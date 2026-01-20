Giá vàng miếng đắt đỏ

Việc không ghi nhận biến động trong phiên giao dịch sáng 20/1 giúp giá vàng miếng SJC vẫn giao dịch “an toàn” trên vùng đỉnh lịch sử ở 165 triệu đồng/lượng.

Mỗi lượng vàng miếng SJC hiện có giá lên tới 165 triệu đồng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục neo giá vàng miếng ở mức 163 - 165 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức đi ngang so với giá kết phiên liền trước.

Đây cũng là mức giá giao dịch mà các doanh nghiệp lớn trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cùng niêm yết với mặt hàng vàng miếng.

Đáng chú ý việc "đứng yên" ở mốc 165 triệu đồng/lượng cũng giúp vàng miếng giữ chắc mức giá đỉnh lịch sử từ trước đến nay.

Đầu năm 2026, vàng miếng SJC vẫn được bán ra quanh vùng 152,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tháng, mặt hàng này đã tăng tới 12 triệu cho mỗi lượng, tương ứng mức tăng ròng tới 8%. Và người mua vàng miếng hồi đầu năm hiện lãi khoảng 10 triệu đồng mỗi lượng (+6,5%).

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC VẪN NEO TRÊN ĐỈNH Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 163 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 165

Khác với vàng miếng, giá vàng nhẫn lại tiếp tục biến động tăng trong phiên giao dịch sáng nay tại một số doanh nghiệp. Trong đó, Công ty SJC tăng 300.000 đồng đối với vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ lên vùng 160 - 162,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng giá vàng nhẫn thêm 300.000 đồng vào sáng nay, đưa giá giao dịch mặt hàng này leo thẳng lên vùng 160,3 - 163,3 triệu/lượng.

Tập đoàn DOJI và Công ty Mi Hồng cùng giữ giá vàng nhẫn đi ngang, hiện giao dịch lần lượt ở 160 - 163 triệu/lượng và 163,5 - 165 triệu đồng. Cùng lúc đó, hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá vàng nhẫn ở vùng 161,5 - 164,5 triệu đồng/lượng.

Hiện các doanh nghiệp trong nước cũng đang neo giá vàng nhẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, giá vàng nhẫn đã tăng 10-12 triệu/lượng, tùy doanh nghiệp. Và với chênh lệch giá mua - bán trong khoảng 2-3 triệu đồng, người mua vàng nhẫn hồi đầu năm tới nay cũng đã lãi 7-10 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay duy trì biến động thận trọng khi giảm không đáng kể, hiện neo tại mốc 4.668 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào gần 149 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm khi các nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa rủi ro trước sự bất ổn địa chính trị trên thế giới. Theo báo cáo mới nhất từ Diễn đàn Kinh tế Thế giới, kim loại quý có thể duy trì xu hướng tăng mạnh khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới vừa xác định xung đột địa kinh tế là rủi ro hàng đầu trong năm nay.

Hội nghị kinh tế toàn cầu diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump phát động một đợt tấn công mới trong cuộc chiến thương mại toàn cầu khi gây áp lực lên các nước châu Âu về các vấn đề liên quan tới Greenland...