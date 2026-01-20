Giá vàng miếng vượt 166 triệu đồng/lượng

Trong phiên giao dịch chiều 20/1, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng hơn 1 triệu đồng/lượng, qua đó thiết lập đỉnh lịch sử mới.

Giá vàng trong nước tiếp tục lập đỉnh lịch sử mới. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chiều 20/1, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 164,1 - 166,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,1 triệu đồng ở cả hai chiều so với buổi sáng cũng như chốt phiên liền trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vẫn được giữ ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng.

Đỉnh mới của giá vàng

Đáng chú ý, đà tăng trong phiên giao dịch chiều nay khác hoàn toàn so với phiên sáng, khi mặt hàng này chủ yếu giữ xu hướng đi ngang ở đỉnh lịch sử. Với mức tăng hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng đã chính thức thiết lập mức đỉnh mới.

Ngoài SJC, các thương hiệu vàng lớn trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... hiện cũng niêm yết giá bán vàng miếng vượt 166 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp cũng ghi nhận xu hướng tăng trong phiên giao dịch chiều nay.

Trong đó, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ của Công ty SJC tăng 1,1 triệu đồng, hiện neo chắc chắn tại vùng 161 - 163,5 triệu/lượng. Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức tăng tương tự, hiện chấp nhận giao dịch vàng nhẫn ở mức 164,1 - 166,1 triệu/lượng.

Đáng chú ý, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh tăng mạnh giá vàng nhẫn 1,6 triệu đồng lên 163,1 - 166,1 triệu/lượng; còn Mi Hồng niêm yết ở 164,6 - 166,1 triệu/lượng. Đây hiện là 3 thương hiệu niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng với giá bán của vàng miếng SJC.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CÓ ĐỈNH MỚI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1

Giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.700 USD /ounce

Đà tăng của giá vàng trong nước chiều nay chịu tác động chính từ diễn biến của giá vàng thế giới.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay đã có lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.700 USD /ounce khi tăng hơn 40 USD (+0,9%), hiện phổ biến giao dịch quanh mức 4.713 USD /ounce.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng tăng mạnh 2,4%, lên 4.721 USD /ounce.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gia tăng nỗ lực đòi chủ quyền Greenland từ tay Đan Mạch - một thành viên NATO - khiến Liên minh châu Âu cân nhắc các biện pháp đáp trả riêng.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, cách tiếp cận chính sách “gây xáo trộn” của ông Trump trong các vấn đề quốc tế, cùng mong muốn hạ lãi suất, đang tạo môi trường thuận lợi cho kim loại quý.

Ông cũng cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump đến nay là “thời kỳ hoàng kim” của kim loại quý, khi các động thái chính trị không theo lối mòn đã mang lại lợi thế lớn cho các mặt hàng này. Tính từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump cách đây một năm, giá vàng đã tăng hơn 70%.

Bên cạnh đó, giá vàng còn được hỗ trợ bởi những lo ngại xoay quanh tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến xem xét một vụ kiện liên quan đến nỗ lực của ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook trong tuần này.

Giới đầu tư hiện dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 27-28/1 (theo giờ Mỹ), bất chấp lời kêu gọi cắt giảm lãi suất từ Tổng thống Trump.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, dự báo Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm lãi suất kéo dài đến năm 2026, trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và tâm lý người tiêu dùng ảm đạm. Theo đó, đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 6 hoặc tháng 7 tới.

Trái ngược với vàng, giá bạch kim giao ngay hiện giảm 0,8% xuống 2.356 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,7% còn 1.829 USD /ounce. Giá bạc cũng giảm 0,4% xuống còn 94,27 USD /ounce, sau khi đạt mức cao kỷ lục 94,72 USD /ounce vào đầu phiên giao dịch.