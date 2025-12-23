Nga và Trung Quốc ủng hộ Venezuela

Nga và Trung Quốc thể hiện sự ủng hộ với Venezuela trong bối cảnh nước này phải đối mặt với việc bị Mỹ phong tỏa các tàu chở dầu.

Tàu chở dầu cập cảng thuộc tổ hợp lọc dầu Paraguaná nằm ở Punto Fijo, Venezuela, hồi năm 2021. Ảnh: New York Times.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/12 chỉ trích việc Mỹ thu giữ tàu chở dầu của một quốc gia khác là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định Trung Quốc phản đối mọi biện pháp trừng phạt “đơn phương và phi pháp”.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Lâm Kiến nhấn mạnh Venezuela có quyền phát triển quan hệ với các quốc gia khác.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ chặn một tàu chở dầu đang trên đường từ vùng biển ngoài khơi Venezuela tới Trung Quốc hôm 20/12. Trung Quốc hiện là quốc gia mua dầu thô lớn nhất của Venezuela, lượng dầu từ quốc gia Nam Mỹ này chiếm khoảng 4% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc.

Cũng trong ngày 22/12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil Pinto lên tiếng chỉ trích các hành động của Mỹ, bao gồm cả việc chặn bắt tàu chở dầu rời khỏi Venezuela, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy.

Ngoại trưởng Nga và ngoại trưởng Venezuela cùng bày tỏ “mối quan ngại sâu sắc trước sự leo thang trong các hành động của Washington tại vùng biển Caribe, điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực và đe dọa hoạt động hàng hải quốc tế”.

“Từ phía Nga, chúng tôi khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết với nhà cầm quyền và người dân Venezuela trong bối cảnh hiện nay”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ.

Từ tháng 9, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những tàu thuyền mà Washington cho là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy trên vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Hơn 100 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này. Về phía Caracas, chính quyền Venezuela lo ngại Washington đang có những mục đích chính trị, đồng thời cáo buộc Mỹ đang thực hiện những hành vi có tính chất “cướp biển quốc tế”.

Ngày 22/12, Tổng thống Nicolás Maduro đáp trả ông Trump, cho rằng Tổng thống Mỹ “nên tập trung giải quyết các vấn đề trong nước” thay vì đưa ra những lời đe dọa nhằm vào Caracas. Bài phát biểu của ông Maduro được truyền hình trực tiếp.

Tổng thống Trump cho hay Mỹ sẽ giữ lại hoặc bán số dầu đã thu giữ được ngoài khơi Venezuela trong những tuần gần đây.

Trong tuần trước, ông Trump tuyên bố áp đặt “lệnh phong tỏa” đối với tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela, ngay lập tức, hoạt động bốc xếp dầu tại các cảng của nước này đã chậm lại. Theo Reuters, phần lớn các tàu hiện chỉ vận chuyển dầu giữa các cảng trong nước.

Số lượng tàu chở dầu đã được bốc hàng nhưng chưa rời cảng tăng lên trong những ngày gần đây, khiến hàng triệu thùng dầu của Venezuela bị mắc kẹt trên tàu, trong khi các khách hàng yêu cầu mức chiết khấu sâu hơn và thay đổi điều khoản hợp đồng để chấp nhận những chuyến đi nhiều rủi ro.