tích khoảng 73,3 ha tại dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình có sức chứa dự kiến 135.000 chỗ ngồi, gấp 4 lần sân vận động Mỹ Đình hiện nay và được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí và văn hóa quy mô lớn.

Thiết kế sân vận động lấy cảm hứng từ hình tượng chim Lạc và trống đồng Đông Sơn, kết hợp hệ thống mái che đóng mở tự động. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027 và trở thành sân vận động có mái che đóng mở lớn nhất thế giới.

Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội có quy mô khoảng 9.200 ha, trong đó sân vận động VinFast được cho là điểm nhấn của toàn dự án. Mục đích của khu đô thị này là mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, đại đô thị hướng đến hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.