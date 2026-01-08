Cách Trần Chí bành trướng 'đế chế' lừa đảo ra toàn cầu

Ẩn sau vỏ bọc doanh nhân, nhà từ thiện, Trần Chí đã điều hành Prince Group nhanh chóng bành trướng đa lĩnh vực, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền và lừa đảo tinh vi.

Ngày 7/1, Trần Chí (Chen Zhi) đã bắt giữ và áp giải từ Campuchia về Trung Quốc để đối mặt với các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc lập tức thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, trong bối cảnh Tập đoàn Prince Group - một trong những doanh nghiệp lớn tại Campuchia - đang bị Mỹ truy tố và áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, với hàng loạt cáo buộc từ rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn cho đến liên quan các khu phức hợp lao động cưỡng bức.

Cáo trạng cho rằng phía sau vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp, Trần Chí cùng nhóm thân tín đã biến tập đoàn này thành một trong những mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Mở rộng thần tốc và hệ thống “chân rết” toàn cầu

Trần Chí bắt đầu đầu tư vào Campuchia từ năm 2011, sau đó sáng lập Prince Group với phạm vi hoạt động trải rộng từ bất động sản, tài chính, giải trí đến cả hàng không.

Theo hồ sơ công khai, Prince Holding Group tập trung vào 3 trụ cột ban đầu gồm bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Các dự án nhà ở, thương mại và khách sạn nhanh chóng trở thành xương sống của tập đoàn trong giai đoạn đầu.

Tại Campuchia, những pháp nhân chủ chốt của Prince Group gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Ra đời năm 2015 với tên gọi Prince Finance, Prince Bank khởi đầu là tổ chức tài chính vi mô tư nhân, trước khi được Ngân hàng Quốc gia Campuchia cấp phép trở thành ngân hàng thương mại vào tháng 7/2018.

Trụ sở chính của Prince Group tại Phnom Penh (Campuchia). Ảnh: Prince Group.

Chỉ sau chưa đầy một thập kỷ, Prince Bank đã mở rộng lên 36 chi nhánh tại 22 tỉnh, thành phố của Campuchia như Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Kampong Cham… phục vụ hơn 100.000 khách hàng mỗi năm, theo Guardian.

Song song đó, Prince Real Estate Group - cũng thành lập năm 2015 - nhanh chóng vươn lên nhóm các nhà phát triển bất động sản hàng đầu Campuchia, triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Phnom Penh và Sihanoukville. Tập đoàn công bố nắm giữ quỹ đất hơn 2.000 ha, đặt mục tiêu mở rộng ra thị trường quốc tế.

Prince Huan Yu Real Estate Group đóng vai trò “đầu tàu” phát triển dự án, với hơn 20 công trình lớn nhỏ, nổi bật là tháp Prince Financial Tower cao 47 tầng tại trung tâm Phnom Penh và tổ hợp thương mại Prince Mall ở Sihanoukville.

Không chỉ bành trướng tại Campuchia, Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, mạng lưới liên quan đến Prince Group có khoảng hơn 120 thực thể nằm rải rác ở Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong, Palau, Lào, cũng như tại quần đảo Virgin thuộc Anh và Cayman.

Theo Straits Times, tập đoàn này đã bắt tay với một số doanh nghiệp Singapore để triển khai dự án Ream City - siêu đô thị ven biển có tổng vốn đầu tư lên tới 16 tỷ USD , tương đương gần 35% GDP của Campuchia năm 2024 - tại thành phố cảng Sihanoukville.

Các "chân rết" của Prince Group trên thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), giới chức xác định có ít nhất 11 doanh nghiệp liên quan đến Trần Chí, trong đó Prince Group Holdings đặt văn phòng tại khu Tsim Sha Tsui. Đáng chú ý, tòa nhà này thuộc sở hữu của Cheer Capital Limited - công ty cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, cho thấy mạng lưới tài chính chằng chịt xoay quanh Prince Group.

Một trong những mắt xích trọng yếu của hệ sinh thái Prince Group là các công ty khai thác tiền mã hóa đặt tại Lào, Singapore, Mauritius và Đài Loan. Điển hình là Warp Data Technology Lao Sole Co. Ltd., bị Bộ Tài chính Mỹ xác định chỉ là “trạm trung chuyển” tài sản số nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp.

Theo cáo trạng nộp tại Tòa án Liên bang quận Đông New York, Warp Data Lao vận hành nhiều cụm khai thác Bitcoin quy mô công nghiệp, đóng vai trò then chốt trong việc “rửa” tiền từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.

“Prince Group và doanh nhân Trần Chí là cái tên không hề xa lạ suốt nhiều năm qua”, ông Morgan Stark, Giám đốc khu vực châu Á của công ty tư vấn rủi ro và tình báo S-RM tại Hong Kong, nhận định. Ông cho rằng điều gây chú ý là Prince Group đã tồn tại và mở rộng ảnh hưởng suốt thời gian dài.

Khối tài sản khổng lồ

Trước khi bị phanh phui lừa đảo, Trần Chí cẩn trọng xây dựng hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thậm chí là nhà hảo tâm, đồng thời thiết lập mạng lưới quan hệ sâu rộng với giới chính trị và tài chính tại nhiều quốc gia.

