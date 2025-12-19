Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Trung Quốc lên án thương vụ vũ khí 11 tỷ USD của Mỹ cho Đài Loan

  • Thứ sáu, 19/12/2025 09:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 18/12, Trung Quốc kêu gọi Washington ngay lập tức “chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan”, sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD cho hòn đảo này.

HIMARS tại cuộc tập trận quân sự Han Kuang thường niên của Đài Loan ở Đài Trung hôm 12/7. Ảnh: Reuters.

Ông Chen Binhua - phát ngôn viên Văn phòng Sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc - cho rằng quyết định của Washington làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Bắc Kinh, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm tới các lực lượng ly khai "độc lập Đài Loan".

Ông Chen khẳng định thương vụ vũ khí quy mô lớn là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc", vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và ba Tuyên bố chung Trung - Mỹ, đặc biệt Tuyên bố ngày 17/8/1982.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ", ông Chen nói, yêu cầu Mỹ ngay lập tức ngừng "cung cấp vũ khí" và ngừng hỗ trợ “các lực lượng ly khai đòi độc lập Đài Loan (Trung Quốc)”.

Ông Chen kêu gọi Mỹ tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc và ba Tuyên bố chung Trung - Mỹ, tôn trọng cam kết của các nhà lãnh đạo Mỹ, và xử lý vấn đề Đài Loan một cách thận trọng.

Guo Jiakun - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - cũng có phản ứng gay gắt tương tự, khi cáo buộc Mỹ vi phạm “nguyên tắc một Trung Quốc”. “Bằng cách hỗ trợ độc lập cho Đài Loan thông qua bán vũ khí, Mỹ cuối cùng chỉ tự làm tổn hại chính mình. Mọi nỗ lực lợi dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại”, ông Guo nói.

Trước đó hôm 17/12, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt gói bán vũ khí trị giá 11,15 tỷ USD cho Đài Loan. Đây được xem là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ dành cho hòn đảo này. Gói bán vũ khí vẫn đang chờ Quốc hội Mỹ thông qua.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan cho biết thương vụ này nằm trong ngân sách quốc phòng bổ sung 40 tỷ USD do nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức công bố hồi tháng 11.

Theo Reuters, gói viện trợ của Mỹ gồm 82 hệ thống pháo phản lực HIMARS và các thiết bị liên quan trị giá 4,05 tỷ USD, trong đó có 420 tên lửa ATACMS với tầm bắn lên đến 300 km, cũng như hệ thống giám sát không người lái và phần mềm quân sự.

Gói này cũng gồm 60 hệ thống pháo tự hành M109A7 và các thiết bị liên quan trị giá hơn 4 tỷ USD, cũng như tên lửa chống tăng Javelin và TOW trị giá hơn 700 triệu USD.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Mỹ - Trung Quốc thay đổi sau cuộc chiến thuế quan

Cuộc chiến thuế quan 2025 đẩy thuế quan và kiểm soát xuất khẩu lên mức chưa từng có, buộc Mỹ và Trung Quốc thử sức chịu đựng của nền kinh tế, chuỗi cung ứng và năng lực thích nghi toàn cầu.

2 giờ trước

Dự án bí mật của Trung Quốc nhằm nắm 'át chủ bài' của phương Tây

Trong một phòng thí nghiệm được bảo vệ nghiêm ngặt ở Thâm Quyến, các nhà khoa học Trung Quốc đã tạo ra thứ mà Washington luôn tìm mọi cách ngăn chặn suốt nhiều năm.

3 giờ trước

Trí Ân

đài loan Đài Loan Trung Quốc Mỹ Đức mỹ trung quốc vũ khí quân sự

  • Đài Loan

    Đài Loan
    • Diện tích: 36.193 km2
    • Dân số: 23,5 triệu (2017)
    • Ngôn ngữ chính: Tiếng Hoa phổ thông
    • Đơn vị tiền tệ: Tân Đài tệ
    • GDP: 579,3 tỷ USD (2017)

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý