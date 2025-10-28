Nữ Thủ tướng Nhật Bản đề cử ông Trump nhận giải Nobel Hòa bình

Nhật Bản trở thành quốc gia mới nhất đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình, sau khi nhiều nước trước đó cũng bày tỏ ủng hộ vì “nỗ lực hòa giải” của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi trong lễ ký kết văn kiện thực thi thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật tại Nhà khách cấp nhà nước Akasaka, Tokyo, ngày 28/10. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà đã đề cử ông cho Giải Nobel Hòa bình, thông tin được Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận sáng 28/10, theo CNN.

Ông Trump từ lâu không giấu tham vọng giành được giải thưởng danh giá này và bà Takaichi là nhà lãnh đạo mới nhất bày tỏ ủng hộ hoặc chính thức đề cử Tổng thống Mỹ cho Nobel Hòa bình.

Theo giới quan sát, việc đề cử Tổng thống Trump đã trở thành một “chiến thuật ngoại giao mềm”, được các nhà lãnh đạo sử dụng như một cách lấy lòng Tổng thống Mỹ, nhất là trong bối cảnh đàm phán thương mại.

Trước đó, hồi tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong việc giúp chấm dứt căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Cùng lúc, ông Hun Manet cảm ơn Washington vì đã giảm mạnh thuế nhập khẩu hàng hóa Campuchia xuống còn 19%.

Tháng 6, Chính phủ Pakistan cũng cho biết sẽ đề xuất ông Trump cho giải Nobel nhờ những nỗ lực hòa giải trong xung đột với Ấn Độ. Một tháng sau, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo ông đã chính thức gửi thư đề cử Tổng thống Mỹ cho giải thưởng này.

Tuy nhiên, giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho nữ chính trị gia Venezuela María Corina Machado.

Phản ứng trước quyết định này, người phát ngôn Nhà Trắng cho rằng việc Ủy ban Nobel bỏ qua những nỗ lực kiến tạo hòa bình của ông Trump cho thấy tổ chức này “đặt chính trị lên trên hòa bình”. Theo quy định, danh sách đề cử cho giải năm 2025 đã khép lại vào cuối tháng 1 - trùng với thời điểm ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai.

Dẫu vậy, giới quan sát nhận định ông Trump lại tương đối "rộng cửa" trong cuộc đua Nobel Hòa bình 2026. Chuyên gia cho rằng nếu duy trì hiện trạng Mỹ làm trung gian hòa giải trong một số xung đột, Tổng thống Donald Trump có thể đạt được chiến thắng thuyết phục trong vai trò kiến tạo hòa bình.

Gần đây nhất, hai thượng nghị sĩ Cộng hòa là ông Bill Cassidy (bang Louisiana) và John Barrasso (bang Wyoming) vừa đệ trình nghị quyết đề xuất trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump, ghi nhận vai trò của ông trong việc thúc đẩy phát triển vaccine Covid-19 thông qua Chiến dịch Operation Warp Speed giữa đại dịch năm 2020.