Ông sở hữu danh mục bất động sản trải dài từ các tòa nhà văn phòng tại London (Anh) đến căn hộ hạng sang ở Singapore và Đài Loan, đồng thời kiểm soát một đế chế kinh doanh vươn từ các bãi biển Palau cho tới trung tâm tài chính Hong Kong.

Năm 2017, Trần Chí mạnh tay chi gần 40 triệu USD để thâu tóm loạt bất động sản hạng sang, trong đó có căn penthouse trị giá 17 triệu USD tại khu Gramercy Park và căn hộ 16,2 triệu USD ở Le Nouvel Ardmore. Những không gian này được cải tạo thành “phòng khách giao thương”, trang bị hầm rượu, phòng karaoke và khu hút xì gà dành cho các cuộc tiếp khách kín.

Tại Singapore, Trần Chí thường di chuyển bằng chiếc Mercedes-Maybach mang biển số 5555, đồng thời tổ chức các buổi tiệc xa hoa trên du thuyền Nonni II neo đậu tại đảo Sentosa, theo Bloomberg.

Trần Chí cùng các đồng sự trên thuyền thăm một hòn đảo ở Sihanoukville, Campuchia năm 2017. Ảnh: DimsumDaily.

Năm 2018, Chí thành lập DW Capital Holdings - văn phòng gia đình đặt trụ sở tại Singapore, công bố quản lý hơn 60 triệu USD tài sản. Vị trí giám đốc tài chính được giao cho bà Karen Chen Xiuling, công dân Singapore, người sau đó cũng bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt do liên quan đến mạng lưới của Trần Chí.

Song song với đó, Trần Chí điều hành Skyline Investment Management, doanh nghiệp chuyên cho vay mua ôtô, cùng hàng loạt công ty kinh doanh trà, rượu whisky, xì gà, thậm chí được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu.

Đáng chú ý, đến sát thời điểm Mỹ công bố cáo trạng, DW Capital vẫn công khai tuyển trợ lý cá nhân với mức lương lên tới 5.500 USD mỗi tháng.

Không chỉ tại Singapore, Trần Chí còn sở hữu lượng tài sản lớn tại nhiều trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Tại London, nhà chức trách Anh đã phong tỏa toàn bộ tài sản của tỷ phú lừa đảo này, gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng trên phố Fenchurch, một biệt thự 12 triệu bảng và 17 căn hộ tại New Oxford Street và Nine Elms.

Ở Đài Loan, Prince Group chi khoảng 3,8 tỷ Đài tệ ( 160 triệu USD ), để mua bất động sản cao cấp tại Đài Bắc trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 11/2019.

Tại Hong Kong, Trần Chí và tập đoàn được cho là kiểm soát hơn 300 triệu USD tài sản, bao gồm cổ phần tại các doanh nghiệp niêm yết và bất động sản tại những khu mua sắm sầm uất nhất thành phố.

Bước ngoặt “thành phố Ream” và đế chế lừa đảo bị phanh phui

Tại Campuchia, siêu dự án Ream City trị giá 16 tỷ USD từng đưa tên tuổi Trần Chí lên đỉnh cao. Tuy nhiên, ánh hào quang bao quanh Prince Group nhanh chóng xuất hiện những rạn nứt khi hàng loạt nghi vấn và cáo buộc dần được phơi bày trong một cuộc điều tra độc lập năm 2024.

Dù vậy, giữa các lùm xùm, Prince Group vẫn được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm đối tác khi tìm cách mở rộng hoạt động tại Campuchia, đặc biệt tại khu phức hợp rộng 934 ha - dự án hiện đã được đổi tên thành “Vịnh Ánh Sáng” (Bay of Lights).

Phác thảo dự án khu đô thị Ream City của Prince Group ở Sihanoukville. Ảnh: tradelinkmedia.biz.

Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Trần Chí điều hành mạng lưới rửa tiền và các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi được cho là đã lừa đảo nạn nhân trên toàn cầu, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ USD.

Các nhóm lừa đảo trong mạng lưới của Trần Chí thường tiếp cận nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin, dụ dỗ họ rót tiền vào những “dự án tiền mã hóa lợi nhuận cao”. Thực chất, toàn bộ dòng tiền nhanh chóng bị rút sạch và “rửa” qua nhiều tầng giao dịch ảo nhằm xóa dấu vết, phục vụ lợi ích của các đối tượng đứng sau.

Đồng thời, hàng nghìn lao động bị lừa sang Campuchia bằng chiêu “việc nhẹ lương cao”, sau đó bị ép tham gia các cuộc gọi lừa đảo trong những khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt.

Không dừng lại ở Campuchia, mạng lưới của Trần Chí còn bị cáo buộc hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia để né tránh truy tố, sử dụng các hoạt động kinh doanh hợp pháp như cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền mã hóa và đầu tư bất động sản để che giấu nguồn tiền phi pháp.

Theo cáo trạng, số tiền chiếm đoạt được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch tiền mã hóa, chia nhỏ, chuyển vòng qua hàng loạt ví điện tử trước khi hợp nhất lại nhằm xóa dấu vết.