Ngân hàng Trung Quốc tung sản phẩm 'ăn theo' đà tăng của giá vàng

Ngày càng nhiều ngân hàng nội địa và quốc tế ở Trung Quốc tung ra các sản phẩm tiền gửi cấu trúc gắn với giá vàng nhằm thu hút những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao.

Sản phẩm tiền gửi cấu trúc gắn với giá vàng có lợi suất phụ thuộc vào kịch bản biến động của giá vàng, do đó khả năng sinh lời cao hơn lãi tiết kiệm truyền thống nhưng đi kèm rủi ro lớn hơn. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, China Merchants Bank - một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Trung Quốc đại lục - đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm liên quan đến vàng trong thời gian vừa qua.

Sản phẩm mới nhất có kỳ hạn linh hoạt từ 7 đến 90 ngày, mức đầu tư tối thiểu 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.435 USD ), với lãi suất kỳ vọng dao động từ 1% đến 1,78%/năm, tùy thuộc vào diễn biến giá vàng trong thời gian gửi.

Trong khi đó, các ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc lại tập trung vào phân khúc sản phẩm có kỳ hạn dài hơn và lợi suất tiềm năng cao hơn.

Đầu năm nay, ngân hàng DBS tung ra một sản phẩm tiền gửi cấu trúc được bảo toàn vốn, gắn với giá vàng giao ngay bằng USD, kỳ hạn 12 tháng, mức đầu tư tối thiểu 10.000 USD . Lãi suất của sản phẩm này dao động từ 1,5% đến 4%/năm, cao hơn đáng kể so với tiền gửi thông thường.

Còn HSBC Trung Quốc lại ra mắt một loạt sản phẩm tiền gửi gắn với các công ty khai thác vàng, chẳng hạn như Zijin Mining, Newmont và Barrick Mining, thay vì trực tiếp với vàng. Các sản phẩm này có số tiền đầu tư tối thiểu là 20.000 USD , thời hạn 3 năm và lãi suất coupon hàng năm từ 0,1% đến 4,5%.

"Nhu cầu của khách hàng đối với tiền gửi cấu trúc gắn với vàng đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Các sản phẩm có thời hạn từ 3 tháng đến một năm bán chạy nhất, với hơn 60% khách hàng nhận được lợi nhuận từ trung bình đến cao khi đáo hạn", giám đốc chi nhánh của một ngân hàng cổ phần tại Trung Quốc nói với Yicai Global.

Làn sóng sản phẩm gắn với vàng xuất hiện trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tại Trung Quốc liên tục đi xuống. Hiện 5 ngân hàng quốc doanh lớn chỉ trả khoảng 0,95%/năm cho tiền gửi kỳ hạn một năm.

"Lãi suất tiền gửi đang giảm dần và không còn đáp ứng được nhu cầu bảo toàn cũng như gia tăng giá trị tài sản của nhà đầu tư", ông Fu Yifu, nhà nghiên cứu đặc biệt tại Ngân hàng Thương mại Tô Châu (trụ sở Nam Kinh), nhận định.

Trong khi đó, giá vàng liên tục leo thang từ đầu năm đến nay với tốc độ khoảng 6%, vượt mốc 4.620 USD /ounce. Goldman Sachs dự báo kim loại quý này có thể tiếp tục lập kỷ lục mới gần 4.900 USD trong thời gian tới, nhờ căng thẳng địa chính trị, lo ngại nợ công toàn cầu và kỳ vọng chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài.

Theo ông Fu, vàng vẫn được xem là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều bất ổn. Việc phân bổ một phần danh mục vào các sản phẩm tài chính gắn với vàng có thể giúp nhà đầu tư giảm rủi ro tổng thể, nhất là khi các thị trường khác như bất động sản hay chứng khoán chịu biến động mạnh và các sản phẩm quản lý tài sản bị giám sát chặt chẽ hơn.

Xu hướng này cũng thể hiện rõ qua số lượng sản phẩm trên thị trường. Dữ liệu từ Trung tâm Đăng ký và lưu ký quản lý tài sản Trung Quốc cho thấy tính đến cuối năm 2025, đã có 52 sản phẩm quản lý tài sản của các ngân hàng có chữ "vàng" trong tên gọi, trong khi sản phẩm dạng này gần như không tồn tại vài năm trước. Riêng trong tháng 12/2025, thị trường đã ghi nhận thêm 7 sản phẩm mới liên quan đến vàng.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo sức hấp dẫn của tiền gửi gắn với vàng đi kèm không ít rủi ro tiềm ẩn. Theo ông Fu, cấu trúc lợi suất của nhiều sản phẩm khá phức tạp, và mức sinh lời cao chỉ đạt được nếu giá vàng biến động đúng kịch bản.

"Nếu giá vàng đi ngang hoặc giảm và không chạm các ngưỡng đã định trước, nhà đầu tư có thể chỉ nhận mức lợi suất tối thiểu, thậm chí thấp hơn tiền gửi thông thường", ông Fu nhận định.

Ngoài ra, phần lớn sản phẩm tiền gửi cấu trúc gắn với vàng không cho phép rút trước hạn, khiến nhà đầu tư đối mặt với rủi ro thanh khoản và có thể bỏ lỡ các cơ hội đầu tư khác khi thị trường biến động.