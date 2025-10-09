Nước mắt và nụ cười sau lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

"Quả là một ngày trọng đại, niềm vui lớn lao", Ahmed Sheheiber - một người Palestine đang trú ẩn tại Gaza City - chia sẻ với Guardian qua điện thoại. "Cảm ơn Thượng đế vì lệnh ngừng bắn, chấm dứt đổ máu. Tôi không phải người duy nhất vui mừng. Cả Dải Gaza, toàn thể thế giới Arab, người dân trên toàn cầu đều hạnh phúc trước tin tức này", một người khác tên Abdul Majeed Abd Rabbo từ Khan Younis, miền Nam Gaza. Trong khi đó, ở khu vực ven biển Al-Mawasi, nhiều người tụ tập hô vang “Allahu Akbar”, nghĩa là Thượng đế vĩ đại, và bắn chỉ thiên vì quá sung sướng.