Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Đài Loan

Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc) vừa đạt được thỏa thuận thương mại quan trọng, bao gồm việc cắt giảm thuế quan đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu - đặc biệt là bán dẫn.

Thỏa thuận của Washington tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, các nhà sản xuất chip Đài Loan (Trung Quốc) như TSMC sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn khi mở rộng sản xuất tại Mỹ nhờ thỏa thuận mới này. Một số linh kiện bán dẫn và thiết bị sản xuất có thể được nhập khẩu vào Mỹ với thuế suất ưu đãi, thậm chí miễn thuế trong những trường hợp nhất định.

Thuế quan áp dụng cho phần lớn các mặt hàng xuất khẩu khác của Đài Loan sang Mỹ cũng sẽ giảm từ 20% xuống còn 15%.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết một số nhóm hàng sẽ được áp thuế 0%, bao gồm dược phẩm gốc, linh kiện máy bay và các loại tài nguyên thiên nhiên không có sẵn tại Mỹ.

Tái định hình chuỗi cung ứng chip toàn cầu

Washington cũng cam kết rằng Đài Loan sẽ không bị đối xử bất lợi hơn các đối tác khác nếu nước này quyết định tăng thuế đối với chip trong tương lai.

Đổi lại, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đầu tư tổng cộng 250 tỷ USD để mở rộng sản xuất trong các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng và trí tuệ nhân tạo.

Trong số này có 100 tỷ USD mà TSMC đã cam kết từ năm 2025, cùng với các khoản đầu tư bổ sung trong thời gian tới. Chính quyền Mỹ cho biết Đài Loan cũng sẽ bảo lãnh thêm 250 tỷ USD tín dụng nhằm tạo điều kiện cho các dự án đầu tư tiếp theo.

TSMC tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất sau thỏa thuận mới đây. Ảnh: Reuters.

Việc mở rộng sản xuất của TSMC tại Mỹ được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho các nhà cung cấp thiết bị và vật liệu bán dẫn.

Tuy nhiên, việc tăng tốc đầu tư tại Mỹ cũng đặt TSMC trước rủi ro chi phí cao, thiếu lao động lành nghề và những thách thức chính trị liên quan đến nhập cư lao động nước ngoài, trong khi phải cân đối lợi ích với hoạt động tại Đài Loan.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết mục tiêu dài hạn của thỏa thuận là đưa khoảng 40% chuỗi cung ứng và năng lực sản xuất chip của Đài Loan sang Mỹ. Ông cảnh báo nếu các doanh nghiệp không xây dựng cơ sở tại Mỹ, mức thuế có thể bị nâng lên tới 100%.

Những tập đoàn như ASML, Lam Research và Applied Materials cũng được hưởng lợi trực tiếp từ các động thái trên. Các nhà cung cấp hóa chất và vật liệu quy mô nhỏ được dự báo ghi nhận nhu cầu gia tăng trong thời gian sắp tới.

Phần lớn các doanh nghiệp này vốn đã hiện diện tại bang Arizona - nơi Intel đặt các cơ sở sản xuất lớn - và đang tiếp tục mở rộng cùng với sự xuất hiện của TSMC.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Nvidia - tập đoàn phụ thuộc lớn vào năng lực gia công của TSMC - tăng hơn 2%, trong khi cổ phiếu Intel giảm nhẹ. Cổ phiếu của các hãng cung ứng thiết bị bán dẫn đồng loạt tăng từ 4% đến 6%.

Chip gắn liền với an ninh quốc gia

Washington ngày càng tỏ ra lo ngại trước sự phụ thuộc vào nguồn cung chip từ nước ngoài, đặc biệt là từ Đài Loan (Trung Quốc).

Mỹ đang dần tăng tốc trong cuộc đua chip. Ảnh: Reuters.

Dù công nghệ bán dẫn được phát minh tại Mỹ và phần lớn thiết kế chip vẫn do các công ty Mỹ đảm nhiệm, phần lớn chip tiên tiến nhất hiện nay lại được sản xuất ở nước ngoài.

Lãnh đạo Đài Loan cho biết thỏa thuận thương mại sẽ giúp Đài Loan trở thành đối tác chiến lược của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đồng thời nhấn mạnh kế hoạch đầu tư mang tính dẫn dắt bởi doanh nghiệp và các công ty Đài Loan vẫn tiếp tục đầu tư tại khu vực.

Các khoản đầu tư mới sẽ bao gồm máy chủ AI và lĩnh vực năng lượng, song quy mô đầu tư cụ thể vào chip sẽ do từng doanh nghiệp công bố.

TSMC khẳng định ủng hộ các thỏa thuận thương mại bền vững giữa hai bên, đồng thời nhấn mạnh các quyết định đầu tư của hãng vẫn dựa trên nhu cầu thị trường và yêu cầu của khách hàng toàn cầu.