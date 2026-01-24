Giá vàng trong nước vượt 174 triệu đồng/lượng

Liên tục tăng trong một tuần vừa qua, cộng dồn với mức tăng hơn 2 triệu đồng sáng nay đã giúp giá bán vàng miếng SJC vượt mốc 174 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng chưa ngừng tăng, hiện đã vượt 174 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng nay (24/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Mức tăng mạnh sáng nay một lần nữa giúp vàng miếng phá vỡ mọi kỷ lục trước đây và ghi nhận mức cao nhất lịch sử.

Các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, hiện phổ biến giao dịch quanh vùng 174,3 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, giá vàng miếng đã tăng 21,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng 14%. Đà tăng này giúp người mua vàng từ đầu năm ghi nhận khoản lãi lên tới 19,5 triệu đồng/lượng chỉ sau chưa đầy một tháng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC LẬP ĐỈNH LỊCH SỬ MỚI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3

Không chỉ giá vàng miếng lập đỉnh lịch sử hôm nay, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh và đạt đỉnh mới.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng 2,2 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 170,5 - 173 triệu/lượng, cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận.

Nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng còn lại như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn lên quanh vùng 173-173,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay tăng hơn 2 triệu đồng với giá bán vàng nhẫn lên 174,3 triệu đồng/lượng. Đây là giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay, cũng là mức cao nhất lịch sử của mặt hàng này.

Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang giao dịch ở mức 4.983 USD /ounce tức tăng 48 USD (+1%) so với khi mở cửa giao dịch. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 159 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.