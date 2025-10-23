Cách tỷ phú 'lừa đảo' Trần Chí bành trướng đế chế khắp châu lục

Khởi đầu từ bất động sản, Prince Group nhanh chóng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác và bành trướng khắp 30 quốc gia, hiện bị cáo buộc là trung tâm rửa tiền và lừa đảo tiền ảo quy mô châu lục.

Tập đoàn Prince Group, một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Campuchia, đang gây chấn động dư luận quốc tế sau khi Mỹ truy tố và áp đặt lệnh trừng phạt đối với người sáng lập tập đoàn là Trần Chí (Chen Zhi), với cáo buộc rửa tiền, lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn và liên quan đến các trại lao động cưỡng bức.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, Trần Chí và các "cận thần" trên thực tế đã phát triển Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.

Thần tốc phát triển mạng lưới hơn 100 công ty chỉ trong 10 năm

Theo hồ sơ chính thức và mô tả trên website tập đoàn, Prince Holding Group thành lập vào giữa thập niên 2010 với trọng tâm ban đầu là 3 mảng cốt lõi: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Những đơn vị khai thác mảng nhà ở, thương mại và khách sạn là các trụ cột chính của tập đoàn trong giai đoạn đầu.

Các "đơn vị kinh doanh chính" của Prince Group tại Campuchia bao gồm Prince Real Estate Group, Prince Huan Yu Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Ra đời năm 2015 với tên gọi Prince Finance, Prince Bank khởi đầu là một tổ chức tài chính vi mô tư nhân trước khi chính thức chuyển mình thành ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Quốc gia Campuchia cấp phép hoạt động vào tháng 7/2018.

Sau gần một thập kỷ, Prince Bank đã mở rộng mạng lưới lên 36 chi nhánh tại 22 tỉnh, thành như Phnom Penh, Battambang, Siem Reap hay Kampong Cham, phục vụ hơn 100.000 khách hàng mỗi năm và tiếp tục tăng trưởng mạnh về quy mô lẫn sản phẩm, dịch vụ, Guardian cho hay.

Cùng thời điểm, Prince Real Estate Group, cũng thành lập năm 2015, nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Campuchia, với hàng loạt dự án quy mô lớn tại Phnom Penh và thành phố ven biển Sihanoukville.

Tập đoàn công bố nắm giữ quỹ đất hơn 2.000 ha, hướng đến mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản đa quốc gia trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, Prince Huan Yu Real Estate Group nổi lên như đơn vị phát triển chủ lực của hệ thống Prince, đã triển khai hơn 20 dự án lớn nhỏ, tiêu biểu như tòa tháp Prince Financial Tower cao 47 tầng đang được xây dựng tại trung tâm Phnom Penh và tổ hợp thương mại Prince Mall tại Sihanoukville.

Tòa nhà Prince Huan Yu Center tọa lạc tại quận Chamkarmon, Phnom Penh - vị trí đắc địa bậc nhất của Campuchia, được bao quanh bởi các cơ quan ngoại giao của 31 quốc gia. Ảnh: Prince Group.

Chỉ trong vòng vài năm, Prince Group không chỉ dừng lại ở bất động sản và khách sạn. Hồ sơ công khai và các thông báo chính thức của các cơ quan nước ngoài liệt kê một loạt công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ quản lý khách sạn, siêu thị, nông nghiệp, đào tạo nghề (trung tâm đào tạo horology), doanh nghiệp xây dựng - trang trí nội thất, cho đến dịch vụ truyền thông, thậm chí là các nền tảng liên quan tới tiền điện tử.

Tính đến nay, thông qua mạng lưới các công ty thành viên, Prince Group đang sở hữu hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, với tổng vốn đầu tư ước tính vượt 2 tỷ USD tại Campuchia - phản ánh tham vọng mở rộng quy mô và củng cố vị thế của một "đế chế" kinh tế tư nhân hàng đầu nước này.

Hệ thống "chân rết" trải khắp toàn cầu

Không chỉ bành trướng tại Campuchia, Prince Group điều hành hàng chục đơn vị kinh doanh tại hơn 30 quốc gia. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, mạng lưới liên quan đến Prince Group có khoảng hơn 120 thực thể nằm rải rác ở Singapore, Đài Loan, Hong Kong (Trung Quốc), Palau, Lào, cũng như tại quần đảo Virgin thuộc Anh và Cayman.

Theo Straits Times, tập đoàn này đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với một số doanh nghiệp tại Singapore để triển khai dự án Ream City - đại dự án đô thị ven biển có tổng vốn đầu tư lên tới 16 tỷ USD , tương đương gần 35% GDP của Campuchia năm 2024, tại thành phố Sihanoukville.

Công ty con Canopy Sands Development của Prince là đơn vị phụ trách dự án, đã mời SJ Group - công ty trực thuộc Temasek Holdings, tập đoàn đầu tư thuộc Bộ Tài chính Singapore - tham gia tư vấn quy hoạch tổng thể, thiết kế đô thị và kỹ thuật bờ biển cho Ream City.

