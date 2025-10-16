Khối tài sản của tỷ phú điều hành 'tập đoàn lừa đảo' tại Campuchia

Tại Campuchia, sức ảnh hưởng của tỷ phú Trần Chí lan rộng trong giới kinh doanh và chính trị. Ông liên tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong nhiều lĩnh vực.

Tỷ phú Trần Chí sinh năm 1987 nhưng đã nhanh chóng trở nên giàu có tại Campuchia. Ảnh: Prince Group.

Ngày 14/10 (giờ địa phương), Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chính thức công bố quyết định truy tố ông Trần Chí (Chen Zhi hay còn gọi là Vincent), Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) có trụ sở ở Campuchia, với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo qua mạng quy mô toàn cầu, rửa tiền và sử dụng lao động cưỡng bức.

Cùng ngày, DOJ tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD của tỷ phú này. Đây là vụ tịch thu tài sản bằng tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Phần lớn tài sản ở nước ngoài

Tờ Guardian cho biết Trần Chí sinh năm 1987 tại Trung Quốc (sau đó di cư sang Campuchia), người này nhanh chóng trở nên giàu có và giành được ảnh hưởng chính trị đáng kể. Ông cũng được cho là đã mua quốc tịch của Síp và Vanuatu.

Tuy nhiên, phần lớn tài sản của vị doanh nhân này đã được sử dụng tại Anh hoặc nắm giữ thông qua các công ty đặt tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Như căn biệt thự tại London thuộc sở hữu của ông có sàn lát đá cẩm thạch, tường ốp gỗ óc chó, 7 phòng ngủ chính cùng 3 phòng cho nhân viên, rạp chiếu phim, phòng gym, hồ bơi, và gara ngầm có thang nâng ôtô.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Trần Chí và các cộng sự đã dùng lợi nhuận của mình để mua đồng hồ xa xỉ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, các món sưu tầm cao cấp và tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có một bức tranh của Picasso được mua qua nhà đấu giá ở New York (Mỹ).

Ngoài 127.271 Bitcoin với trị giá ước tính khoảng 15 tỷ USD bị DOJ thu giữ, chính phủ Anh cũng đã thông báo đóng băng hơn 130 triệu bảng Anh ( 172 triệu USD ) tài sản liên quan đến tỷ phú Campuchia này, bao gồm 19 bất động sản, trong đó có biệt thự trị giá 12 triệu bảng ở khu tây bắc London.

Trang web của tập đoàn Prince Holding Group (Prince Group) giới thiệu, tại Campuchia, Trần Chí đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực, bao gồm phát triển bất động sản, ngân hàng, tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, tên tuổi của vị doanh nhân Trần Chí còn trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục khi ông là người đứng sau quỹ học bổng Trần Chí, chương trình học bổng thường niên phối hợp với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia.

Quỹ này cung cấp học bổng toàn phần, trợ cấp sinh hoạt, cơ hội thực tập và việc làm cho 400 sinh viên Đại học Campuchia trong vòng 7 năm.

Thông qua quỹ Prince (Prince Foundation), Trần Chí cũng đã quyên góp hơn 16 triệu USD trong những năm gần đây, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng nhiều hoạt động và sáng kiến nhân đạo.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng dưới "vỏ bọc hoàn hảo", ông trùm gốc Trung Quốc đã thành công điều hành một mạng lưới lừa đảo kỹ thuật số lan rộng toàn cầu, lợi dụng Campuchia làm điểm trung chuyển và rửa tiền với giá trị hàng tỷ USD.

"Bành trướng" tại Campuchia

Dưới sự điều hành của Trần Chí, Prince Group đã trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu tại Campuchia. Tập đoàn này tự giới thiệu hoạt động theo chuẩn mực quốc tế, đầu tư vào tương lai và cam kết thực hành kinh doanh bền vững dựa trên các nguyên tắc ESG.

Prince Group hiện đầu tư vào 3 lĩnh vực chính, bao gồm bất động sản, tài chính và tiêu dùng. Ảnh: Prince Group.

Thực tế, Prince Group hiện cũng là một trong những tập đoàn đa ngành lớn nhất tại Campuchia, với 3 lĩnh vực đầu tư chủ chốt: phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và dịch vụ tiêu dùng.

Các đơn vị kinh doanh chủ chốt của Prince Group tại Campuchia bao gồm tập đoàn bất động sản Prince (Prince Real Estate Group), tập đoàn bất động sản Prince Huan Yu (Prince Huan Yu Real Estate Group) và Ngân hàng Prince (Prince Bank).

Trong đó, Prince Bank bắt đầu hoạt động vào năm 2015 với tư cách là một tổ chức tài chính vi mô tư nhân (tên cũ Prince Finance). Sau đó, tổ chức đã chuyển đổi thành ngân hàng thương mại và được Ngân hàng Quốc gia Campuchia cấp giấy phép vào tháng 7/2018.

Hiện tại, Prince Bank có 36 chi nhánh tại 22 tỉnh, thành phố trên khắp Campuchia, bao gồm: Phnom Penh, Battambang, Siem Reap, Kampong Cham… Mỗi năm, ngân hàng phục vụ hơn 100.000 khách hàng và vẫn không ngừng mở rộng mạng lưới.

Trong khi đó, Prince Real Estate Group, thành lập vào năm 2015, là nhà phát triển bất động sản nổi tiếng và đã hoàn thành nhiều dự án tại thủ đô Phnom Penh cũng như thành phố ven biển Sihanoukville.

Tập đoàn hiện sở hữu quỹ đất hơn 2.000 ha và đặt mục tiêu trở thành nhà phát triển bất động sản đa quốc gia trong dài hạn.

Mặt khác, Prince Huan Yu thì trở thành một trong những đơn vị phát triển bất động sản chủ chốt của tập đoàn mẹ. Công ty đã thực hiện hơn 20 dự án, trong đó có Prince Financial Tower - tòa tháp 47 tầng đang được xây dựng tại Phnom Penh và trung tâm thương mại Prince Mall tại Sihanoukville.

Thông qua các công ty thành viên, Prince Group hiện sở hữu hơn 100 doanh nghiệp khác nhau với đa dạng ngành nghề, ước tính đã đầu tư hơn 2 tỷ USD vào các dự án tại Campuchia.