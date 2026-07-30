Vinhomes lập kỷ lục chưa từng có, lãi 52.000 tỷ chỉ sau nửa năm

Với 52.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng, Vinhomes đã thực hiện gần 87% kế hoạch năm và lập kỷ lục lợi nhuận của một doanh nghiệp niêm yết Việt Nam.

Tổng tài sản của Vinhomes đã vượt mốc 1,11 triệu tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý, doanh thu thuần của chủ đầu tư này đạt 52.722 tỷ đồng , tăng 188% so với cùng kỳ năm 2025.

Động lực tăng trưởng chủ yếu tiếp tục đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản với doanh thu 39.548 tỷ, chiếm khoảng 75% tổng doanh thu. Bên cạnh đó, mảng tổng thầu xây dựng, tư vấn thiết kế và giám sát thi công cũng mang về 8.704 tỷ đồng , tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

So với đà bứt phá của doanh thu, giá vốn hàng bán quý II của Vinhomes tăng chậm hơn đáng kể, ở mức 24%, lên gần 18.000 tỷ đồng . Nhờ đó, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt tới 34.732 tỷ đồng , cao gấp 9 lần cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp theo đó chạm mốc 65,9%.

Ở mảng tài chính, doanh thu hoạt động tài chính quý này đạt 4.813 tỷ đồng , chủ yếu đến từ thu nhập hợp tác đầu tư kinh doanh và lãi tiền gửi, cho vay. Trong khi đó, chi phí tài chính ở mức 5.293 tỷ, bao gồm 3.967 tỷ đồng chi phí lãi vay và phát hành trái phiếu.

Khép lại quý II, Vinhomes ghi nhận lợi nhuận sau thuế 26.467 tỷ đồng , tăng 222% so với cùng kỳ năm trước.

VINHOMES LÃI HƠN 50.000 TỶ CHỈ SAU NỬA NĂM 2026 Kết quả kinh doanh gần đây của Vinhomes. Nguồn: BCTC DN. Nhãn IV/2022 I/2023 II III IV I/2024 II III IV I/2025 II III IV I/2026 II Doanh thu tỷ đồng 31193 29299 32614 32724 8698 8211 28375 33323 32413 15698 18975 16420 102178 65114 52722 Lãi sau thuế

8952 11923 9749 10724 891 904 10716 8980 14472 2652 8225 4436 28022 25625 26467

Lũy kế 6 tháng đầu năm, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam đạt 116.565 tỷ đồng doanh thu thuần và 52.092 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt cao gấp 3,4 lần và 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4, Vinhomes đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu quy đổi 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo Vinhomes, kết quả trên chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại các đại dự án như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Vinhomes đạt 1,11 triệu tỷ đồng , tăng 41% so với đầu năm. Đây là doanh nghiệp bất động sản niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam sở hữu quy mô tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng .

Trong cơ cấu tài sản, Vinhomes có hơn 53.000 tỷ tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 8% so với đầu năm, trong khi lượng tiền gửi có kỳ hạn ngắn và dài hạn duy trì ở mức hơn 2.560 tỷ đồng .

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp đạt tới 145.880 tỷ đồng , tăng 67% so với đầu năm.

Cùng với đà gia tăng tài sản và kết quả kinh doanh, tổng nợ vay của Vinhomes cũng tăng thêm hơn 69.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên trên 215.400 tỷ đồng .

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần lớn nguồn vốn mới được sử dụng để triển khai các dự án quy mô lớn, thể hiện qua việc giá trị bất động sản đang xây dựng và chi phí xây dựng cơ bản dở dang đồng loạt tăng mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã vốn hóa 2.869 tỷ đồng chi phí lãi vay vào giá trị sản xuất dở dang của các dự án, thay vì ghi nhận toàn bộ khoản này vào chi phí tài chính.

Về chính sách cổ tức, tháng 7 vừa qua, Vinhomes đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 60%, tương ứng tổng số tiền gần 24.644 tỷ đồng . Doanh nghiệp cũng đang triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo tỷ lệ 1:1, qua đó dự kiến nâng vốn điều lệ từ 41.074 tỷ đồng lên hơn 82.148 tỷ đồng .