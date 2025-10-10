Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ủy ban Nobel tiết lộ lý do ông Trump 'trượt' Nobel Hòa bình

  • Thứ sáu, 10/10/2025 19:38 (GMT+7)
  • 19:38 10/10/2025

Giữa làn sóng kêu gọi trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump vì vai trò trong thỏa thuận Gaza, Ủy ban Nobel ẩn ý ông “chưa xứng đáng” và quyết định không thay đổi vào phút chót.

Dù khẳng định đã giải quyết 7 cuộc xung đột trên thế giới và mới nhất là thúc đẩy thoả thuận ngừng bắn Israel Hamas, ông Trump vẫn không được trao giải Nobel Hòa bình 2025. Ảnh: BBC

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình, Jorgen Watne Frydnes, đã phải lên tiếng giải thích quyết định không trao giải cho ông Donald Trump, dù Tổng thống Mỹ được nhiều người ủng hộ đề cử sau các bước đột phá trong nỗ lực chấm dứt chiến sự giữa Israel và Hamas.

Khi được hỏi về làn sóng kêu gọi trao giải cho ông Trump - người từng tuyên bố rằng “sẽ là một sự xúc phạm với nước Mỹ nếu tôi không được nhận Nobel Hòa bình”, ông Frydnes khéo léo né tránh nhắc trực tiếp đến tên của vị Tổng thống, nhưng ẩn ý cho rằng ông Trump chưa xứng đáng với danh hiệu danh giá này, theo New York Post.

Ông khẳng định quyết định đã được đưa ra từ ngày 6/10, tức vài ngày trước khi thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas được ký kết và Ủy ban không thay đổi lựa chọn vào phút chót chỉ vì sức ép dư luận.

“Trong suốt lịch sử dài của Giải Nobel Hòa bình, chúng tôi đã chứng kiến nhiều chiến dịch vận động và sự chú ý của truyền thông”, ông Frydnes nói, không nêu đích danh ông Trump.

giai Nobel Hoa binh 2025 anh 1

Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa bình Jørgen Watne Frydnes. Ảnh: Reuters.

“Mỗi năm, chúng tôi nhận được hàng nghìn lá thư từ khắp nơi trên thế giới - những người muốn chia sẻ quan điểm của họ về điều gì thực sự mang lại hòa bình. Ủy ban làm việc trong một căn phòng trưng bày chân dung các chủ nhân Nobel qua nhiều thế hệ - nơi chất chứa lòng dũng cảm và sự chính trực. Và chúng tôi chỉ dựa vào tinh thần cùng di chúc của Alfred Nobel để đưa ra quyết định”, ông nhấn mạnh.

Theo quy trình, Ủy ban Nobel gồm 5 thành viên của Na Uy đã hoàn tất bỏ phiếu hôm thứ 6/10. Tuy nhiên, ngay sau khi thỏa thuận hòa bình Israel - Hamas được công bố vài ngày sau đó, nhiều đồng minh của ông Trump đã ra sức vận động để ông được trao giải, cho rằng đây là “thành tựu lịch sử”.

Trong số những người ủng hộ có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người đã chia sẻ trên mạng xã hội một hình ảnh AI mô phỏng ông Trump đeo huy chương Nobel, kèm chú thích: "Hãy trao Giải Nobel Hòa bình cho Donald Trump - ông ấy xứng đáng với nó!”.

Trước đó, trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump cũng từng được ghi nhận vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine, cùng một loạt xung đột quốc tế kéo dài khác.

Tuy nhiên, Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cuối cùng đã thuộc về bà María Corina Machado - nữ chính trị gia người Venezuela.

Nobel Hòa bình 2025 được trao cho nữ chính trị gia Venezuela

Giải Nobel Hòa bình 2025 được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho bà Maria Corina Machado, ghi nhận nỗ lực của bà thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela.

16:05 10/10/2025

Người dân Gaza - Israel kêu gọi trao Nobel Hòa bình cho ông Trump

Sau thỏa thuận ngừng bắn, người dân ở cả Gaza và Israel đổ ra đường ăn mừng, hô vang tên Donald Trump và kêu gọi trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ vì vai trò trung gian của ông.

07:53 10/10/2025

Na Uy có thể hứng hậu quả nếu Nobel Hoà bình không gọi tên Trump

Na Uy có thể sẽ chịu hậu quả sau khi Giải Nobel Hòa bình 2025 được công bố vào chiều 10/10. Quốc gia Bắc Âu gần đây chịu nhiều sức ép từ chính quyền Mỹ về việc trao giải thưởng danh giá này cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

06:50 10/10/2025

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

Phương Linh

giải Nobel Hòa bình 2025 Donald Trump Nobel Israel Mỹ Trung Đông ông Trump thỏa thuận Gaza xung đột Trung Đông Israel Hamas Ủy ban Nobel

  • Giải Nobel

    Giải Nobel

    Giải Nobel được đặt theo tên của nhà phát minh, kỹ sư Afred Nobel là một tập hợp các giải thưởng quốc tế được tổ chức trao thưởng hằng năm kể từ năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn học, hòa bình và khoa học kinh tế. Lễ trao giải được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 12 tại Stockholm, Thụy Điển (trừ giải hòa bình tổ chức ở Oslo, Na Uy). Mỗi người đoạt giải sẽ được nhận huy chương vàng, bằng tốt nghiệp và một khoản tiền được quyết định bởi Quỹ Nobel.

    Bạn có biết: Từ năm 1901 đến năm 2016, giải thưởng Nobel đã được trao tặng 579 lần cho 911 người và các tổ chức.

    • Lần đầu tiên: 1901
    • Được trao bởi: Viện khoa học Hoàng gia Thụy Điển, Viện Karolinska, Hội đồng Nobel Na Uy

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

