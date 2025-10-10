Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì ông Trump không đoạt giải

Nhà Trắng cáo buộc Ủy ban Nobel đặt yếu tố chính trị lên trên hòa bình sau khi giải thưởng danh giá này vinh danh nữ thủ lĩnh đối lập Venezuela thay vì Tổng thống Donald Trump.

Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Nhà Trắng hôm 10/10 đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nobel Na Uy sau khi tổ chức này quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm nay cho một thủ lĩnh đối lập tại Venezuela, thay vì Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo Reuters.

“Ông Donald Trump sẽ tiếp tục kiến tạo hòa bình, chấm dứt các cuộc chiến và cứu lấy sinh mạng con người. Ông ấy có trái tim nhân đạo và một ý chí có thể lay chuyển cả ngọn núi”, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung viết trên nền tảng X.

“Ủy ban Nobel đã cho thấy họ đặt yếu tố chính trị lên trên giá trị hòa bình”, ông Cheung cho biết thêm.

Bình luận được đưa ra ngay sau khi Ủy ban Nobel công bố người nhận giải năm nay là Maria Corina Machado, thủ lĩnh đối lập tại Venezuela. Bà được vinh danh “vì những nỗ lực không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền người dân Venezuela và cuộc đấu tranh bền bỉ nhằm đạt được quá trình chuyển đổi công bằng, hòa bình”.

Giải Nobel Hòa bình trị giá khoảng 1,2 triệu USD sẽ được trao tại Oslo (Na Uy) vào ngày 10/12 - đúng ngày kỷ niệm ngày mất của Alfred Nobel, người sáng lập giải thưởng danh giá này.

Trong nhiều năm qua, ông Trump liên tục khẳng định mình “xứng đáng” với Nobel Hòa bình, từng tuyên bố “đã chặn 7-8 cuộc xung đột” trong nhiệm kỳ. Ông coi việc không được trao giải là “sự xúc phạm lớn đối với nước Mỹ”.

Gần đây, ông cũng tự nhận đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình giữa Hamas và Israel.

Đến nay, Tổng thống Trump chưa đưa ra phản hồi về việc không có tên trong danh sách nhận giải Nobel năm nay.

Giải Nobel Hòa bình luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, không chỉ vì giá trị tinh thần mà còn vì thông điệp chính trị mà nó gửi đi. Trong những năm gần đây, các lựa chọn của Ủy ban Nobel thường gây tranh luận. Năm 2024, giải được trao cho Tổ chức Nạn nhân Bom nguyên tử và Bom khinh khí (Nihon Hidankyo) của Nhật Bản - phong trào đại diện cho các nạn nhân sống sót ở Hiroshima và Nagasaki.

Năm 2023, giải thuộc về nhà hoạt động, nhà báo người Iran Narges Mohammadi, còn năm 2022 vinh danh Ales Bialiatski - nhà hoạt động nhân quyền tại Belarus, cùng Tổ chức Memorial ở Nga và Trung tâm Tự do Dân sự tại Ukraine.