Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì ông Trump không đoạt giải

  • Thứ sáu, 10/10/2025 21:06 (GMT+7)
  • 21:06 10/10/2025

Nhà Trắng cáo buộc Ủy ban Nobel đặt yếu tố chính trị lên trên hòa bình sau khi giải thưởng danh giá này vinh danh nữ thủ lĩnh đối lập Venezuela thay vì Tổng thống Donald Trump.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng hôm 10/10 đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy sau khi tổ chức này quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho một thủ lĩnh đối lập tại Venezuela, thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

“Ông Donald Trump sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, chấm dứt các cuộc chiến và cứu lấy sinh mạng con người. Ông ấy có trái tim nhân đạo và một ý chí có thể lay chuyển cả ngọn núi”, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên nền tảng X.

“Ủy ban Nobel đã cho thấy họ đặt yếu tố chính trị lên trên giá trị hòa bình”, ông Cheung cho biết thêm.

Bình luận được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Nobel công bố người nhận giải năm nay là Maria Corina Machado, thủ lĩnh đối lập tại Venezuela. Bà được vinh danh “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền người dân Venezuela và cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm đạt được quá trình chuyển đổi công bằng, hòa bình”.

Giải Nobel Hòa bình trị giá khoảng 1,2 triệu USD sẽ được trao tại Oslo (Na Uy) vào ngày 10/12 - đúng ngày kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng danh giá này.

Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục khẳng định mình “xứng đáng” với Nobel Hòa bình, từng tuyên bố “đã chặn 7-8 cuộc xung đột” trong nhiệm kỳ. Ông coi việc không được trao giải là “sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ”.

Gần đây, ông cũng tự nhận đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình giữa Hamas và Israel.

Đến nay, Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi về việc không có tên trong danh sách nhận giải Nobel năm nay.

Giải Nobel Hòa bình luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, không chỉ vì giá trị tinh thần mà còn vì thông điệp chính trị mà nó gửi đi. Trong những năm gần đây, các lựa chọn của Ủy ban Nobel thường gây tranh luận. Năm 2024, giải được trao cho Tổ chức Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo) của Nhật Bản - phong trào đại diện cho các nạn nhân sống sót ở Hiroshima và Nagasaki.

Năm 2023, giải thuộc về nhà hoạt động, nhà báo người Iran Narges Mohammadi, còn năm 2022 vinh danh Ales Bialiatski - nhà hoạt động nhân quyền tại Belarus, cùng Tổ chức Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự tại Ukraine.

Ủy ban Nobel tiết lộ lý do ông Trump 'trượt' Nobel Hòa bình

Giữa làn sóng kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump vì vai trò trong thỏa thuận Gaza, Ủy ban Nobel ẩn ý ông “chưa xứng đáng” và quyết định không thay đổi vào phút chót.

47:2798 hôm qua

Nobel Hòa bình 2025 được trao cho nữ chính trị gia Venezuela

Giải Nobel Hòa bình 2025 được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho bà Maria Corina Machado, ghi nhận nỗ lực của bà thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela.

16:05 10/10/2025

Người dân Gaza - Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Sau thỏa thuận ngừng bắn, người dân ở cả Gaza và Israel đổ ra đường ăn mừng, hô vang tên Donald Trump và kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ vì vai trò trung gian của ông.

07:53 10/10/2025

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Phương Linh

Giải Nobel Hòa bình 2025 Donald Trump Israel Nhật Bản Mỹ Trung Đông Iran ông Trump Nobel Hòa bình chỉ trích chính trị gia Venezuela thỏa thuận Gaza Ủy ban Nobel nước Mỹ

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Nhật Bản

    Nhật Bản
    • Thủ đô: Tokyo
    • Diện tích: 377.972,75 km2
    • Dân số: 126,79 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 4.872 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Yen
    • Mã điện thoại: +81
    • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

4 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý