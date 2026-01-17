Cảnh giác lừa đảo 'mua bán vàng, bạc giá bằng một nửa cửa hàng'

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thận trọng khi mua bán, tích trữ vàng để phòng tránh rủi ro thiệt hại tài chính và các hành vi trục lợi.

Công an khuyến cáo người dân chỉ giao dịch tại các doanh nghiệp, cửa hàng uy tín, có đăng ký kinh doanh và xuất hóa đơn đầy đủ. Ảnh: Chí Hùng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian gần đây, một số cơ quan công an, phòng cảnh sát kinh tế các địa phương đã phát cảnh báo khẩn, khuyến cáo người dân cảnh giác, thận trọng khi mua bán, tích trữ vàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh Phú Thọ khuyến cáo giá vàng liên tục tăng - giảm trong thời gian ngắn do tác động từ kinh tế thế giới, chênh lệch giá trong nước và hoạt động đầu cơ, thổi giá. Nếu không tỉnh táo, người dân rất dễ mua vào ở mức giá cao, sau đó thua lỗ khi thị trường điều chỉnh.

Một số đối tượng sử dụng mạng xã hội, nhóm chat kín để tung tin đồn, "dự báo giá", lôi kéo người dân mua bán theo chỉ dẫn nhằm trục lợi. Ngoài ra, tình trạng giao dịch vàng trôi nổi, không hóa đơn chứng từ, hoặc rao bán vàng kém chất lượng vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Do đó, đơn vị lưu ý người dân kiểm tra kỹ chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, không mua vàng trôi nổi, không rõ xuất xứ, cũng như cảnh giác với tin đồn, lời mời chào đầu tư qua mạng xã hội, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản, tổ chức không rõ ràng. Người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu đầu cơ, thao túng giá, lừa đảo trong mua bán vàng.

Trong khi đó, trong thông báo mới nhất, Công an tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh hành vi lừa đảo tinh vi khi các đối tượng xấu sử dụng các tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết lôi kéo mua bán vàng, bạc với giá chênh lệch một nửa so với cửa hàng, nhưng thực chất tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết, hình ảnh, video có nội dung giá vàng tại các cửa hàng tư nhân kèm theo các bình luận tư vấn, lôi kéo người dân mua lại vàng, bạc với giá một nửa chênh lệch giá cửa hàng mua vào - bán ra để kích thích người dân có nhu cầu mua vàng, bạc với giá thấp.

Khi người dân liên hệ, đối tượng xấu sẽ cam kết gặp gỡ trực tiếp mua bán, có hóa đơn cửa hàng để người dân tin tưởng giao dịch nhưng bản chất số vàng, bạc chúng trao đổi có thể là vàng, bạc giả hoặc một phần vàng, bạc có ký hiệu của các cửa hàng là vàng bạc thật, phần còn lại là hàng giả, không đúng chất lượng, trọng lượng.

Ngoài ra, đối tượng xấu tư vấn, lôi kéo người dân mua lại các giấy hẹn trả vàng, bạc của cửa hàng với giá thấp hơn giá cửa hàng đang bán ra nhưng thực chất các loại giấy hẹn trên do chúng làm giả để lừa đảo tiền của người dân.

Nhóm đối tượng này còn đăng tải các đường link, hình ảnh mã QR trong các bài viết tư vấn mua - bán vàng với nội dung về các nhóm cung cấp thông tin giá vàng, bạc, nhưng khi người dân bấm vào đường link có thể bị chiếm quyền sử dụng điện thoại cá nhân để thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản khác.

Vì thế, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác các thủ đoạn trên, đồng thời tuyên truyền cho bạn bè, người thân biết để nâng cao cảnh giác, tránh mắc bẫy kẻ xấu. Nếu người dân có nhu cầu mua bán kim loại quý nên đến trực tiếp các cơ sở, công ty, doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp để được kiểm định, cam kết sản phẩm đúng chất lượng, trọng lượng quy định.

Phòng cảnh sát kinh tế tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị người dân không chạy theo tâm lý đám đông, không vay mượn hoặc dồn toàn bộ tài sản để đầu cơ vàng. Người dân cần cân nhắc kỹ mục tiêu tài chính, phân bổ hợp lý các kênh tiết kiệm - đầu tư, không coi vàng là "kênh sinh lời chắc chắn", nhất là trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.