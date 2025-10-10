Nobel Hòa bình 2025 được trao cho nữ chính trị gia Venezuela

Giải Nobel Hòa bình 2025 được Ủy ban Nobel Na Uy trao cho bà Maria Corina Machado, ghi nhận nỗ lực của bà thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela.

Bà Maria Corina Machado là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình 2025. Ảnh: Reuters

11h ngày 10/10 (giờ địa phương), Ủy ban Nobel Na Uy tuyên bố trao Giải Nobel Hòa bình năm 2025 cho Maria Corina Machado “vì những nỗ lực bền bỉ trong việc thúc đẩy quyền cho người dân Venezuela”.

Theo Hội đồng Nobel, Giải Nobel Hòa bình năm nay đã được trao cho một người phụ nữ dũng cảm và kiên định. Với vai trò thủ lĩnh phong trào dân chủ tại Venezuela, Maria Corina Machado được xem là một trong những nhân vật nổi tiếng của Mỹ Latin trong những năm gần đây.

Sinh năm 1967 tại Caracas, thủ đô của Venezuela, Maria Corina Machado từng được đào tạo chuyên ngành kỹ sư công nghiệp trước khi bước chân vào con đường chính trị. Năm 2002, bà sáng lập Súmate - một tổ chức tình nguyện nhằm thúc đẩy quyền chính trị của người dân.

Bà Machado là nghị sĩ của Quốc hội Venezuela từ năm 2011 - 2014. Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Maria Corina Machado được lựa chọn làm ứng viên đại diện cho phe đối lập, song sau đó bà bị tước quyền tranh cử.

Không bỏ cuộc, bà tuyên bố ủng hộ ứng viên Edmundo Gonzalez Urrutia thuộc một đảng khác trong liên minh đối lập. Tuy nhiên, ông Gonzalez Urrutia cuối cùng cũng không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Giải Nobel Hòa bình năm 2025 được trao cho bà Maria Corina Machado. Ảnh: Nobel Prize

Năm 2024, Ủy ban Nobel Na Uy đã trao Giải Nobel Hòa bình cho Nihon Hidankyo - tổ chức của Nhật Bản gồm những người sống sót sau hai vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Họ được vinh danh vì những nỗ lực không ngừng trong vận động xóa bỏ vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Năm nay, Giải Nobel Hòa bình thu hút 338 đề cử, bao gồm 244 cá nhân và 94 tổ chức, tăng mạnh so với 286 đề cử của năm 2024. Đây được xem là một trong những năm có số lượng ứng viên cao nhất trong lịch sử giải thưởng.

Theo quy định, danh sách đề cử sẽ được giữ kín trong 50 năm, nhằm bảo đảm tính độc lập và công bằng của quá trình xét chọn.

Giải Nobel là giải thưởng quốc tế danh giá do Quỹ Nobel tại Stockholm sáng lập từ năm 1901, dựa trên di sản của nhà phát minh và doanh nhân Thụy Điển Alfred Nobel. Giải được trao hàng năm cho những cá nhân và tổ chức có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực: Y sinh học, Hóa học, Vật lý, Văn học và Hòa bình.

Đến năm 1968, Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Sveriges Riksbank) đã lập thêm Giải thưởng Khoa học Kinh tế tưởng niệm Alfred Nobel, thường được gọi là giải Nobel Kinh tế, nhằm tôn vinh những công trình có đóng góp sâu rộng cho lĩnh vực kinh tế học.