Trung Quốc tiếp tục bán trái phiếu Mỹ

Trung Quốc tiếp tục cắt giảm lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ trong tháng 11, đưa quy mô dự trữ xuống mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Trung Quốc đang nắm giữ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ thấp nhất kể từ 2008. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã giảm xuống còn 682,6 tỷ USD trong tháng 11/2025, từ mức 688,7 tỷ USD của tháng trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008 và giảm gần 10% so với đầu năm.

Thực tế, động thái này đi ngược xu hướng toàn cầu. Trong khi Trung Quốc bán ra, tổng lượng trái phiếu Mỹ do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ lại tăng lên mức cao kỷ lục, cho thấy sự điều chỉnh mang tính chiến lược riêng của Bắc Kinh chứ không phải là làn sóng rút vốn diện rộng khỏi nợ công Mỹ.

Theo các nhà phân tích, một trong những nguyên nhân quan trọng là mối lo ngày càng lớn về tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong cả hai nhiệm kỳ, ông Trump nhiều lần công khai chỉ trích và gây áp lực lên Fed liên quan đến chính sách lãi suất, làm dấy lên lo ngại rằng tính độc lập của Fed có thể tiếp tục bị xói mòn.

Ông Shao Yu, chuyên gia kinh tế trưởng tại Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Đổi mới Khoa học - Công nghệ thuộc Đại học Phúc Đán, nhận định với SCMP rằng Trung Quốc có khả năng sẽ tiếp tục giảm nắm giữ trái phiếu Mỹ.

Theo ông, quy mô nợ công khổng lồ của Mỹ ngày càng giống một vòng xoáy đảo nợ, khi lượng nợ mới liên tục được phát hành để bù đắp cho nợ cũ, làm gia tăng rủi ro dài hạn đối với các chủ nợ lớn.

Việc bán bớt trái phiếu kho bạc không đồng nghĩa Trung Quốc rút hoàn toàn khỏi tài sản định giá bằng USD mà phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối một cách triệt để.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục tăng mua vàng. Điều này khiến Bắc Kinh trở thành một trong những ngân hàng trung ương tích cực nhất trên thị trường kim loại quý toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng vàng ngày càng được Trung Quốc coi là tài sản trú ẩn trước rủi ro địa chính trị, lạm phát và biến động tiền tệ, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng và chính sách kinh tế của Washington khó đoán định hơn.

Song song đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài vào các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và tài nguyên chiến lược tại các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi.

Dù vẫn là một trong những chủ nợ lớn nhất của Mỹ, Trung Quốc rõ ràng đang từng bước giảm mức độ liên quan tài chính với Washington.

Giới phân tích nhận định Bắc Kinh khó có khả năng bán tháo ồ ạt trái phiếu Mỹ do rủi ro gây xáo trộn thị trường và tự làm tổn hại giá trị phần tài sản còn lại. Tuy nhiên, chiến lược cắt giảm âm thầm, kéo dài và có kiểm soát đang ngày càng lộ rõ.