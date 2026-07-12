Hai khu công nghiệp 10.000 tỷ của Vinhomes ở Hải Phòng có diễn biến mới

Hải Phòng vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho 2 KCN do công ty con của Vinhomes là chủ đầu tư.

Tổ hợp nhà máy sản xuất của VinFast tại TP Hải Phòng. Ảnh: VFS.

UBND xã Nghi Dương (TP Hải Phòng) vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có quy mô gần 82.000 m2, thuộc địa bàn xã Nghi Dương. Ranh giới khu đất gồm: phía đông và phía nam giáp khu vực sản xuất nông nghiệp; phía tây và phía bắc giáp khu dân cư hiện trạng.

Mục tiêu của dự án là tạo quỹ đất ở phục vụ tái định cư trên địa bàn xã, đáp ứng nhu cầu di dời, bố trí chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Ngũ Phúc và Tân Trào, góp phần ổn định đời sống và đảm bảo an sinh xã hội. Dự báo quy mô dân số khoảng 1.048 người.

Khu vực quy hoạch bao gồm các loại đất chính như: Đất ở liền kề, đất giáo dục, đất văn hóa, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật và giao thông…

Được biết, cả khu công nghiệp Ngũ Phúc và khu công nghiệp Tân Trào đều do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng (công ty con của Vinhomes) làm chủ đầu tư.

Trong đó, khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 227 ha, tổng mức đầu tư gần 4.060 tỷ đồng , tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương (trước đây là huyện Kiến Thụy). Dự án đã được khởi công vào tháng 9 năm ngoái.

Trong khi đó, khu công nghiệp Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có quy mô khoảng 238 ha, tổng mức đầu tư hơn 5.670 tỷ đồng , tọa lạc tại xã Nghi Dương (trước đây thuộc huyện Kiến Thụy). Thời gian qua, TP Hải Phòng và chủ đầu tư đã đẩy nhanh công tác hoàn thiện các thủ tục, giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công dự án này.

Hai khu công nghiệp Tân Trào và Ngũ Phúc được định hướng thu hút các ngành như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch và năng lượng tái tạo…

Theo báo cáo, tiến độ triển khai hai dự án là 5 năm, từ quý II/2025 đến hết quý II/2030. Thời hạn hoạt động của cả hai dự án là 50 năm, hướng tới xây dựng các khu công nghiệp hiện đại với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, qua đó mở rộng thu hút đầu tư đa ngành, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Ngoài hai khu công nghiệp trên, tại Hải Phòng, hệ sinh thái của Vingroup cũng đang triển khai khu công nghiệp Nam Tràng Cát tại phường Hải An. Dự án vừa được khởi công vào giữa tháng 5, có quy mô hơn 200 ha và được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên các ngành sản xuất hiện đại, công nghệ sạch và có giá trị gia tăng lớn.

Trước đó, Vingroup cũng đã đầu tư nhiều công trình thuộc hệ sinh thái tại Hải Phòng, góp phần thay đổi diện mạo đô thị, như khu đô thị Vinhomes Marina, Vinhomes Imperia, hệ thống giáo dục Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Plaza, tổ hợp nhà máy VinFast…