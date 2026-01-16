VinaCapital gửi thông báo khẩn liên quan Shark Linh tới nhà đầu tư

VinaCapital mới đây đã ra thông báo về việc bị mạo danh, sử dụng nội dung hợp tác với bà Thái Vân Linh (Shark Linh) để quảng cáo, lừa đảo.

Nhiều đối tượng lợi dụng hình ảnh của VinaCapital và Shark Thái Vân Linh để lừa đảo. Ảnh: VinaCapital.

Quỹ đầu tư VinaCapital cho biết các hình thức lừa đảo trên Internet và các trang mạng xã hội đang ngày càng tinh vi hơn. Đặc biệt, nhiều đối tượng đã lập ra các website, trang Facebook, hội nhóm và các tài khoản mạng xã hội giả mạo khác, dùng những nội dung mà VinaCapital hợp tác với bà Thái Vân Linh (Shark Linh) để quảng cáo, kêu gọi các hình thức đầu tư không hợp pháp với cam kết lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

VinaCapital đề nghị nhà đầu tư nâng cao cảnh giác và lưu ý.

Thứ nhất, VinaCapital luôn đề cao việc bảo mật thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của nhà đầu tư lên hàng đầu. Vì vậy, VinaCapital đã triển khai các hệ thống công nghệ kỹ thuật cao.

Thứ hai, số tiền đầu tư vào các quỹ mở VinaCapital không bao giờ được yêu cầu chuyển vào tài khoản cá nhân mà chỉ chuyển vào tài khoản của quỹ mở tại ngân hàng giám sát. Tài khoản quỹ tại ngân hàng giám sát cũng được kiểm soát bởi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước để đảm bảo tiền của các quỹ được sử dụng đúng vào mục đích đầu tư như đã nêu trong Bản cáo bạch và Điều lệ.

Thứ ba, việc đầu tư quỹ mở VinaCapital luôn có chuyên viên quan hệ/tư vấn khách hàng chăm sóc và hướng dẫn. Đối với đầu tư trực tiếp, việc đặt lệnh đầu tư phải thực hiện qua ứng dụng trên website và điện thoại với đầy đủ các tính năng bảo mật. Sau khi đặt lệnh, việc chuyển tiền đầu tư được thực hiện như ở trên.

Thứ tư, tất cả chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư đang được lưu ký an toàn tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) là đơn vị trực thuộc Bộ Tài Chính với trách nhiệm lưu ký tất cả các chứng khoán của các nhà đầu tư tại Việt Nam.

Trong thời gian qua, VinaCapital cũng liên tục đăng tải cảnh báo trên các kênh truyền thông chính thức của quỹ nhằm giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, thận trọng, kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Đồng thời, tổ chức cũng báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan công an về việc bị giả danh, giả mạo, lừa đảo, sử dụng bất hợp pháp thương hiệu, logo và sản phẩm của CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

VinaCapital khuyến nghị nếu có bất kỳ nghi vấn về hành vi lừa đảo, nhà đầu tư có thể liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất và liên hệ tới VinaCapital theo số điện thoại tổng đài hoặc liên lạc chuyên viên tư vấn để được hỗ trợ và hướng dẫn giải quyết.