Người phát ngôn của SJ Group xác nhận đơn vị này từng đảm nhận giai đoạn quy hoạch tổng thể của dự án, song công việc đã hoàn tất từ năm 2022. SJ Group cũng khẳng định họ không nắm giữ bất kỳ quyền sở hữu hay vai trò điều hành nào liên quan đến Prince Group.

Các "chân rết" của Prince Group trên thế giới. Ảnh: Bộ Tài chính Mỹ.

Ngoài Singapore, Prince Group cũng thông qua Prince Real Estate ký hợp tác với Nong Chuang Gang (NCG) - một công ty phân phối lớn tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) nhằm xây dựng mạng lưới phân phối đa ngành và xuất khẩu xuyên biên giới từ Campuchia vào năm ngoái.

Hai bên hợp tác phát triển hệ sinh thái thương mại - đầu tư toàn diện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Trung Quốc và quốc tế tiếp cận sâu hơn vào nền kinh tế Campuchia, đồng thời thúc đẩy đổi mới trong ngành bất động sản.

Theo kế hoạch được công bố, hai bên cũng sẽ phát triển một khu phức hợp (bao gồm bán lẻ, kho bãi, logistics, thương mại điện tử) tại Phnom Penh (và sau đó mở rộng sang Sihanoukville) với tổng diện tích sàn lớn, bước đầu khoảng 30.000 m2 trong giai đoạn một.

Lễ ký kết hợp tác giữa Prince Real Estate và Nong Chuang Gang (NCG) vào năm 2024. Ảnh: Fresh News.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), giới chức xác định có 11 doanh nghiệp đặt trụ sở tại đây có liên quan đến Trần Chí. Trong số đó, Prince Group Holdings được cho là đặt văn phòng tại số 68 đường Kimberley, khu trung tâm sầm uất Tsim Sha Tsui, theo SCMP.

Đáng chú ý, tòa nhà nơi công ty này hoạt động thuộc sở hữu của Cheer Capital Limited, doanh nghiệp cũng nằm trong danh sách trừng phạt do Mỹ công bố, cho thấy mạng lưới tài chính phức tạp xoay quanh Prince Group.

Bên cạnh đó, tập đoàn của Trần Chí còn thành lập các công ty khai thác tiền mã hóa có trụ sở tại Lào, Mauritius, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Điển hình là Warp Data Technology Lao Sole Co. Ltd., thường được gọi là Warp Data Lao, một công ty đăng ký tại Lào, được thành lập với danh nghĩa hoạt động trong lĩnh vực khai thác tiền mã hóa, Asset cho biết. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty này thực chất đóng vai trò như một "trạm trung chuyển" tài sản kỹ thuật số cho mạng lưới tài chính của Prince Group.

Một báo cáo điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ, đệ trình tại Tòa án Liên bang quận Đông New York (EDNY) năm 2025, cho thấy Warp Data Lao đã vận hành nhiều cụm khai thác Bitcoin tại Lào, được mô tả là "các cơ sở quy mô công nghiệp" với năng lực tính toán lớn.

Rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia

Dưới quyền điều hành của Trần Chí, Prince Group bị cáo buộc thu lợi khổng lồ thông qua việc vận hành các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi diễn ra những phi vụ gian lận đầu tư tiền mã hóa quy mô lớn.

Theo cáo buộc, các nhóm lừa đảo dưới trướng Trần Chí thường tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin, dụ dỗ họ đầu tư tiền mã hóa vào các "dự án sinh lời cao". Trên thực tế, toàn bộ số tiền bị rút sạch và được "rửa" qua nhiều lớp giao dịch ảo nhằm che giấu dấu vết, phục vụ lợi ích của những kẻ đứng sau.

Ngoài ra, Prince Group đã dụ dỗ hàng nghìn người từ khắp nơi đến Campuchia bằng chiêu "việc nhẹ lương cao", sau đó ép họ tham gia các cuộc gọi lừa đảo trong những khu phức hợp được canh gác nghiêm ngặt để thực hiện các chiến dịch lừa đảo trực tuyến hàng loạt.

Không chỉ dừng ở Campuchia, Trần Chí cùng các giám đốc thân tín của Prince Group còn bị cho là lợi dụng mạng lưới ảnh hưởng tại nhiều quốc gia để mở rộng hoạt động lừa đảo, đồng thời dùng tiền hối lộ quan chức sở tại nhằm né tránh sự truy tố của cơ quan chức năng.

Lợi nhuận bất chính sau đó được "rửa" qua các hoạt động kinh doanh hợp pháp trên danh nghĩa, bao gồm cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền mã hóa và các dự án đầu tư thuộc hệ sinh thái Prince Group.

Dưới sự chỉ đạo của Trần Chí, các cộng sự đã áp dụng kỹ thuật rửa tiền mã hóa tinh vi: Chia nhỏ khoản tiền thành nhiều giao dịch ảo, chuyển vòng qua hàng loạt địa chỉ ví điện tử khác nhau, rồi hợp nhất trở lại ở một số tài khoản trọng điểm để xóa dấu nguồn gốc.