Nước mắt và nụ cười sau lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

  • Thứ năm, 9/10/2025 17:37 (GMT+7)
  • 17:37 9/10/2025

Nhiều người Israel và Palestine vui mừng trước tin tức Israel và Hamas bước đầu đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, mở đường cho quá trình thả con tin và hòa bình lâu dài tại Dải Gaza.

Tại Dải Gaza - nơi phần lớn người dân phải di dời vì bom đạn của Israel, nhiều thanh niên ở thành phố Khan Younis vỗ tay hoan nghênh lệnh ngừng bắn. Tiếng súng ăn mừng vang lên giữa bầu trời đêm. Đã có những giọt nước mắt vì quá xúc động, Guardian đưa tin.

"Quả là một ngày trọng đại, niềm vui lớn lao", Ahmed Sheheiber - một người Palestine đang trú ẩn tại Gaza City - chia sẻ với Guardian qua điện thoại. "Cảm ơn Thượng đế vì lệnh ngừng bắn, chấm dứt đổ máu. Tôi không phải người duy nhất vui mừng. Cả Dải Gaza, toàn thể thế giới Arab, người dân trên toàn cầu đều hạnh phúc trước tin tức này", một người khác tên Abdul Majeed Abd Rabbo từ Khan Younis, miền Nam Gaza. Trong khi đó, ở khu vực ven biển Al-Mawasi, nhiều người tụ tập hô vang “Allahu Akbar”, nghĩa là Thượng đế vĩ đại, và bắn chỉ thiên vì quá sung sướng.

Trong một đoạn video do CNN thu thập, một thiếu nữ ở Gaza City rất vui mừng vì ngừng bắn đồng nghĩa cô sắp được trở về nhà. "Chúng tôi sắp bước qua năm thứ 3 sống giữa bom đạn. Chúng tôi rất mệt mỏi rồi", cô nói. Nhiều nhà báo tại Dải Gaza cho biết do kết nối Internet rất hạn chế, rất nhiều người dân chưa biết về tin tức này.

Thỏa thuận ngừng bắn cũng là tin tức thân nhân các con tin bị Hamas bắt giữ mong chờ suốt 2 năm qua. Nhiều người trên quảng trường Con tin ở Tel Aviv trực tiếp cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Einav Zaugauker, mẹ của một con tin, xúc động: “Tôi không thở được, tôi không thể diễn tả cảm xúc lúc này. Khi gặp lại con, tôi sẽ nói gì? Tôi sẽ làm gì? Ôm nó, hôn nó. Chỉ cần nói mẹ yêu con, thế thôi. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, thật choáng ngợp và nhẹ nhõm".

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra thận trọng. "Chúng tôi thực sự rất vui mừng, nhưng cũng cần nhìn vào sự thật. Chúng tôi sẽ không ngừng cầu nguyện cho đến khi họ lên xe của Hội chữ thập đỏ và chào đón bởi quân đội Israel", Eliya Cohen - một người từng bị giữ làm con tin - nói. Trong ảnh là Natali Zangauker và Einav Zangauker, chị gái và mẹ con tin Matan Zangauker.
Trong khi đó, người dân Gaza cho biết Israel tiếp tục không kích 3 vùng ngoại ô của Gaza City trong đêm và sáng 9/10. Trong giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình do ông Trump khởi xướng, Hamas thả tự do cho các con tin trong khi Israel rút một phần quân đội.

Ảnh: Reuters

