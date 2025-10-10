Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Na Uy có thể hứng hậu quả nếu Nobel Hoà bình không gọi tên Trump

  • Thứ sáu, 10/10/2025 06:50 (GMT+7)
  • 06:50 10/10/2025

Na Uy có thể sẽ chịu hậu quả sau khi Giải Nobel Hòa bình 2025 được công bố vào chiều 10/10. Quốc gia Bắc Âu gần đây chịu nhiều sức ép từ chính quyền Mỹ về việc trao giải thưởng danh giá này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần thẳng thắn bày tỏ ý muốn được trao giải Nobel Hoà bình và kêu gọi giới chức Na Uy thực hiện điều này. Mong muốn đó càng được đẩy mạnh sau khi Israel và Hamas đạt được thoả thuận ngừng bắn theo đề xuất của Mỹ.

Trong khi đó, những người có quyền ra quyết định trong Ủy ban Nobel Na Uy đã gửi tín hiệu rằng việc gây áp lực với họ là vô ích.

Trong bài đăng trên mạng xã hội đầu tuần này, ông Eric Trump - con trai Tổng thống Donald Trump, kêu gọi những người theo dõi ông trên mạng xã hội X "chia sẻ tweet này nếu bạn tin rằng @realDonaldTrump xứng đáng với Giải Nobel Hòa bình".

Cùng thời điểm, tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X đăng bức ảnh ông Trump và gọi ông là "Tổng thống Hòa bình".

Những sức ép này khiến Oslo rơi vào tâm điểm không dễ chịu, khi nhiều người lo ngại Na Uy sẽ hứng chịu những hậu quả ngoại giao và kinh tế nếu ủy ban độc lập gồm 5 thành viên phớt lờ ông Trump.

Phát biểu mới nhất từ ông Jorgen Watne Frydnes, người đứng đầu Uỷ ban Nobel, với truyền thông trong nước cho thấy Tổng thống Trump sẽ không nhận được giải thưởng, ít nhất là mùa giải năm nay, phù hợp với những trường hợp trước đây khi việc gây áp lực lên ủy ban chỉ phản tác dụng.

Ông Watne Frydnes nói với báo VG của Na Uy rằng quyết định về giải thưởng năm nay đã được thống nhất từ ngày 6/10. Ông nói với đài truyền hình NRK rằng thỏa thuận hòa bình có thể đạt được ở Trung Đông sẽ chỉ được tính vào giải thưởng năm sau.

Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide tái khẳng định rằng chính phủ không can thiệp vào các quyết định của Uỷ ban Nobel.

Hạn chót đề cử cho giải thưởng năm 2025 là ngày 31/1, ngay sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Tổng thống Barack Obama được giải thưởng này năm 2009, chỉ vài tháng sau khi nhậm chức.

Na Uy đang đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận thương mại, với hy vọng có thể được giảm 15% thuế với hàng hoá xuất sang Mỹ. Bộ trưởng Thương mại Cecilie Myrseth sẽ gặp gỡ các quan chức tại Washington DC trong tuần này.

Một mối lo khác là khoảng 40% danh mục đầu tư của quỹ đầu tư quốc gia trị giá 2 nghìn tỷ USD của Na Uy là ở Mỹ. Đã có một số lo ngại rằng ông Trump có thể nhắm vào quỹ này.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Bình Giang/Tiền Phong

