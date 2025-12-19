Trung Quốc lên án thương vụ vũ khí 11 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan

Ngày 18/12, Trung Quốc kêu gọi Washington ngay lập tức “chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan”, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD cho hòn đảo này.

HIMARS tại cuộc tập trận quân sự Han Kuang thường niên của Đài Loan ở Đài Trung hôm 12/7. Ảnh: Reuters.

Ông Chen Binhua - phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc - cho rằng quyết định của Washington làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai "độc lập Đài Loan".

Ông Chen khẳng định thương vụ vũ khí quy mô lớn là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc", vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba Tuyên bố chung Trung - Mỹ, đặc biệt Tuyên bố ngày 17/8/1982.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ", ông Chen nói, yêu cầu Mỹ ngay lập tức ngừng "cung cấp vũ khí" và ngừng hỗ trợ “các lực lượng ly khai đòi độc lập Đài Loan (Trung Quốc)”.

Ông Chen kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba Tuyên bố chung Trung - Mỹ, tôn trọng cam kết của các nhà lãnh đạo Mỹ, và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng.

Guo Jiakun - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - cũng có phản ứng gay gắt tương tự, khi cáo buộc Mỹ vi phạm “nguyên tắc một Trung Quốc”. “Bằng cách hỗ trợ độc lập cho Đài Loan thông qua bán vũ khí, Mỹ cuối cùng chỉ tự làm tổn hại chính mình. Mọi nỗ lực lợi dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại”, ông Guo nói.

Trước đó hôm 17/12, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 11,15 tỷ USD cho Đài Loan. Đây được xem là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ dành cho hòn đảo này. Gói bán vũ khí vẫn đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết thương vụ này nằm trong ngân sách quốc phòng bổ sung 40 tỷ USD do nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức công bố hồi tháng 11.

Theo Reuters, gói viện trợ của Mỹ gồm 82 hệ thống pháo phản lực HIMARS và các thiết bị liên quan trị giá 4,05 tỷ USD , trong đó có 420 tên lửa ATACMS với tầm bắn lên đến 300 km, cũng như hệ thống giám sát không người lái và phần mềm quân sự.

Gói này cũng gồm 60 hệ thống pháo tự hành M109A7 và các thiết bị liên quan trị giá hơn 4 tỷ USD , cũng như tên lửa chống tăng Javelin và TOW trị giá hơn 700 triệu USD .