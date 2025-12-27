Hủy biểu diễn để phản đối ông Trump, nghệ sĩ bị đòi 1 triệu USD

Chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Trump - Kennedy, ông Richard Grenell, đã công khai chỉ trích quyết định của nghệ sĩ Chuck Redd khi nam nghệ sĩ hủy buổi hòa nhạc thường niên vào đêm Giáng sinh.

Nghệ sĩ người Mỹ Chuck Redd. Ảnh: CNBC.

Nghệ sĩ người Mỹ Chuck Redd quyết định hủy bỏ biểu diễn vì địa điểm tổ chức đêm nhạc - Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Trump - Kennedy - vừa thêm tên Tổng thống Trump vào tên gọi chính thức của công trình trong tháng này.

Trong bức thư chính thức do Trung tâm Trump - Kennedy gửi tới nghệ sĩ Chuck Redd, ông Grenell, Chủ tịch trung tâm, lên án gay gắt hành động của ông Redd, đồng thời ca ngợi Tổng thống Trump trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị của trung tâm.

“Quyết định rút lui vào phút chót của ông, với lý do rõ ràng là để phản đối việc đổi tên gần đây của trung tâm, là biểu hiện điển hình của sự thiếu khoan dung và gây thiệt hại lớn cho một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận”, ông Grenell viết trong thư gửi ông Redd.

Ông Grenell cũng khẳng định trong thư rằng động thái thêm tên ông Trump vào tên chính thức của trung tâm là để tôn vinh những nỗ lực phi thường của Tổng thống trong việc bảo tồn công trình này.

Trong thư, ông Grenell còn quy trách nhiệm cho ông Redd về những tổn thất tài chính gây ra bởi “chiêu trò chính trị” của ông Redd. Ông Grenell cho biết trung tâm sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 1 triệu USD .

Bà Roma Daravi, Phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng của Trung tâm Kennedy, cũng bày tỏ quan điểm tương tự ông Grenell. Bà Daravi cho rằng ông Redd đã “không hoàn thành nghĩa vụ cơ bản của một nghệ sĩ thuộc về công chúng, đó là biểu diễn phục vụ mọi người.

“Nghệ thuật là trải nghiệm văn hóa chung, nhằm gắn kết, không phải để gây chia rẽ. Trung tâm Trump - Kennedy là một tổ chức thực sự mang tính lưỡng đảng, chào đón nghệ sĩ và khán giả từ mọi tầng lớp.

Nghệ thuật đích thực vượt lên trên những quan điểm khác biệt về chính trị, chúng tôi vốn luôn cam kết mang đến những chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng và chạm tới mọi đối tượng công chúng”, bà Daravi nói với CNN.

Ông Redd trả lời CNN trong ngày 24/12 rằng ông quyết định hủy buổi hòa nhạc dịp lễ Giáng sinh tại Trung tâm Trump - Kennedy, chương trình mà ông tham gia tổ chức thực hiện thường niên suốt gần hai thập kỷ qua, sau khi chứng kiến động thái đổi tên trung tâm thời gian gần đây.

“Tôi đã biểu diễn tại Trung tâm Kennedy từ những ngày đầu sự nghiệp và thực sự buồn khi thấy sự thay đổi tên gọi này”, ông Redd chia sẻ.