Người dân Gaza - Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Sau thỏa thuận ngừng bắn, người dân ở cả Gaza và Israel đổ ra đường ăn mừng, hô vang tên Donald Trump và kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ vì vai trò trung gian của ông.

Người dân ăn mừng tại “Quảng trường Con tin” ở Tel Aviv, Israel, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rằng Israel và Hamas đã đạt được thỏa thuận giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn tại Gaza, ngày 9/10. Ảnh: Reuters

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh người dân Tel Aviv và cả vùng Gaza bị chiến tranh tàn phá cùng nhảy múa, vẫy cờ Mỹ và hô vang tên ông Trump, hy vọng cuộc xung đột kéo dài suốt 2 năm sẽ thực sự chấm dứt trong sáng 9/10 (giờ địa phương)

“Donald Trump! Donald Trump!”, tiếng hô vang dậy ở trung tâm Gaza sau khi tin tức được công bố tối hôm 8/9. Tại Quảng trường Con tin (Hostage Square) ở Tel Aviv, đám đông hò reo: “Trao Nobel cho ông Trump!”, trong khi những lá cờ Mỹ tung bay giữa vũ điệu vui mừng.

Theo kế hoạch được ông Trump công bố, thỏa thuận bao gồm việc ngừng bắn ngay lập tức, trao trả toàn bộ 48 con tin còn lại, rút dần quân đội Israel khỏi Gaza, giải giới Hamas và thành lập một chính quyền lâm thời do một cơ quan quốc tế giám sát.

Phần trao đổi con tin dự kiến diễn ra theo tỷ lệ lớn chưa từng có: gần 2.000 tù nhân Palestine, trong đó nhiều người đang thụ án chung thân trong nhà tù Israel sẽ được phóng thích để đổi lấy các con tin. Trong thời gian ngừng bắn, viện trợ nhân đạo cũng sẽ được phép đổ vào Gaza.

Hamas xác nhận đã chấp thuận các điều khoản và ca ngợi “nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump” cùng vai trò trung gian của Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đạt được thỏa thuận.

Những lời hô vang từ cả Israel lẫn Gaza đã nối dài làn sóng kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho ông Trump - giải thưởng dự kiến được công bố vào ngày 10/10.

Từ lâu, ông Trump và các đồng minh của ông đã bày tỏ mong muốn được vinh danh với giải thưởng danh giá này. Eric Trump, con trai của vị Tổng thống, là một trong những người đầu tiên lên mạng xã hội X để ca ngợi cha mình và kêu gọi công chúng ủng hộ.

“Hãy retweet nếu bạn tin rằng Donald Trump xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình”, anh viết. Dòng đăng này đã đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 20.000 lượt chia sẻ chỉ trong vài giờ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng lên tiếng ủng hộ, khẳng định: “Không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Trump xứng đáng nhận Giải Nobel Hòa bình”.

Vài ngày trước khi thỏa thuận trao đổi con tin được chốt, các gia đình của những người bị bắt cóc đã gửi thư cho Ủy ban Nobel Na Uy, đề nghị trao giải cho ông Trump vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy ngừng bắn.

Ông Trump cũng nhận được nhiều lời cảm ơn trực tiếp từ các gia đình con tin, sau khi ông thông báo rằng toàn bộ 48 người bị bắt giữ còn lại có thể sẽ được tự do vào đầu tuần tới, trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó, vào tháng 7, đã chính thức đề cử ông Trump cho Giải Nobel Hòa bình, ca ngợi vai trò của Mỹ trong việc tấn công chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày và thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt xung đột.

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng dưới thời ông Trump, Mỹ đã góp phần chấm dứt 7 cuộc xung đột trên thế giới, bao gồm giữa Israel - Iran, Rwanda - CHDC Congo, Armenia - Azerbaijan, Thái Lan - Campuchia, Ấn Độ - Pakistan, Ai Cập - Ethiopia, và Serbia - Kosovo.