Tổng thống Venezuela đáp trả ông Trump

Sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ông Maduro nên rời bỏ quyền lực, Tổng thống Venezuela cho rằng mỗi quốc gia cần tập trung giải quyết các vấn đề nội bộ của mình.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/12 cho rằng sẽ là “một quyết định khôn ngoan” nếu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro rời bỏ quyền lực, đồng thời tuyên bố Mỹ có thể giữ lại hoặc bán số dầu mỏ mà nước này đã thu giữ ngoài khơi Venezuela trong những tuần gần đây.

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch gây sức ép của Mỹ nhằm vào Tổng thống Maduro thời gian qua bao gồm việc tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, cùng với hàng chục cuộc tấn công quân sự nhằm vào các tàu bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên Thái Bình Dương và vùng biển Caribe, gần quốc gia Nam Mỹ này. Theo Reuters, ít nhất 100 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nói trên.

Khi được hỏi liệu mục tiêu của Mỹ có phải là buộc Tổng thống Maduro rời bỏ quyền lực hay không, ông Trump trả lời: “Tôi nghĩ điều đó có lẽ đúng… Nhưng quyết định là ở ông ấy. Tôi cho rằng sẽ là khôn ngoan nếu ông ấy làm như vậy. Chúng tôi sẽ chờ xem”.

Tổng thống Mỹ đồng thời cảnh báo rằng nếu Tổng thống Venezuela tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn, “đó sẽ là lần cuối cùng ông ấy còn có thể tỏ ra cứng rắn”.

Ngoài các cuộc tấn công, Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố áp đặt “phong tỏa” đối với tất cả các tàu chở dầu thuộc diện bị trừng phạt ra vào Venezuela. Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 21/12 đã truy bắt một tàu chở dầu trên vùng biển quốc tế gần Venezuela. Nếu thành công, đây sẽ là chiến dịch bắt tàu thứ ba trong chưa đầy 2 tuần.

Trả lời câu hỏi về số dầu mỏ bị thu giữ, Tổng thống Trump cho biết: “Có thể chúng tôi sẽ bán, cũng có thể sẽ giữ lại”, đồng thời nói thêm rằng số dầu này có thể được sử dụng để bổ sung cho kho dự trữ chiến lược của Mỹ.

Trong khi đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, dù không trực tiếp nhắc tới các phát biểu của Tổng thống Mỹ, khẳng định mỗi nhà lãnh đạo nên tập trung vào các vấn đề nội bộ của đất nước mình.

“Nếu tôi nói chuyện với ông ấy một lần nữa, tôi sẽ nói rằng mỗi quốc gia nên lo cho công việc nội bộ của mình”, ông Maduro cho biết, ám chỉ tới cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo hồi tháng trước.