Ông Trump tiếp tục được đề cử Nobel Hòa bình

Sau khi trượt giải 2025, Donald Trump tiếp tục được đề cử Nobel Hòa bình nhờ vai trò thúc đẩy vaccine Covid-19 - chương trình được cho là đã cứu 14 triệu người trên toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được đề cử Nobel Hòa bình nhờ vai trò trong phát triển vaccine Covid-19. Ảnh: Reuters.

Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy (bang Louisiana) và John Barrasso (bang Wyoming) vừa đệ trình nghị quyết đề xuất trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, ghi nhận vai trò của ông trong việc thúc đẩy phát triển vaccine Covid-19 thông qua Chiến dịch Operation Warp Speed giữa đại dịch năm 2020, theo Newsweek.

Theo nghị quyết của hai thượng nghị sĩ (đều là bác sĩ), chiến dịch Warp Speed đã giúp ngăn ngừa khoảng 1,6 triệu ca nhập viện và 235.000 ca tử vong tại Mỹ, đồng thời cứu sống ước tính 14,4 triệu người trên toàn cầu.

Cassidy và Barrasso cho rằng ong Trump “đã để lại di sản của những hành động táo bạo nhằm cứu sống con người trên toàn thế giới” và “hành động nhanh chóng để bảo vệ tính mạng con người” khi phát động chiến dịch nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu, sản xuất và phân phối vaccine trong giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch.

Trước đó, đầu tháng này, ông Trump đã trượt giải Nobel Hòa bình 2025 về tay nữ chính trị gia đối lập Venezuela Maria Corina Machado, người sau đó bất ngờ tuyên bố dành tặng giải thưởng cho ông. Tuy nhiên, nghị quyết mới được trình lên Thượng viện Mỹ có thể mở đường cho một chiến dịch đề cử chính thức vào năm 2026.

Đề xuất này cũng nhận được sự ủng hộ từ Albert Bourla, Giám đốc điều hành Pfizer, người từng phát biểu rằng ông Trump xứng đáng được vinh danh vì đã tạo điều kiện để công ty và các hãng dược khác phát triển vaccine thần tốc.

Bourla khẳng định Chiến dịch Warp Speed không chỉ giúp kiểm soát đại dịch mà còn đặt nền tảng cho các đột phá y học trong tương lai, đặc biệt là điều trị ung thư.

Dù vậy, thành tựu về vaccine Covid-19 lại trở thành chủ đề gây chia rẽ ngay trong nội bộ phong trào MAGA của ông Trump. Nhiều người ủng hộ ông nhưng vốn hoài nghi về vaccine chỉ trích chiến dịch Warp Speed, cho rằng đây không phải là niềm tự hào của “nước Mỹ Trump”.

Cựu Bộ trưởng Y tế kiêm đồng minh của ông Trump, Robert F. Kennedy Jr., gần đây cũng rút khuyến nghị tiêm chủng cho một số nhóm đối tượng, đồng thời bày tỏ hoài nghi về hiệu quả và tác động lâu dài của vaccine. Bản thân ông Trump hiện tránh đề cập sâu đến chủ đề này, dù ông từng ca ngợi đó là “kỳ tích khoa học chưa từng có trong lịch sử nhân loại”.

Tuy nhiên, tại phiên điều trần Ủy ban Tài chính Thượng viện hồi tháng 9, Kennedy vẫn đồng ý rằng ông Trump xứng đáng được đề cử Nobel Hòa bình cho nỗ lực phát triển vaccine giúp cứu hàng triệu sinh mạng.

Trong nhiều tháng gần đây, ông Trump và các đồng minh của ông liên tục nhắc lại rằng ông xứng đáng được trao Nobel Hòa bình, không chỉ vì nỗ lực trung gian hòa bình tại Trung Đông mà còn nhờ thúc đẩy chương trình vaccine nhanh nhất lịch sử y học hiện đại.

Song, việc đề cử ông với lý do liên quan đến vaccine - một chủ đề gây tranh cãi gay gắt trong phong trào MAGA và giới hoài nghi tiêm chủng - được cho là sẽ không dễ thuyết phục.