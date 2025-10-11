Nghi án rò rỉ kết quả Nobel Hòa bình trên sàn cá cược

Trước giờ công bố Nobel Hòa bình, tỷ lệ đặt cược cho nhà hoạt động Venezuela Maria Corina Machado tăng đột biến, làm dấy lên nghi vấn rò rỉ thông tin nội bộ khiến Na Uy mở điều tra.

Tỷ lệ cá cược vào bà Machando tăng vọt bất thường khiến Viện Nobel và giới chức Na Uy mở điều tra khả năng kết quả Nobel Hòa bình bị lộ. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ sàn cá cược quốc tế Polymarket, tỷ lệ đặt cược cho nhà hoạt động đối lập Venezuela Maria Corina Machado bất ngờ tăng mạnh vào đêm 9/10, chỉ vài tiếng trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố giải thưởng năm nay, Guardian cho biết.

Trước đó, giới quan sát nghiêng về hai cái tên nổi bật hơn là Yulia Navalnaya - vợ góa của chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tiếng sau nửa đêm, xác suất chiến thắng của bà Machado tăng vọt từ 3,75% lên hơn 72% - mức biến động hiếm thấy trong lịch sử cá cược các giải thưởng quốc tế.

Hai tờ báo lớn của Na Uy là Aftenposten và Finansavisen đã phát hiện biến động bất thường này. Truyền thông địa phương còn tiết lộ, một người chơi thắng hơn 65.000 USD sau khi đặt cược vào bà Machado, trong khi một tài khoản khác được lập đúng ngày 10/10 cũng thu về khoản lợi nhuận lớn.

“Có vẻ chúng tôi đã trở thành nạn nhân của một hành vi trục lợi dựa trên thông tin nội bộ”, ông Kristian Berg Harpviken, Giám đốc Viện Nobel, thừa nhận.

Polymarket vốn nổi tiếng với các kèo cá cược về bầu cử và sự kiện chính trị, đặc biệt tại Mỹ. Việc nhà đầu cơ tận dụng tin đồn hoặc dữ liệu chưa công bố để kiếm lời không phải chuyện lạ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một giải thưởng danh giá như Nobel Hòa bình bị nghi ngờ rò rỉ kết quả.

Vào 11h sáng 10/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel chính thức công bố Maria Corina Machado là người đoạt giải Nobel Hòa bình 2025, ghi nhận “nỗ lực thúc đẩy dân chủ” của bà. Đây cũng là lần đầu tiên một công dân Venezuela nhận được vinh dự này.

Ông Jorgen Watne Frydnes, Chủ tịch Ủy ban Nobel, khẳng định quy trình lựa chọn người thắng giải “được bảo mật tuyệt đối suốt hơn nửa thế kỷ qua”. Tuy vậy, ông thừa nhận cần xem xét kỹ các giao dịch cá cược bất thường vừa qua để làm rõ mọi nghi vấn.

Giới chức Na Uy cho biết cuộc điều tra có thể kéo dài trong vài tuần, nhằm xác định liệu có cá nhân hoặc tổ chức nội bộ nào liên quan đến vụ rò rỉ thông tin hay không.