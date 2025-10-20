Người dân Campuchia đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng của tỷ phú Trần Chí

Người dân Campuchia đã đổ xô rút tiền khỏi ngân hàng Prince sau khi Mỹ và Anh truy tố "ông trùm" lừa đảo Trần Chí và áp đặt các lệnh trừng phạt quy mô lớn đối với công ty mẹ Prince Group.

Ngân hàng Prince đối diện với khủng hoảng khi khách hàng đòi rút tiền hàng loạt sau khi CEO Trần Chí bị truy nã. Ảnh: Yonhap.

Ngày 18/10 vừa qua, nhiều người dân đã xếp hàng trước trụ sở chính của ngân hàng Prince (Prince Bank) ở Phnom Penh (Campuchia) để rút tiền tiết kiệm.

Lượng rút tiền tăng đột biến đã gây ra tình trạng hỗn loạn, buộc một số chi nhánh ngân hàng phải tạm ngừng giao dịch do thiếu hụt thanh khoản tạm thời, theo The Chosun Daily.

Hệ thống tê liệt

Làn sóng rút tiền hàng loạt diễn ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ và Chính phủ Anh công bố các biện pháp trừng phạt vào ngày 14/10 nhắm vào Prince Group và CEO Trần Chí.

Đến ngày 15/10, khách hàng của Prince Bank rơi vào tình trạng hoang mang và bức xúc sau khi ứng dụng và trang web của ngân hàng bất ngờ ngừng hoạt động.

Họ không thể truy cập tài khoản hoặc thực hiện giao dịch dù ngân hàng khẳng định "mọi dịch vụ vẫn hoạt động bình thường", theo Kiri Post.

"Tất cả dịch vụ ngân hàng, ATM, nền tảng ngân hàng số và giao dịch tại chi nhánh vẫn đang hoạt động bình thường", Prince Bank thông báo trên trang Facebook chính thức vào khoảng 14h15 cùng ngày.

Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau, nhiều khách hàng lại tiếp tục gặp tình trạng không thể mở ứng dụng của ngân hàng, dẫn đến việc họ không thể chuyển tiền, thanh toán hoặc kiểm tra số dư.

"Ứng dụng không thể rút hay gửi tiền. Từ sáng đến giờ, tôi vẫn không dùng được và ngân hàng cần báo lại vấn đề này với ban lãnh đạo", một người dùng cho biết.

Phản hồi về những thông tin trên, Prince Bank cho biết đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khắc phục sự cố và sẽ cập nhật thêm thông tin khi quá trình hoàn tất.

"Ngân hàng tái khẳng định cam kết về quản trị vững mạnh, tính độc lập trong lãnh đạo và sự tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi vẫn hoạt động hợp pháp và được cấp phép đầy đủ, với tư cách là một ngân hàng thương mại dưới sự giám sát của Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC)", Prince Bank viết trong thông báo đăng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, ngân hàng này nhấn mạnh hệ thống quản trị doanh nghiệp của nhà băng được xây dựng chặt chẽ theo các tiêu chuẩn an toàn tài chính của NBC, dựa trên nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm và liêm chính trong lãnh đạo.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia trấn an

Trước tình hình khách hàng rút tiền ồ ạt sau vụ việc của tỷ phú "lừa đảo" Trần Chí, Ngân hàng Quốc gia Campuchia đã phát thông cáo báo chí về việc chính quyền Campuchia đang triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các tài khoản tại Prince Bank, đồng thời bảo vệ an toàn tiền gửi của khách hàng.

Theo thông cáo, trong 2 ngày qua, một số khách hàng đã lo lắng và bắt đầu rút tiền từ Prince Bank. NBC nhấn mạnh rằng tất cả tổ chức ngân hàng và tài chính tại Campuchia đều chịu sự quản lý chặt chẽ theo các quy định an toàn tài chính và có đủ khả năng thanh khoản để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng.

Đặc biệt, liên quan đến các thông tin được công bố về Prince Bank, các cơ quan chức năng Campuchia đã và đang tiến hành giám sát, điều tra một cách thận trọng nhằm đảm bảo ngân hàng này tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Campuchia.

Trong nỗ lực trấn an dư luận, Prince Bank nói thêm các biện pháp của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến năng lực hoạt động của ngân hàng.

Họ vẫn cam kết quản lý mọi mối quan hệ khách hàng với sự trung thực và minh bạch. Tuy nhiên, tuyên bố này vẫn không thể xoa dịu được nỗi lo lắng của công chúng.

Vào ngày 20/10, Prince Group bị nghi ngờ cất giấu hơn 90 tỷ won (tương đương 63 triệu USD ) tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, theo Korea Times.

Nghị sĩ Kang Min-kuk thuộc đảng Sức mạnh Quốc dân tiết lộ tập đoàn Campuchia này đã thực hiện tổng cộng 52 giao dịch tại 5 chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỷ won (tương đương 138 triệu USD ).

Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) cho biết trong số đó, khoảng 91 tỷ won (tương đương 64 triệu USD ) vẫn đang được gửi tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, bao gồm 56 tỷ won (khoảng 39 triệu USD ) tại Ngân hàng KB, 27 tỷ won (tương đương 18 triệu USD ) tại Ngân hàng Jeonbuk và 7 tỷ won (tương đương 4 triệu USD ) tại Ngân hàng Woori.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quốc tế.

Theo giới ngân hàng, Ngân hàng KB cùng 4 ngân hàng Hàn Quốc khác đã đóng băng toàn bộ tiền gửi của Prince Group từ ngày 16/10.

Trong phiên chất vấn tại quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) Lee Eog-weon cho biết cơ quan của ông sẽ phối hợp nhanh chóng với các đơn vị liên quan để tiến hành trừng phạt Prince Group.

Trước đó, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với tập đoàn này, trong khi các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Chủ tịch Trần Chí với các cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Chính phủ Anh cũng bổ sung Golden Fortune Resort World - đơn vị vận hành Prince Compound ở ngoại ô Phnom Penh - vào danh sách trừng phạt.

Đồng thời, nước này cũng ra lệnh cấm đối với Jinbei Group, đơn vị điều hành khách sạn và sòng bạc có liên quan đến Prince Group, cùng nền tảng tiền điện tử Byex Exchange.

Chưa dừng lại, chính quyền Anh đã đóng băng bất động sản của Trần Chí tại London và cấm ông tiếp cận hệ thống tài chính Anh.

Prince Group có ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế Campuchia, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và khách sạn.

Tuy nhiên, tập đoàn đã đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng về vi phạm nhân quyền, bao gồm vận hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp để chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu và dính dáng đến nạn buôn người.