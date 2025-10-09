Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Israel và Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

  • Thứ năm, 9/10/2025 07:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel và Hamas tạm ngừng giao tranh, mở đường cho việc thả con tin và hướng tới hòa bình lâu dài tại Gaza.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Gaza. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/10 (giờ địa phương) thông báo IsraelHamas đã nhất trí về “giai đoạn thứ nhất” trong kế hoạch hòa bình của ông nhằm tạm ngừng giao tranh cũng như thả ít nhất một số con tin và tù nhân.

Ông Trump viết: “Điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã được thống nhất như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền bỉ và lâu dài. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng!”.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chia sẻ trên mạng xã hội: “Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ đưa tất cả họ (con tin) trở về nhà.”

Trước đó, nhật báo al-Mayadeen có liên hệ với Phong trào Hezbollah ở Liban dẫn các nguồn tin từ Phong trào Hamas cho biết nhóm chiến binh của Palestine này đã chấp thuận một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong ngày 9/10 tại Ai Cập.

Một số báo và hãng tin ở Trung Đông cũng đăng tải thông tin trên.

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

https://www.vietnamplus.vn/israel-va-hamas-dat-thoa-thuan-ngung-ban-o-gaza-post1069088.vnp

TTXVN

  • Hamas

    Hamas

    Hamas, viết tắt của Harakat al-Muqawama al-Islamiyya (tiếng Arab có nghĩa là "Phong trào Kháng chiến Hồi giáo") là một tổ chức của người Palestine. Phong trào ra đời vào năm 1987, chỉ ít ngày sau cuộc nổi dậy của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel (còn gọi là Intifada lần thứ nhất). Mục tiêu dài hạn của Hamas là thành lập một nhà nước Hồi giáo của người Palestine trên vùng lãnh thổ được hoạch định trước năm 1948. Ngoài các hoạt động chính trị quân sự, Hamas còn được biết đến với các hoạt động phát triển xã hội như mở trường học, bệnh viện, trang trải cuộc sống cho gia đình các phần tử vũ trang... qua đó giành được uy tín trong cộng đồng người Palestine. Một số nước và tổ chức, bao gồm Mỹ, EU và Israel, coi Hamas là tổ chức khủng bố.

    Bạn có biết: Khẩu hiệu của Hamas là "Allah là mục tiêu, nhà tiên tri Muhammad là hình mẫu, kinh Koran là hiến pháp, thánh chiến là con đường duy nhất và được chết vì Allah là sự thể hiện lòng trung thành".

    • Thành lập: 14/12/1987
    • Người sáng lập: Sheikh Ahmed Yassin và một số người khác
    • Tôn giáo: Đạo Hồi dòng Sunni
    • Tiền thân: Tổ chức Anh em Hồi giáo Palestine

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

