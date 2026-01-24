Đồng yen có 'biến'

Sau thời gian dài suy yếu, đồng yen bỗng tăng giá trở lại giữa bối cảnh thị trường đồn đoán rằng chính quyền Tokyo có thể phải can thiệp để ngăn chặn đà mất giá của đồng nội tệ.

Đồng yen Nhật ghi nhận tín hiệu tích cực trở lại sau giai đoạn lao dốc. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch gần nhất, đồng yen Nhật có thời điểm tăng tới 1,75%, lên mức 155,63 yen đổi 1 USD , đánh dấu mức quy đổi thấp nhất kể từ đầu năm. Diễn biến này đã đảo ngược xu hướng suy yếu kéo dài trước đó, khi đồng nội tệ Nhật Bản liên tục trượt về các mức giá từng xuất hiện trong năm 2024, thời điểm Nhật Bản đã phải can thiệp thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng tiền, theo Bloomberg.

Diễn biến tăng mạnh của đồng yen đặc biệt gây chú ý vì xảy ra trong phiên giao dịch Mỹ, khi thị trường xuất hiện thông tin cho rằng Cục Dự trữ Liên bang New York (Fed New York) đã liên hệ với một số tổ chức tài chính để hỏi về diễn biến tỷ giá đồng yen. Theo giới giao dịch, động thái này thường được hiểu là bước “kiểm tra tỷ giá”, tín hiệu cho thấy các nhà chức trách đang theo dõi sát thị trường và có thể chuẩn bị cho hành động can thiệp.

Wall Street nhìn nhận việc Fed New York vào cuộc là dấu hiệu cho thấy Mỹ có thể sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản, thay vì để Tokyo hành động đơn phương trên thị trường tiền tệ. Fed New York hiện đóng vai trò là đại diện tài chính của Bộ Tài chính Mỹ trong các hoạt động liên quan đến can thiệp ngoại hối.

Ông Jason Furman, Giáo sư kinh tế Đại học Harvard nhận định cả Mỹ và Nhật Bản đều không hài lòng với giá trị hiện tại của đồng yen. “Thị trường đang ở trạng thái rất nhạy cảm, chỉ cần một tín hiệu nhỏ cũng có thể khiến xu hướng thay đổi".

Biến động của đồng yen cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản bất ổn. Trước thềm cuộc họp chính sách tháng 1 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 40 năm đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi được phát hành. Nguyên nhân đến từ lo ngại chi tiêu công gia tăng dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi, cùng với áp lực lạm phát ngày càng rõ nét.

Những bất ổn trên thị trường trái phiếu được giới phân tích cho là đã góp phần làm suy yếu đồng yen trong thời gian gần đây, khiến tỷ giá có lúc tiến sát mốc 160 yen/USD ngưỡng được coi là “vùng cảnh báo” đối với các nhà chức trách Nhật Bản.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cùng quan chức phụ trách tiền tệ đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo các hoạt động đầu cơ, nhấn mạnh rằng chính phủ sẵn sàng hành động nếu biến động tỷ giá bị đánh giá là quá mức hoặc gây mất ổn định thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng những biện pháp như kiểm tra tỷ giá hay thậm chí can thiệp trực tiếp thường không tạo ra tác động lâu dài, trừ khi đi kèm với thay đổi chính sách tiền tệ hoặc tài khóa mang tính căn bản. "Lịch sử cho thấy can thiệp đơn lẻ hiếm khi đảo ngược xu hướng nếu không có điều chỉnh chính sách thực chất", ông Furman nhận xét.

Trong một tuyên bố chung hồi tháng 9 năm ngoái, Mỹ và Nhật Bản từng tái khẳng định nguyên tắc để thị trường quyết định tỷ giá, đồng thời cho biết can thiệp chỉ nên được sử dụng trong trường hợp biến động quá mức hoặc thị trường rơi vào trạng thái mất trật tự. Tuy vậy, giới phân tích cho rằng việc Mỹ tỏ ra cởi mở hơn với khả năng can thiệp có thể được xem là “bật đèn xanh” dành cho Nhật Bản nếu cần hành động mạnh tay hơn.

Một số nhà phân tích nhận định chỉ riêng khả năng Mỹ tham gia can thiệp cũng đủ khiến giới đầu cơ nhanh chóng đóng các vị thế bán đồng yen, qua đó góp phần đẩy đồng tiền này tăng giá mạnh, ngay cả khi chưa có hành động can thiệp chính thức nào được triển khai.