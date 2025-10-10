Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Người dân Gaza - Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

  • Thứ sáu, 10/10/2025 07:53 (GMT+7)
  • 07:53 10/10/2025

Sau thỏa thuận ngừng bắn, người dân ở cả Gaza và Israel đổ ra đường ăn mừng, hô vang tên Donald Trump và kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ vì vai trò trung gian của ông.

Người dân ăn mừng tại “Quảng trường Con tin” ở Tel Aviv, Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh người dân Tel Aviv và cả vùng Gaza bị chiến tranh tàn phá cùng nhảy múa, vẫy cờ Mỹ và hô vang tên ông Trump, hy vọng cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm sẽ thực sự chấm dứt trong sáng 9/10 (giờ địa phương)

Donald Trump! Donald Trump!”, tiếng hô vang dậy ở trung tâm Gaza sau khi tin tức được công bố tối hôm 8/9. Tại Quảng trường Con tin (Hostage Square) ở Tel Aviv, đám đông hò reo: “Trao Nobel cho ông Trump!”, trong khi những lá cờ Mỹ tung bay giữa vũ điệu vui mừng.

Theo kế hoạch được ông Trump công bố, thỏa thuận bao gồm việc ngừng bắn ngay lập tức, trao trả toàn bộ 48 con tin còn lại, rút dần quân đội Israel khỏi Gaza, giải giới Hamas và thành lập một chính quyền lâm thời do một cơ quan quốc tế giám sát.

Phần trao đổi con tin dự kiến diễn ra theo tỷ lệ lớn chưa từng có: gần 2.000 tù nhân Palestine, trong đó nhiều người đang thụ án chung thân trong nhà tù Israel sẽ được phóng thích để đổi lấy các con tin. Trong thời gian ngừng bắn, viện trợ nhân đạo cũng sẽ được phép đổ vào Gaza.

Hamas xác nhận đã chấp thuận các điều khoản và ca ngợi “nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump” cùng vai trò trung gian của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đạt được thỏa thuận.

Những lời hô vang từ cả Israel lẫn Gaza đã nối dài làn sóng kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump - giải thưởng dự kiến được công bố vào ngày 10/10.

Từ lâu, ông Trump và các đồng minh của ông đã bày tỏ mong muốn được vinh danh với giải thưởng danh giá này. Eric Trump, con trai của vị Tổng thống, là một trong những người đầu tiên lên mạng xã hội X để ca ngợi cha mình và kêu gọi công chúng ủng hộ.

“Hãy retweet nếu bạn tin rằng Donald Trump xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình”, anh viết. Dòng đăng này đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 20.000 lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng lên tiếng ủng hộ, khẳng định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Trump xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình”.

Vài ngày trước khi thỏa thuận trao đổi con tin được chốt, các gia đình của những người bị bắt cóc đã gửi thư cho Ủy ban Nobel Na Uy, đề nghị trao giải cho ông Trump vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy ngừng bắn.

Ông Trump cũng nhận được nhiều lời cảm ơn trực tiếp từ các gia đình con tin, sau khi ông thông báo rằng toàn bộ 48 người bị bắt giữ còn lại có thể sẽ được tự do vào đầu tuần tới, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó, vào tháng 7, đã chính thức đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ca ngợi vai trò của Mỹ trong việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng dưới thời ông Trump, Mỹ đã góp phần chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, bao gồm giữa Israel - Iran, Rwanda - CHDC Congo, Armenia - Azerbaijan, Thái Lan - Campuchia, Ấn Độ - Pakistan, Ai Cập - Ethiopia, và Serbia - Kosovo.

Na Uy có thể hứng hậu quả nếu Nobel Hoà bình không gọi tên Trump

Na Uy có thể sẽ chịu hậu quả sau khi Giải Nobel Hòa bình 2025 được công bố vào chiều 10/10. Quốc gia Bắc Âu gần đây chịu nhiều sức ép từ chính quyền Mỹ về việc trao giải thưởng danh giá này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

06:50 10/10/2025

Ai là đối thủ của ông Trump ở Nobel Hòa bình?

Thông tin chi tiết về danh sách đề cử giải Nobel Hòa bình chỉ được công bố sau 50 năm. Tuy nhiên, một số cái tên đã được dự đoán, hé mở bức tranh về những nhân vật và tổ chức đang góp phần định hình hòa bình thế giới.

05:49 10/10/2025

Nước mắt và nụ cười sau lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Nhiều người Israel và Palestine vui mừng trước tin tức Israel và Hamas bước đầu đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở đường cho quá trình thả con tin và hòa bình lâu dài tại Dải Gaza.

17:37 9/10/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

thỏa thuận ngừng bắn Gaza giải Nobel Hòa bình Hòa bình Trung Đông Xung đột Gaza Israel Donald Trump Ai Cập Nobel Israel Palestine Mỹ Thái Lan Trung Đông Iran Campuchia ông Trump Israel Palestine dải Gaza trao đổi con tin

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Iran

    Iran
    • Thủ đô: Tehran
    • Diện tích: 1.745.200 km2
    • Dân số: 81,16 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 439,51 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Rial Iran
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ba Tư

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

Đọc tiếp

Nhat Ban 'vua yeu vua ngan' khach nuoc ngoai hinh anh

Nhật Bản 'vừa yêu vừa ngán' khách nước ngoài

4 giờ trước 14:41 12/10/2025

0

Dù một số người dân phàn nàn về làn sóng khách nước ngoài ồ ạt tới Nhật Bản, chính phủ vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng du lịch và ra các biện pháp giải quyết tình trạng quá tải.

Nha giao dich tien so noi tieng Ukraine tu vong o Kyiv hinh anh

Nhà giao dịch tiền số nổi tiếng Ukraine tử vong ở Kyiv

4 giờ trước 14:25 12/10/2025

0

Theo đài RT, cảnh sát phát hiện Konstantin Ganich (còn có tên là Kostya Kudo), một nhà giao dịch và blogger tiền số nổi tiếng tại Ukraine, tử vong với vết đạn bắn vào đầu. Cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một vụ tự sát.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý