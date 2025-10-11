Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nghi án rò rỉ kết quả Nobel Hòa bình trên sàn cá cược

  • Thứ bảy, 11/10/2025 14:17 (GMT+7)
  • 14:17 11/10/2025

Trước giờ công bố Nobel Hòa bình, tỷ lệ đặt cược cho nhà hoạt động Venezuela Maria Corina Machado tăng đột biến, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ thông tin nội bộ khiến Na Uy mở điều tra.

Tỷ lệ cá cược vào bà Machando tăng vọt bất thường khiến Viện Nobel và giới chức Na Uy mở điều tra khả năng kết quả Nobel Hòa bình bị lộ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ sàn cá cược quốc tế Polymarket, tỷ lệ đặt cược cho nhà hoạt động đối lập Venezuela Maria Corina Machado bất ngờ tăng mạnh vào đêm 9/10, chỉ vài tiếng trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải thưởng năm nay, Guardian cho biết.

Trước đó, giới quan sát nghiêng về hai cái tên nổi bật hơn là Yulia Navalnaya - vợ góa của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tiếng sau nửa đêm, xác suất chiến thắng của bà Machado tăng vọt từ 3,75% lên hơn 72% - mức biến động hiếm thấy trong lịch sử cá cược các giải thưởng quốc tế.

Hai tờ báo lớn của Na Uy là AftenpostenFinansavisen đã phát hiện biến động bất thường này. Truyền thông địa phương còn tiết lộ, một người chơi thắng hơn 65.000 USD sau khi đặt cược vào bà Machado, trong khi một tài khoản khác được lập đúng ngày 10/10 cũng thu về khoản lợi nhuận lớn.

“Có vẻ chúng tôi đã trở thành nạn nhân của một hành vi trục lợi dựa trên thông tin nội bộ”, ông Kristian Berg Harpviken, Giám đốc Viện Nobel, thừa nhận.

Polymarket vốn nổi tiếng với các kèo cá cược về bầu cử và sự kiện chính trị, đặc biệt tại Mỹ. Việc nhà đầu cơ tận dụng tin đồn hoặc dữ liệu chưa công bố để kiếm lời không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một giải thưởng danh giá như Nobel Hòa bình bị nghi ngờ rò rỉ kết quả.

Vào 11h sáng 10/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel chính thức công bố Maria Corina Machado là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, ghi nhận “nỗ lực thúc đẩy dân chủ” của bà. Đây cũng là lần đầu tiên một công dân Venezuela nhận được vinh dự này.

Ông Jorgen Watne Frydnes, Chủ tịch Ủy ban Nobel, khẳng định quy trình lựa chọn người thắng giải “được bảo mật tuyệt đối suốt hơn nửa thế kỷ qua”. Tuy vậy, ông thừa nhận cần xem xét kỹ các giao dịch cá cược bất thường vừa qua để làm rõ mọi nghi vấn.

Giới chức Na Uy cho biết cuộc điều tra có thể kéo dài trong vài tuần, nhằm xác định liệu có cá nhân hoặc tổ chức nội bộ nào liên quan đến vụ rò rỉ thông tin hay không.

TT Putin: Nỗ lực kiến tạo hòa bình của TT Trump là không thể phủ nhận

Những nỗ lực mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thực hiện để giải quyết các cuộc xung đột quốc tế là không thể phủ nhận - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết khi bình luận về việc nhà lãnh đạo Mỹ không được trao Giải Nobel Hòa bình.

35:2104 hôm qua

Ông Trump cảm ơn ông Putin đã lên tiếng về Giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảm ơn người đồng cấp Nga sau khi ông Vladimir Putin lên tiếng về việc Ủy ban Nobel Na Uy không trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump.

35:2110 hôm qua

Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì ông Trump không đoạt giải

Nhà Trắng cáo buộc Ủy ban Nobel đặt yếu tố chính trị lên trên hòa bình sau khi giải thưởng danh giá này vinh danh nữ thủ lĩnh đối lập Venezuela thay vì Tổng thống Donald Trump.

45:2709 hôm qua

Phương Linh

giải Nobel Hòa bình rò rỉ kết quả bị lộ kết quả Donald Trump Mỹ ông Trump bà Machado chính trị gia Venezuela Ủy ban Nobel sàn cá cược

