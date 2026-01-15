Cổ phiếu lớn bị bán tháo hàng loạt

Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán không thương tiếc trong phiên 15/1, trở thành tâm điểm kéo VN-Index lao dốc mạnh.

Nhiều cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn bị bán mạnh trong phiên 15/1. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên giao dịch 15/1 trong trạng thái kém tích cực, đánh dấu nhịp điều chỉnh tương đối mạnh sau chuỗi phiên tăng điểm liên tiếp trước đó.

Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút mở cửa, nhanh chóng lan rộng và kéo VN-Index lao dốc mạnh khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt suy yếu. Tâm điểm điều chỉnh xoay quanh nhóm cổ phiếu “họ Vin” cùng các ngân hàng vốn hóa lớn, đặc biệt là các nhà băng quốc doanh như Vietcombank (VCB), BIDV (BID) và VietinBank (CTG), khiến thị trường gần như mất điểm tựa trong suốt phiên sáng.

Càng về cuối buổi sáng, diễn biến càng trở nên tiêu cực khi lực bán gia tăng rõ rệt, đẩy VN-Index có thời điểm mất gần 48 điểm.

Sang phiên chiều, thị trường ghi nhận nỗ lực hồi phục nhất định khi một số cổ phiếu riêng lẻ và nhóm ngành giữ được sắc xanh, giúp đà giảm phần nào được thu hẹp. Tuy nhiên, mức hồi khá yếu và không đủ để xoay chuyển cục diện chung, khiến VN-Index ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong gần một tháng trở lại đây.

Thanh khoản toàn thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt khi giá trị giao dịch trên cả 3 sàn giảm hơn 10% so với phiên liền trước, song vẫn duy trì ở mức cao, đạt khoảng 44.100 tỷ đồng .

Kết phiên, VN-Index giảm 29,64 điểm (-1,6%) xuống 1.864,8 điểm; HNX-Index giảm 0,16 điểm (-0,1%) xuống 253,16 điểm; UPCoM-Index ngược chiều tăng 1,19 điểm (+1%) lên 126,08 điểm.

Đáng chú ý, dù các chỉ số chính giảm sâu, bức tranh tổng thể trên bảng điện tử không hoàn toàn u ám. Toàn thị trường ghi nhận 438 mã tăng (gồm 46 mã tăng trần), 806 mã giữ tham chiếu và 347 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 ghi nhận 13 mã tăng và 17 mã giảm. Trước sức ép từ các trụ cột suy yếu, chỉ số đại diện cho rổ này giảm gần 20 điểm, lùi xuống vùng 2.047 điểm.

VN-Index giảm mạnh nhất gần một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index “sảy chân” hôm nay chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn gồm VIC (-4,5%), VCB (-5,4%), BID (giảm sàn), VHM (-5%), CTG (-3,5%), GAS (-3,7%), TCB (-2,5%), VJC (-4,7%), VPB (-1,7%) và BSR (-3,3%).

Cổ phiếu BID là bluechip giảm sàn duy nhất trong nhóm VN30 hôm nay, hiện thị giá đang neo ở mốc 50.700 đồng/cổ phiếu. Trước phiên giảm sàn hôm nay, cổ phiếu BID đã trải qua 7 phiên tăng liên tiếp, đưa giá giao dịch từ vùng 38.900 đồng/cổ phiếu lên đỉnh lịch sử 54.500 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tiêu cực này xuất hiện ngay sau khi BIDV lên kế hoạch chào bán 264,07 triệu cổ phiếu phổ thông theo hình thức phát hành riêng lẻ với giá 38.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn thị giá hiện tại 23%. Thời gian triển khai dự kiến ngay trong quý I.

Đối tượng tham gia là 33 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, gồm cả tổ chức trong nước và nước ngoài. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia có sự xuất hiện của nhiều tổ chức và quỹ đầu tư lớn trên thị trường như Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nhóm liên quan Dragon Capital, Darasol Investments Limited, KIM, SSIAM, Manulife…

Ở chiều ngược lại, các mã HDB, STB GEE, BVH PLX tăng trần và VNM (+4,9%), BCM (+6,1%), GVR (+2,8%), HVN (3,4%) và HPG (+1,35%) cố gắng bảo vệ thị trường nhưng chưa đủ sức nặng.

Khối ngoại hôm nay đẩy mạnh bán ròng với quy mô 1.000 tỷ đồng , tập trung vào MSN (- 160 tỷ đồng ), VCI (- 149 tỷ đồng ), SSI (- 144 tỷ đồng ), VIX (- 123 tỷ đồng ).

Trong khi đó, VIC được khối ngoại gom 211 tỷ đồng hôm nay, cùng với VCB được mua gom 158 tỷ đồng .