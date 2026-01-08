Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump công kích Na Uy vì không trao Nobel Hòa bình

  • Thứ năm, 8/1/2026 13:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Một mình tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến, vậy mà Na Uy, một thành viên NATO, lại ngớ ngẩn không trao cho tôi giải Nobel Hòa bình”.

Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ở Washinton DC, Mỹ, ngày 8/7/2025. Ảnh: Reuters.

Ngày 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump có một đăng tải dài trên mạng xã hội Truth Social. Trong đó, ông đề cập tới nỗ lực của bản thân trong việc thúc đẩy các nước thành viên NATO nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035, thay cho mức 2% được đặt ra từ năm 2014.

"Hãy nhớ rằng, trước đây họ chỉ chi 2% GDP và phần lớn không thanh toán đầy đủ, cho đến khi tôi xuất hiện. Trước đó, nước Mỹ đã ngốc nghếch chi trả thay cho họ. Một cách tôn trọng, tôi đã yêu cầu họ nâng mức chi cho quốc phòng lên 5% GDP, và họ thanh toán ngay lập tức. Mọi người từng nói đó là điều không thể, nhưng thực tế là có thể, bởi trên hết, họ đều là bạn của tôi", ông Trump viết.

Ông Trump cũng khẳng định NgaTrung Quốc hoàn toàn không e ngại NATO, nếu NATO không có sự tham gia của Mỹ. Ông Trump cũng "nghi ngờ rằng liệu NATO có đứng về phía Mỹ, nếu Mỹ thực sự cần NATO hay không", dù vậy, ông khẳng định Mỹ sẽ luôn ở bên NATO, "kể cả khi họ không ở bên chúng tôi".

Khi nói về sự thất vọng do không được trao giải Nobel Hòa bình, ông Trump nhấn mạnh: "Nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã cứu sống hàng triệu người".

Ông Trump cũng viết thêm rằng: “Mọi người đều may mắn khi tôi đã tái thiết quân đội Mỹ trong nhiệm kỳ đầu và vẫn đang tiếp tục làm điều đó. Quốc gia duy nhất mà Trung Quốc và Nga tôn trọng chính là nước Mỹ do Donald Trump tái thiết. Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại!”.

Tháng 10/2025, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải cho bà Maria Corina Machado, thủ lĩnh phe đối lập tại Venezuela.

Đăng tải của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng xác nhận Mỹ đang xem xét cách thức để giành quyền kiểm soát Greenland và cân nhắc triển khai quân sự. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ và Đan Mạch, một thành viên NATO.

Các phát biểu của ông Trump về Greenland trong những ngày gần đây cũng làm dấy lên lo ngại tại châu Âu rằng liên minh NATO đang có nguy cơ rạn nứt.

Điều khoản 5 của NATO cam kết các thành viên sẽ bảo vệ lẫn nhau nếu có thành viên bị tấn công, đây vốn được xem là nền tảng răn đe đối với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Ý tưởng về việc Mỹ, cường quốc trụ cột của liên minh, quay sang gây sức ép với một nước thành viên của NATO, từng được coi là điều không thể xảy ra.

“Chúng tôi không tin rằng ông ấy sẽ làm vậy, điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên, với những phát ngôn lặp đi lặp lại như vậy, chúng tôi không còn chắc chắn nữa”, một nhà ngoại giao cấp cao giấu tên của NATO chia sẻ với AFP.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

An Hòa

