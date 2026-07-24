Vinhomes lập thêm 2 công ty con kinh doanh bất động sản

Vinhomes sẽ góp gần 20 tỷ đồng để thành lập 2 công ty con tại Hải Phòng, chỉ ít ngày sau khi chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Nam Tràng Cát.

Vinhomes vừa góp vốn thành lập thêm 2 công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại TP Hải Phòng. Ảnh: Việt Linh.

CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập thêm hai công ty con hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đều đặt trụ sở tại TP Hải Phòng.

Hai doanh nghiệp dự kiến được thành lập là Công ty TNHH Clairmont 1 và Công ty TNHH Clairmont 2, cùng đặt trụ sở tại số 1 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Mỗi công ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng , trong đó Vinhomes góp vốn bằng tiền mặt và nắm giữ 99% vốn điều lệ, tương đương 9,9 tỷ đồng tại mỗi pháp nhân. Nghị quyết được HĐQT công ty này thông qua ngày 22/7.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Vinhomes hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Tràng Cát cho một đối tác. Sau giao dịch, Công ty Nam Tràng Cát không còn là công ty con của Vinhomes.

Đáng chú ý, Công ty Nam Tràng Cát mới được thành lập vào cuối tháng 6 với vốn điều lệ 429 tỷ đồng , trong đó Vinhomes nắm giữ 51% vốn. Doanh nghiệp hiện chưa công bố đối tác nhận chuyển nhượng cũng như giá trị thương vụ.

Việc liên tục điều chỉnh danh mục công ty con diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang triển khai và chuẩn bị đầu tư nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, đặc biệt tại Hải Phòng.

Mới nhất, Hải Phòng đã duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án KCN Ngũ Phúc và Tân Trào do công ty con của Vinhomes làm chủ đầu tư.

Trước đó, Vinhomes đã triển khai loạt dự án khác như Vinhomes Imperia tại khu đất Nhà máy Xi măng Hải Phòng cũ, Vinhomes Marina (Cầu Rào 2), Vinhomes Royal Island trên đảo Vũ Yên và Vinhomes Golden City (Dương Kinh - Kiến Thụy).

Ở phân khúc nhà ở xã hội, doanh nghiệp đang triển khai dự án Happy Home Tràng Cát với khoảng 3.800 căn hộ, hướng đến người lao động tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Vinhomes cũng phát triển Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, định hướng thu hút các ngành công nghệ cao.

Về kết quả kinh doanh, trong quý I, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần 65.114 tỷ đồng , gấp 4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng , tăng gấp 10 lần so với quý I/2025. Doanh nghiệp cho biết kết quả tăng trưởng chủ yếu đến từ việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm tại hai đại đô thị Vinhomes Ocean City và Vinhomes Royal Island.

Năm 2026, Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng . Sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và gần 43% mục tiêu lợi nhuận cả năm.