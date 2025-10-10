Ủy ban Nobel tiết lộ lý do ông Trump 'trượt' Nobel Hòa bình

Giữa làn sóng kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump vì vai trò trong thỏa thuận Gaza, Ủy ban Nobel ẩn ý ông “chưa xứng đáng” và quyết định không thay đổi vào phút chót.

Dù khẳng định đã giải quyết 7 cuộc xung đột trên thế giới và mới nhất là thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn Israel Hamas, ông Trump vẫn không được trao giải Nobel Hòa bình 2025. Ảnh: BBC

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình, Jorgen Watne Frydnes, đã phải lên tiếng giải thích quyết định không trao giải cho ông Donald Trump, dù Tổng thống Mỹ được nhiều người ủng hộ đề cử sau các bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt chiến sự giữa Israel và Hamas.

Khi được hỏi về làn sóng kêu gọi trao giải cho ông Trump - người từng tuyên bố rằng “sẽ là một sự xúc phạm với nước Mỹ nếu tôi không được nhận Nobel Hòa bình”, ông Frydnes khéo léo né tránh nhắc trực tiếp đến tên của vị Tổng thống, nhưng ẩn ý cho rằng ông Trump chưa xứng đáng với danh hiệu danh giá này, theo New York Post.

Ông khẳng định quyết định đã được đưa ra từ ngày 6/10, tức vài ngày trước khi thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas được ký kết và Ủy ban không thay đổi lựa chọn vào phút chót chỉ vì sức ép dư luận.

“Trong suốt lịch sử dài của Giải Nobel Hòa bình, chúng tôi đã chứng kiến nhiều chiến dịch vận động và sự chú ý của truyền thông”, ông Frydnes nói, không nêu đích danh ông Trump.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Jørgen Watne Frydnes. Ảnh: Reuters.

“Mỗi năm, chúng tôi nhận được hàng nghìn lá thư từ khắp nơi trên thế giới - những người muốn chia sẻ quan điểm của họ về điều gì thực sự mang lại hòa bình. Ủy ban làm việc trong một căn phòng trưng bày chân dung các chủ nhân Nobel qua nhiều thế hệ - nơi chất chứa lòng dũng cảm và sự chính trực. Và chúng tôi chỉ dựa vào tinh thần cùng di chúc của Alfred Nobel để đưa ra quyết định”, ông nhấn mạnh.

Theo quy trình, Ủy ban Nobel gồm 5 thành viên của Na Uy đã hoàn tất bỏ phiếu hôm thứ 6/10. Tuy nhiên, ngay sau khi thỏa thuận hòa bình Israel - Hamas được công bố vài ngày sau đó, nhiều đồng minh của ông Trump đã ra sức vận động để ông được trao giải, cho rằng đây là “thành tựu lịch sử”.

Trong số những người ủng hộ có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã chia sẻ trên mạng xã hội một hình ảnh AI mô phỏng ông Trump đeo huy chương Nobel, kèm chú thích: "Hãy trao Giải Nobel Hòa bình cho Donald Trump - ông ấy xứng đáng với nó!”.

Trước đó, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump cũng từng được ghi nhận vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng một loạt xung đột quốc tế kéo dài khác.

Tuy nhiên, Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cuối cùng đã thuộc về bà María Corina Machado - nữ chính trị gia người Venezuela.