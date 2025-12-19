Trung tâm Kennedy mang thêm tên ông Trump

Hội đồng quản trị Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy (thường được gọi tắt là Trung tâm Kennedy) đã bỏ phiếu đổi tên cơ sở này, để đưa thêm tên Tổng thống Trump vào tên chính thức của trung tâm.

Tổng thống Trump xuất hiện tại khu vực xem biểu diễn dành riêng cho Tổng thống Mỹ tại Trung tâm Kennedy ngày 17/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/12, phát ngôn viên Roma Daravi của trung tâm cho biết hội đồng đã nhất trí thông qua tên gọi mới, kể từ nay, trung tâm này sẽ được biết tới với tên gọi chính thức là Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy.

Bà Daravi cho biết việc đổi tên nhằm ghi nhận những đóng góp của ông Trump đối với trung tâm kể từ khi ông quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ hai.

Ông Trump được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm hồi tháng 2, sau khi hội đồng được tái cơ cấu. Từ lâu, ông Trump đã hay nói đùa rằng Trung tâm Kennedy nên được gọi là Trung tâm Trump - Kennedy.

Theo một nguồn thạo tin, hội đồng do ông Trump lựa chọn đã thông qua đề xuất này trong cuộc họp ngày 18/12, Tổng thống Trump cũng tham gia cuộc họp qua điện thoại.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump nói ông “bất ngờ” và “vinh dự” trước kết quả bỏ phiếu. “Một thành viên rất uy tín của hội đồng đã nêu lên ý tưởng đổi tên trung tâm, sau đó họ bỏ phiếu và tất cả đều đồng ý”, ông Trump cho hay.

Ngay trong chiều cùng ngày, trang web chính thức của Trung tâm Kennedy đã đổi tiêu đề thành Trung tâm Trump - Kennedy.

Cuộc bỏ phiếu ngày 18/12 đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái định hình Trung tâm Kennedy, một công trình nổi bật tại Washington DC.

Ngay sau khi trở lại Nhà Trắng, ông đã giải tán hội đồng cũ, bổ nhiệm một loạt nhân vật thân cận vào hội đồng mới.

Trung tâm Trump - Kennedy vốn là một công trình nổi bật tại Washington DC. Ảnh: Reuters.

Dưới thời ông Trump, Trung tâm Kennedy được tái cơ cấu mạnh mẽ: cơ cấu lại hội đồng quản trị, cắt giảm nhân sự, thay đổi chương trình biểu diễn theo hướng “đại chúng hóa”, áp dụng chính sách “hòa vốn” cho mọi sự kiện biểu diễn, kêu gọi được hàng triệu USD ngân sách cải tạo...

Ông Trump cũng nhiều lần nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một “kỷ nguyên vàng cho nghệ thuật và văn hóa”, điều này sẽ được thể hiện phần nào qua cách vận hành Trung tâm Trump - Kennedy.

Ngày 18/12, ông Trump cũng khẳng định dưới thời ông, trung tâm đã nhận được những sự đầu tư kỷ lục.

“Chúng tôi đã giải cứu trung tâm này. Tòa nhà này từng xuống cấp nghiêm trọng, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, xét cả trên khía cạnh tài chính hay nhiều khía cạnh khác nữa. Giờ đây, công trình này đã rất vững mạnh, rất ổn định”, ông Trump tuyên bố, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục vận động Quốc hội tăng đầu tư cho trung tâm.

Trên mạng xã hội X (Twitter), Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng tải lời chúc mừng ông Trump và ông Kennedy, gọi đây là “một sự kết hợp vĩ đại” giúp trung tâm đạt tới “những tầm cao mới”.

Công trình được xây dựng từ năm 1964 và chính thức mở cửa từ năm 1971. Ban đầu, công trình có tên gọi là Trung tâm Văn hóa Quốc gia. Quốc hội Mỹ đã đổi tên trung tâm theo tên cố Tổng thống Kennedy ngay sau vụ ám sát ông Kennedy hồi năm 1963.