Mỹ tiếp tục chặn tàu chở dầu rời khỏi Venezuela

Mỹ vừa chặn bắt tàu chở dầu thứ hai ngoài khơi Venezuela, trên vùng biển quốc tế, tàu này không nằm trong danh sách bị trừng phạt của Mỹ.

Tàu chở dầu di chuyển trên hồ Maracaibo, Cabimas, Venezuela, ngày 14/12/2022. Ảnh: Reuters.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết Mỹ đã chặn bắt tàu chở dầu thương mại thứ hai ngoài khơi Venezuela, trên vùng biển quốc tế, trong bối cảnh Washington đang siết chặt phong tỏa đối với hoạt động xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ.

Vụ việc xảy ra ngày 20/12, chỉ hơn một tuần sau khi lực lượng Mỹ chặn bắt một tàu chở dầu khác ở ngoài khơi Venezuela trong ngày 10/12. Cả hai tàu đều được cho là đang trên đường sang châu Á.

Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard (Anh) trả lời hãng tin Reuters rằng con tàu bị chặn bắt lần này nhiều khả năng là tàu Centuries, treo cờ Panama, bị lực lượng Mỹ chặn ở phía đông đảo Barbados, trên vùng biển Caribe.

Theo nhiều nguồn tin, con tàu này không nằm trong danh sách các tàu bị Mỹ trừng phạt, điều này có thể cho thấy Washington đang mở rộng phạm vi thực thi lệnh phong tỏa hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X chiều 20/12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết động thái chặn tàu chở dầu thứ hai từ Venezuela trong tháng 12 được phối hợp thực hiện bởi Lực lượng Tuần duyên Mỹ và Bộ Chiến tranh Mỹ.

“Mỹ sẽ tiếp tục truy đuổi các hoạt động vận chuyển dầu mỏ bị trừng phạt, đây chính là nguồn tài trợ cho khủng bố ma túy trong khu vực. Chúng tôi sẽ tìm ra và ngăn chặn kịp thời”, bà Noem tuyên bố.

Chính quyền Mỹ gần đây cho biết bất kỳ tàu nào vận chuyển dầu của Venezuela đều có thể trở thành mục tiêu bị chặn bắt, đồng thời Mỹ đang tiến hành mở rộng danh sách các tàu bị trừng phạt.

Trước đó, tàu chở dầu đầu tiên bị Mỹ chặn bắt vốn nằm trong danh sách trừng phạt và được Nhà Trắng mô tả là “tàu bóng tối, chuyên chở dầu lậu trên thị trường chợ đen”.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và các cố vấn không loại trừ khả năng xung đột leo thang với Venezuela, khi Tổng thống Nicolás Maduro kêu gọi hải quân nước này hộ tống các tàu chở dầu, thách thức lực lượng hải quân Mỹ.

Sự hiện diện của lực lượng hải quân Mỹ ngoài khơi Venezuela ở thời điểm này được cho là lớn nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây. Sau vụ Mỹ chặn bắt tàu chở dầu đầu tiên từ Venezuela, chính phủ Venezuela đã cáo buộc Mỹ thực hiện “hành vi ăn cắp trắng trợn” và gọi đây là “hành động cướp biển quốc tế”.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 19/12, ông Trump cho biết vẫn có khả năng Mỹ tiến hành chiến tranh với Venezuela. “Tôi không loại trừ điều đó”, ông Trump nói. Trước đó, ngày 16/12, ông Trump đã ra lệnh phong tỏa “toàn diện và tuyệt đối” đối với mọi tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hiện cáo buộc Mỹ theo đuổi những mục tiêu chính trị, thay vì thực sự theo đuổi mục tiêu đã tuyên bố là chống các đường dây buôn bán ma túy trên biển.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong ngày 17/12 cũng đã lên tiếng. Bà cho rằng Liên Hợp Quốc đang “vắng bóng”, đồng thời kêu gọi tổ chức này can thiệp để “ngăn chặn đổ máu”.

Ông Jeremy Paner, cựu điều tra viên về các lệnh trừng phạt của Mỹ, trả lời hãng tin Reuters rằng vụ chặn bắt tàu chở dầu thứ hai ngày 20/12 “đánh dấu bước leo thang mới trong chiến lược tạo áp lực của ông Trump đối với Venezuela”.

Kể từ khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt năng lượng đối với Venezuela vào năm 2019, các thương nhân và nhà máy lọc dầu mua dầu Venezuela đã sử dụng “hạm đội bóng tối”. Theo một số tài liệu, tàu Centuries được xếp vào hạm đội bóng tối.

Theo dữ liệu của TankerTrackers, trong hơn 70 tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” đang hoạt động tại vùng biển Venezuela, khoảng 38 tàu đã bị Bộ Tài chính Mỹ gọi tên và trừng phạt.