Mỹ trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc

Mỹ mở rộng trừng phạt 4 doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc và Hong Kong cùng 4 tàu chở dầu với cáo buộc hỗ trợ Venezuela né lệnh cấm xuất khẩu dầu.

Tàu chở dầu đang di chuyển trên hồ Maracaibo, thuộc tỉnh Cabimas, Venezuela hồi tháng 10/2022. Ảnh: Reuters.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 1/1 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các doanh nghiệp với cáo buộc có liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela, trong đó có các công ty đặt tại Trung Quốc đại lục và thành phố của Hong Kong.

Theo thông báo từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan này đã đưa 4 doanh nghiệp vào danh sách trừng phạt đặc biệt, gồm Corniola Ltd. có trụ sở tại tỉnh Chiết Giang và 3 công ty tại Hong Kong là Aries Global Investment Ltd., Krape Myrtle Co và Winky International Ltd. Cùng với đó, 4 tàu chở dầu mang tên Della, Nord Star, Rosalind và Valiant bị áp lệnh phong tỏa vì có liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp này.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết một số tàu trên nằm trong mạng lưới “đội tàu bóng tối” giúp Venezuela tạo ra nguồn thu tài chính. Mỹ cho rằng Caracas ngày càng phụ thuộc vào mạng lưới tàu toàn cầu này để duy trì xuất khẩu dầu.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy trong 4 tàu bị nêu tên, chỉ có tàu Rosalind xuất hiện gần vùng biển Venezuela trong thời gian gần đây, chủ yếu thực hiện các chuyến vận tải ngắn ven bờ. Tuy nhiên, giới chức Mỹ lưu ý khả năng các tàu còn lại đã di chuyển mà không phát tín hiệu định vị nhằm né tránh trừng phạt.

Trước đó Mỹ đã đưa một số tàu và công ty vào danh sách trừng phạt vì có liên quan tới hoạt động mua bán dầu của Venezuela. Nhưng việc trừng phạt các doanh nghiệp Trung Quốc được Bloomberg đánh giá là hiếm khi xảy ra, có thể mang ý nghĩa cảnh báo Bắc Kinh không can dự vào căng thẳng Mỹ - Venezuela.

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất của dầu Venezuela, trong bối cảnh dầu mỏ chiếm khoảng 95% nguồn thu xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ này.

Song song với việc trừng phạt tài chính, Washington cũng gia tăng hiện diện quân sự quanh Venezuela. Những tuần gần đây, lực lượng Mỹ đã chặn giữ 2 tàu bị nghi liên quan đến buôn lậu ma túy, truy đuổi và buộc một tàu khác phải rời khu vực ra Đại Tây Dương.

Tổng thống Trump hôm 30/12/2025 cũng xác nhận Mỹ đã không kích một cơ sở trên lãnh thổ Venezuela, nhằm vào các cầu cảng bị cáo buộc phục vụ hoạt động vận chuyển ma túy. Đây được coi là bước leo thang đáng kể trong chiến dịch gây sức ép với Caracas.

Cùng ngày, CNN dẫn nguồn ẩn danh đưa tin, CIA dùng UAV tấn công cây cảng dọc bờ biển Venezuela được đánh giá có dính dáng tới băng đảng Tren de Aragua. Vụ tấn công không gây ra thương vong.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích các biện pháp phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Venezuela, cho rằng đây là hành vi “bắt nạt đơn phương” vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận chính thức về gói trừng phạt mới nhất.