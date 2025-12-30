Mỹ ròng rã truy đuổi một con tàu

Mỹ tuyên bố không từ bỏ nỗ lực truy đuổi tàu chở dầu Bella 1 sau khi truy đuổi con tàu này trên vùng biển quốc tế gần Venezuela kể từ 21/12.

Tàu Bella 1 đã từ chối lệnh dừng lại của Lực lượng Tuần duyên Mỹ kể từ ngày 21/12, tàu rơi vào tình trạng bị truy đuổi từ đó đến nay. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, giới chức Mỹ hiện cân nhắc điều thêm lực lượng để thực hiện cuộc chặn bắt cưỡng chế lên con tàu này.

Washington đang xem xét triển khai một Đội phản ứng đặc biệt hàng hải, lực lượng có kinh nghiệm tiếp cận và khống chế các tàu không tuân thủ, để giành quyền kiểm soát Bella 1.

Nhà Trắng cho biết Bella 1 là một “tàu thuộc hạm đội bóng tối” nằm trong diện bị Mỹ trừng phạt và đang treo cờ giả. Các quan chức nói rằng con tàu này chịu sự điều chỉnh của một lệnh tư pháp của Mỹ và cần phải bị chặn bắt.

Trước đó, Bella 1 đã từ chối lệnh dừng lại của Lực lượng Tuần duyên Mỹ, khi lực lượng này tìm cách chặn giữ tàu vào ngày 21/12. Tàu đang chuẩn bị tiến vào vùng biển của Venezuela thì quay đầu và tiến ra Đại Tây Dương. Kể từ đó, tàu liên tục di chuyển, “ngó lơ” mọi yêu cầu tiếp cận của Tuần duyên Mỹ.

Việc truy đuổi Bella 1 bắt nguồn từ lệnh “phong tỏa” các tàu chở dầu ra vào Venezuela thuộc diện tàu chở dầu bị trừng phạt.

Hiện tại, Tổng thống Trump đã ra lệnh tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn của Mỹ ở vùng biển Caribe gần Venezuela. Dù vậy, đến nay, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về các đòn tấn công, bất chấp việc nhiều tháng qua, ông liên tục cảnh báo về các đòn tấn công “sắp xảy ra”.

Trong cuộc điện đàm đêm Giáng sinh với các binh sĩ trên tàu sân bay USS Gerald Ford - con tàu vừa được lệnh triển khai tới Caribe - ông Trump gọi khu vực này là một nơi “đáng chú ý”, đồng thời nói rằng Mỹ sẽ “hướng tới cả các mục tiêu trên đất liền” của Venezuela.

Tuy vậy, theo các quan chức Mỹ chia sẻ giấu tên với CNN, ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là thực thi các biện pháp “phong tỏa” đối với dầu mỏ Venezuela, bao gồm việc chặn giữ tàu vi phạm lệnh này.

Một quan chức cho biết dù Mỹ quyết truy đuổi Bella 1, nhưng Washington sẽ không quá vội vàng trong việc cưỡng chế đổ bộ lên tàu khi con tàu vẫn đang tiếp tục di chuyển xa khỏi vùng biển của Venezuela. Tại thời điểm bắt đầu bị truy đuổi, Bella 1 chưa kịp bốc dầu.

Vì vậy, động thái truy đuổi Bella 1 có nhiều điểm trái ngược với cách Mỹ chặn bắt hai tàu chở dầu khác là Skipper và Centuries. Hai tàu này bị chặn giữ thành công khi đều đang chở dầu của Venezuela và bị đưa về bang Texas, dự kiến Mỹ sẽ tịch thu toàn bộ số dầu trên hai tàu này.

Giới chức Mỹ cho biết họ chưa rõ vì sao thủy thủ đoàn của Bella 1 kiên quyết không dừng tàu và theo yêu cầu của Tuần duyên Mỹ, dù ở thời điểm này, tàu đang không chở dầu.

Theo các nguồn thạo tin chia sẻ với CNN, Bella 1 có liên hệ với hoạt động vận chuyển dầu mỏ Iran, vốn cũng đang chịu lệnh trừng phạt.

